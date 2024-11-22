“ AAAH!  BİZİM   DE   BİR   GAZETE’MİZ   OLSAYDI!... “

Yukarıda,  bu  Makale’ye  Serlevha   yaptığım   bu   söz, Sahibizaman,   Mürşid-i  Kâmil   ve   Mükemmil,   Medâr   Mürşid  ve   Müceddid,   Süleyman   Hilmi   Silistrevî(K.S.)  Efendi  Hazretlerine   aid’dir. Şöyleki,  zaman   zaman, Yahûdî    sermaye’leriyle   kurulmuş,   neşriyatında, İslâm,  Millet ve  Devlet   düşmanlığını, Milletimizin   ahlakını  bozma  işini   esas  alan,   çok   satan  gazete’lerde,  İslâm’a  ve   müslümanlara    hakaret   dolu,  neşriyatı   her   gördüğünde,” Ah!   Bizim   de   bir   Gazete’miz   olsaydı   da,  bunlara    cevab   verebilseydik,”   buyururlardı. Kendileri   zaman   zaman,  devrin,  Merhum,  Safa   Kılıçlıoğlu  tarafından   neşr’edilen,   Yeni  Sabah    Gazete’sini  aldırır,  Haricî   havâdisi,  dış   politika    köşe’lerini  okutur,   dinler,  dünya’da   olup   bitenrleri   yakından   ta’kib   buyururdu.

Merhum,   Üstad,   Necip   Fazıl   Kısakürek,  1947’den   i’tibaren,   zaman   zaman,    günlük,   zaman   zaman, haftalık,   zaman   zaman   da, 15   günlük   ve   aylık   olarak,   devrin   şartlarının  elverdiği   ölçülerde,   Büyükdoğu   Gazete’sini   çıkarıyordu.  Hazreti   Üstazımız,   Muhtereme,   Refikaları,   Merhume,   Hâce,   Hafıza  Valide   Sultanımızın,   ailesinden   miras,  Koşuyolundaki,  10  dönüm   arazi   içinde,  dört   katlı,    Muhteşem   Köşk,   devrin   para    değeriyle   475.000   bedelle    satılımış,  bu   meblağın   böyük  bir  kısmı,  Büyükdoğu  Gazetesini   devam   ettirebilmesi  için,  Üstad   Necip   Fazıl   kısakürek’e   verilmiş,  bakiyesi  de  Talebe-i  Ulûm  için   harcanmıştır.

Hazreti   Üstazımız,  devr-i   Deccâl’de,  küfrün,   şirk’in   en   şiddetli   zamanında, Deccâl’e,   küfre   ve   şirke,   tek   başına   kıyam   ettiği   için, Deccâl’e  küfre   ve  şirke   kıyam   edenlere,   hep   maddî-  ma’nevî    destek   vermiştir.

Üstad   Necip   Fazıl   KISAKÜREK’in   Büyükdoğu’sundan   başka,   Merhum,   Sinan   Omur’un   neşrettiği,   yine   devrin   şartları   müvacehesinde,Haftalık,  15  günlük   ve   aylık  olarak   çıkan,  Hüradam   Gazetesi   vardı.  Hazreti   Üstazımız,   maddeten   ve   ma’nen  ona   da   destek   verdi.

Merhum, Abdürrahim   Zabsu’nun   çıkardığı,   yine   devrin   ağır   şartları   arasında,  Haftalık,   15   günlük   ve   aylık   olarak, “   Ehlisünnet,”   Mecmuası   vardı. Fırak-ı   Dâlle’ye   karşı,  ehl-i  Sünnet   akidesini   müdafaa  zımnında  üst   seviyeli  makale’ler   neşr’ederdi. Hazreti   Üstazımız  onu  da  çok   desteklemişti.

Merhum   Abdullah   Işıklar.( 1937- 29   Eylül  2020   Arapgir)   İstanbul   Üniversitesi,  İktisad   Fakültesi  Gazetecilik   Enstitü’sünde   henüz   talebe   iuken,  04   Ekim   1957   tarihinde, Haftalık   olarak,  “FETİH,”  Gazetesini   çıkarmaya   başlar. Abdullah   Işıklar,  “   Fetih,”   Gazetesini  önceleri   Haftalık,  daha   sonraları  şartların  değişmesi   ve  ğırlaşmasıyla   aylık   olarak,   08   Ağustos  1964   tarihine   kadar   82   sayı   olarak,   devam   ettirmiştir.   Her   hafta,  “   Türkçe   Kur’ân  Okunamaz,”   gibi   çok   çarpıcı   başlıklarla   çıkan   Gazete’nin,  yazarları   arasında,  Ömer   Nasûhî   Bilmen,  Hasan   Basri   Çantay,   Eşref   Edip   gibi   isimler   vardı. Ali   Fuad   Başgil   gibi  dev  hukukcuların   görüş   bildirdikleri   bir   gazete.

Hazreti   Üstazımızın,  Fetih   Gazetesi   ve   Abdullah   Işıklar’a   verdiği   ve   va’ad   ettiği  maddî-   ma’nevî    desteği,  Merhum,   Abdullah   Işıklar,  “  TÜRKİYE’Yİ   AYDINLATANLAR,”  Söyleşi   Kitabında  şöyle   anlatır:  “ Fetih   Gazete’sinde,  “   Türkçe   Kur’ân  ve   ezan   olamaz,”   diye,   bir   kampanya   yürütüyorduk:  Bu   kampanya’dan   Süleyman   Hilmi   Tunahan   Merhum   da   son   derece   hoşnut   olmuş,   ama  ben   kendisini   o   zaman   tanımıyordum.   Bir   gün   Mehmed   Arıkan   ve   beraberinde   bir-kaç   talebesini   Fetih   Gazete’sine   göndererek   beni   da’vet   etti.   Tamam   da’veti  aldım,  gelenler,  “  bekliyorlar  Efendim,  şimdi   bekliyor,   Hocaefendi,”   sizi   deniliyor.   Bunun   üzerine   çıkıp,   beraberce   gittik. Damadı   ve   talebesinden  Kemal   Kacar   Beyin, Sakarya’da   kiremit  ve   tuğla,   İstanbul’da  Kolon,- Mobilya  üretiminde  kullanılan şeret   kolonlar,- Fabrikaları   vardı. Bu  Fabrikaların   irtibat   bürosu   ve   diğer  Ticârî   faaliyyetlerin   merkezi,  Bahcekapısı’nda   Rasimpaşa   Hanındaydı. Merkez’de   büyükce   bir   salon.   Bizleri  Salon’a   aldılar.  Süleyman   Hilmi  Tunahan   Efendi   Hazretleri   oturuyordu. Karşısında   talebelerinden,  Mustafa   Yeşilbursa   var.(   Merhum,   Mustafa   Yeşilbursa,  Merhum,   Beyağabey,  Kemal   Kacar’ın  katibiydi.) Elini   öptüm,beni   selâmlayarak   du’a   buyurdu.   Fetih   Gazete’sinin   kampanyasından   da  diğer   yayınlarından  da   son   derece   memnun   olduğunu   ifade   buyurdu. Bu   arada  vakit   akşam  ezanı   vaktiydi. Ezan   okununca,  Efendi   Hazret’leri   imam,  Mustafa   Yeşilbursa  müezzin,  ben  de   cemaat   olarak,   akşam   namazını   kıldık.

Süleyman   Hilmi   Tunahan   Efendi   Hazret’leri.   Çamlıca’daki   geniş   arazinin   bir   kısmını   satıp   sana   vereyim, sen   de  Gazete’ni   daha   çok   bas  ve   dağıt! Yalnız, Türkiye’ye   değil,   dünya’nın   dörtbir   tarafına   dağıt,   buyurdu.

Süleyman   Hilmi   Efendi  Hazret’leri   devamla,”  Ben  Mustafa’ya   söyledim, Gazete’den   her   hafta  500  nüsha,  adet   alacak   ve   bilabedel   dağıtacak,”   buyurdu. Sonra’dan   öğrendim,ki, Efendi   Hazret’lerinin,  “  Mustafa,”  dediği,  Mustafa  Yeşilbursa   değil, Konyalı   olarak   meşhur, Konya  Lezzet  Lokantalarının   sahibi, Merhum,   Mustafa  Doğanbey miş.. Merhum,   Konyalı,   Mustafa  Doğanbey,   uzun   yıllar   Efendi   Hazret’lerinin   bu   ta’limatını   yerine   getirdi.Gazete  çıktığı   müddetçe,  Haftalık,   aylık,  her   nüshadan   500   adet  alarak   dağıttı.

Hazreti   Üstazımızın   Merhum,   Abdullah   Işıklar’a   söylediği   bir   anahtar   kelime,” Çamlıca’daki   geniş   arazinin  bir   kısmını   satıp   sana   vereyim.   Sen   de   Gazeteni,   daha   çok   bas, dağıt,   yalnız   Türkiye’ye   değil, dünyanın   dörtbir   tarafında   dağıt!;”Hazreti   Üstazımızın   bu   kerameti   ve   tasarrufu   tahakkkuk   etti.   07   Ağustos   1970’den    i’tibaren,   Evlâdı’nın   çıkarmaya   başladığı. 1983   yılına   kadar   devam   eden,  Ufuk   Haftalık  Siyâsî   Gazete   5000’den   fazla  Abonesi   vasıtasıyla,   dünya’nın  dörtbir   tarafına   dağıtılmıştı. Ufuk    Haftalık    Siyasî   Gazete   hakkında  geniş   tafsilat   gelecek   yazılarda  verilecektir.

“TEKBİR,”    teşebbüsü  ve   bize   bıraktığı   ağır   yük...  Mehmed   Velid   Öztürk   isminde,  Usta   Gazeteci   olduğu   kendinden   mervî, birisi,   hiçbir   gazetede   dikiş   tutturamamış,  gazete  sahibi  olmak   istemiş,   Tabloid   Boy   tek   yaprak, “ TEKBİR,”  adıyla   bir   haftalık   gazete  çıkarmaya  başlamış,  her   hafta, Merhum’lar,    Hüseyin   Kaplan,   Mehmed   Arıkan, Mustafa   Özaltın  ve  Seyfeddin  Alkan’dan  birisinin  kocaman   bir   resmini  basmış,  Cami  kürsülerinde   görüntülerini   vermiş,  va’az’larından   örnekler  vermiş. Merhum,   Kemal   Kapalan,  kendisini   desteklemiş, Câmia’mızın, nâşir-i  Efkarı   olduğu  izlenimi   verilmiş,  Ağabey’lerden  selâm   söylenerek,  Kardeşlerimizin  abone  olmasını   te’min   etmişler.  Üçbin   kadar   kardeşimiz,   yıllık   ya  da  6   aylık  abone   kayd’edilmiş.  Fakat, bir-kaç   nüsha   çıktıktan   sonra   değirmenin   su  çekilmiş,   peşin  alınan  abone   paraları   suyunu   çktiği  için,   kapatılmış.  Kardeşlerimiz,   başta,   Merhum,   Kemal   Kaplan   olmak   üzere,   diğer   ağabey’lere  abone   yapıldıkları  gazete’nin   akibetini   soruyorlar,  fakat,  verilecek  bir   cevap   yok.. Ufuk   Haftalık   Siyâsî  Gazete’yi   çıkardıktan   sonra,   bütün   bu   abonelere  abonelik   müddetleri   sona   erinceye  kadar  Ufuk   Gazetesi   gönderdik. Türk   Matbuat  Tarihinde,   hiçbir   sorumluluğumuz  olmadığı   halde, istismarcıların   iğva  ile,   aldattığı, kişileri  mağduriyyetten   bizler   kurtardık...