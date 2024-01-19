HATM-İ  HACEGÂN  VE  MECLİS-İ   SOHBET7İN  ÂDÂBI!...

Hatm-i  Hacegân  ve  Sohbet  Meclisi(ne  gelirken, tam  bir  vücud  ve  elbise  temizliği  ile  mümkün  olursa,  gusl  abdestiyle  gelmek,  hatmin  ve  sohbetin  nihayetine  kadar  huzur  ve  vukuf-f  Kalb’e  riayet,  etmek, Hatm-i  Havacegân’ın  azim  bir  emir, vusule  sebeb  olduğuna, Silsile-i  Saâdât’ın  mübarek  ruhlarının  huzur  ve  ruhânî  alakalarının  şerefab  olacaklarına  i’tikad  etmek. Meclis-i  Hatm-i  Havâcegân’da  kendi  ayıp  ve  kusurlarına  bakarak  kendi  varlığını  nefy’ederek  hazır  bulunan  diğer  kardeşlerini iyilik  ve  faziletlerle  ispat  eylemek. Hatm-i  Hacegân’ın  maddî- ma’nevî,  hususiyyeti     büyük  menfaatinin,  kudsî   feyiz’lerinin  avam  ve  havasa  şamil  ve  çok  geniş  olduğuna,  i’tikad  etmek, ale’lhusus,  hatim  halkasında  emirlere  imtisal  nehiy’lerden  içtinap  hususundaki  kusurlarını  ve  hılfini  geçmişte  irtikap  ettiği  nehiy’leri,  hal-i  hazırdaki  vazi’yyetini  hatırlar,  tezekkür  eder,   aralarında  bulunduğu  bu  emr-i  azim  istikametinde,  bütün  za’af  ve  acziyyetini  düşünerek  alemiyyet, basiret  ve  hayretiyle  her  şeyi  muhîT  olan, Mevlây-ı  Müteâle  karşı  havf( korku)  ve  haşyet  almak,  huzur  ve  ruhânî   alakaları  muhakkak  bulunan Silsile-i  Saâdât’ın  tertemiz  ruhlarına  karşı  büyük  bir  hacalet( hayrete  düşmek, utanmak,  yüzü  kızarmak  aczını  i’tiraf  etmek)  bu  hale  rağkmen,   Cenab-ı   Erhamü’rrâhimîn’in Nazar-ı  Afv Kerem  ve  inayetiyle, Mazhar-ı  Hidayet  ve  rehmet  olan Ervâh-ı  Saâdât’ın  da  Nazar-ı  Şefkat,  himmet  ve  tertibiyle  nazır  ve  feyiz  ulaştıracaklarına yakînen  inanmak  muhafazası  elzem, Âdab-I  Esâsiyye  ve  zarûriyye’dendir.

Hatm-i  Hacegân’a    devam  edenler  üzerindeki  te’sirleriune  gelince: Seyir  ve  sülûke  ma’ni  olan , tabi’i,  ağırlıkların  kesafetin  ve  beşerî   za(af’ların  zevai, zikir,  ibadet  ubudiyyeti  Mevlâ  ile  mutme’in  olması,  Fazl  ve  Kerem-i  Hak, İmdad-ı  Nusreti  Saâdât  ile  fena  bi’llâh  ve  Bekâ  Bi’llâh  Devletiyle  tahukkukun  husule  gelmesidir. Fena  ve  Bekâ   husuml  bulmaksızın  bir  ferdin  varlığından  halas  olmasına,    İlim  ve  irfan,  iman  ve  İslâm’ı  Hakîkî   ile, tahakkuk  etmesine  imkan  yoktur. Meğer, İnayit-i  BÎ  İlleti  Hakka-  Hilâf-ı   âdete   ve  sünnet  olarak  mazhariyyet  hasıl  ola!

Tarîkat Kardeş’lerinin  biribirleriyle  sohbet  adabına  gelince:  Gerek  topluca  ve  gerekse  ferden,  Kardeş’lerin  biribirleriyle  sohbetlerinde  muhafazası  lüzumlu adab, herbir  kardeşin  diğer  kardeşleri  karşısında  kendisini  yok  sayarak,  bütün  fazilet  ve  kemali  kardeşlerine  atf  ve  havale  etmek  suretiyle, din  karındaşlığını  ispat  etmesi,  kardeşlik  hukukunu,  dünyevî  menfe’atler  ve  dünya  ile muallel  kılmaksızın,  li’llâh  ve  fi’llâh  olarak  te’sis  ve  iudame  eylemesi, kardeş’lerinin  hiçbir  hatasını  görmeyerek   daima  afv  ve  görmeyerek  muamelede  bulunması,  halisâne  hürmet  ve  muhabbette  bulunması  sûrî  ve  ma’nevî    nusret  ve  karşılıklı   yardımlaşmayı  esirgemeyerek  bütün  gayretini  sarf’etmesi  gibi  umûr  ve  husustan  ibarettir...

Hatm-i  Hacegân  için  bir  araya  gelmek, Cenab-ı  Hakk’ın  rahmet  ve  mağfiretini celbe  sebebdir: Ebûd- Derdâ Hazret’lerinden  rivayete  göre,  Efendimiz,  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  şöyle  buyurmuştur:   “ Kıyâmet  günü Cenab-ı  Hakk  minberler  üzerinde yüzleri  nurlu  cemaatler  gönderecek, Mahşer  halkı  onlara  gıpta  edecekler. Onlar  ne  Peygamber’dir,  ne  de  şehid’dirler, buyurdu, Bir  Sahabî: Onlar  Kimlerdir? Bize  ta’rif  buyur, ya Resûle’llâh!  Dedi. Efendimiz:” Onlar  muhtelif kabile  ve  beldelere  mmensup  oldukları  halde  biribirlerini  Allah  için  seöven ve  Allah’ı  zikretmek  için  bir  araya  gelip Allah’ı  zikredenlerdir,”  buyurmuştur.

Hazreti  Üstaz’ımız, “ Evlâdım! Sizler  ne  büyük  mükafâta  nail  olacaksınız  bir  bilseniz? Yarın  Mahşer  yerinde  bizler  geçerken, Mahşer  halkı  gıpta  ile, Resûlu’llâh  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimize  soracaklar: “ yâ  Resûle’llâh! Bunlar  Peygamberler  mi? Hayır! Velî’ler  mi?  Hayır!  Şehid’ler  mi? Hayır!  Öyleyse  bunlar  kim? Bunlar  ahir zamanda  garip  hale  gelen Din-i  Celil-i  İslâmı  ihya  için  çalışan  mücahid’ler’dir,”  buyurdu.

Efendimiz  başka  bir  hadis-i  Şrif’de  de,” Herhangi  bir  cemaat  Allah’ı  zikr  için  otururlarsa, melekler  onların  etrafığnı  kuşatır,  onları  rahmeti  ilâhî   isti’la  eder,  üzerlerine  sükunet  ve  vakar  iner. Rabbimiz  onları Huzur-u  Ma’nevî’sinde  bulunan  meyleklerine  medh-ü  sena  eder.”

Ve  yine  bir  başka  Hadis-i  Şerif’de  de: “ Cennet  bahçelerine  uğradığınızda  onlardan  istifade  edinhiz.” Ashab-ı  Kiram: “ Cennet  bahçeleri  nerelerdir?  Diye  sordular  da,  Efendimiz; Mescid’ler,  zikir  halkaları  ve  ilim  meclisleridir”  buyurdu.

Yukarıdaki  meallerini  verdiğimiz, Hadis-i  Şerif’ler’de  ifade  buyrulan  meclis’ler  ve  halkalar, Hatm-i  Hacegân  ve  zikir  meclisleridir.Derya’dan  bir  katre  olarak  sunduğumuz  bunca  müjdeden  sonra,  ümid  ederimki,bundan  sonra  Kardeş’lerimiz  hatimlere  ve  sohbetlere  daha  sıkı  sarılırlar ve  geçersiz  bahanelerle  hatim  ve  sohbetlerden  geri  kalmazlar. Hatimlere  daim  kardeşlerimizden  herhangi  birisi,  meşrû’  bir  sebeble,  hatime  katılamamışsa, evinde  tek  başına veya  müsaid  ise  refikasıyla  birlikte,     öncesinde  ve  sonrasında, 100  istiğfar,  100 Salavat-ı  Şerife  ve  yedi  Fatiha  ile  birlikte, 1000  İhlas-ı  Şerif  okursa, Hatm-i  Hacegân’ın  ma’nevî   ziyafetinden  mahrum  kalmaz...

Feyzülkadîr’de  mecud  bir  hadis-i  Şerif’e  göre,  Efendimiz”  Allah’ı  zikr  için  oturan  bir  cemaat,  zikirden  kalkacakları  zaman, kendilerine  Allah’ın  mağfiretine  kavuşmuş  ve  seyyiâtiniz, hasenata  tebdil  edilmiş  olarak  bu  meclis’ten  Kalkınız, “  buyrulur...     