BİZİM’KİLERE   NE VA’D’EDİLDİ   NE  VERİLDİ   ACABÂ?!...  (2)

Parti’lere  olduğu  gibi,  canhıraç  bir  gayret’le C.H.P.’ yi   ve   Kemal   Kılıçdaroğlu’nu   destekleyen  ölümüne  rey  veren,  Ali  Erhan  Kuriş   efendi   ve   avanesine,  Cumhurbaşkanlığı  Yeardımcılığı, Bakanlık,  ya  da  çok  önemli  bir  Devlet  Kurumu  veremeyeceğine  göre, acabâ,  ne  va’d’etti,  ne  verdi?  Hem  sonra, Zillet  ve  Şer  İttifakına  dahil,  dahil  olmadıkları  halde, C.H.P.’ye  ve  Kemal  Kılıçdaroğlu’na  destek  veren,  bütün  partiler,  kurum  kuruluşlar  ve  şahsiyetler  derin  pişmanlıklarını  ifade  ettikleri  halde,  Bizimkilerden  ses  seda  çıkmadı.  Bu  suskunluğun  da  derin  bir  sebebi  olmalıdır.

Kemal  Kılıçdaroğlu’nun,  kendisine  destek  vermeleri  kardşılığında, %  1,2  reyi  olduğu  düşünülen,  bir  parti’ye  100  Milyon TL.  ödediği  açıklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı  Yardımcılığı,  Bakanlık, herhangi  bir  Devlet  Kurumu  istemeyen, Ali  Erhan  Kuriş  efendi,  pekâlâ! Bir-kaç  milletvekilliği  isteyebilirdi, Nasıl  olsa, Kemal  Kılıçdaroğlu,  %  00,0,5  bile,  reyleri  olmayan  parti’lere, 10-15  melletvekilliği  vermemiş  miydi? En  az, % 2  reyleri  olduğunu  iddia  eden,  Ali  Erhan  Kuriş  efendi  ve  avanesine  de  pekâlâ! 10  milletvekili  verebilirdi.  Şimdi,   beynimi   kurcalayan,  soru  şu  acabâ?!

Kemal   Kılıçdaroğlu, Kendisine    destek   va’d’eden,   partilere,  şahıslara,   camia’lara   bu   kadar  ödeme  yapabildiğine  göre,  kaynağı  nedir?  Kemal  Kılıçdaroğlu’nun,  Partisi’nin  salahiyetli’leri   dahil,  hiçbir  kimseye, Devlet  Kurumlarına, Parti’lerin  hisahlarını  incelemekle  mükellef, Yargıtay’a  hisap  vermediği,  bir  “Örtülü  Ödeneği,” var.  Bu  Örtülü   Ödeneğin   kaynakları; Emekli   Milletvekilliği    maaşı,   sanıyorum,   çifte   emelyiliği  var, 150.000 TL  kadar  kendi  maaşı,   Parti’ye  yapılan,   Hazine  yardımı,  Türkiye  İş  Bankası’ndaki,  C.H.P.’ nin,  % 28’lik,  hissesine  karşılık,  C.H.P.,  adına,  Banka  Yönetim  Kurulu  Üyeliği’ne  getirilen, dört  kişiye  ödenen, milyarlarca,  TL.’İK,  Huzur  hakkı  ve  Banka’nın  tüm  yıllık  kârlarından  aldıkları   temettu’   bir  de, yıllardır,  Cumhurbaşkanı  ve  aile  ferd’lerine  yaptığı,  iftira  ve  buhtanlar  sebebiyle,  Mahkemelerce   verilen   ve   Kaziyye-i  Muhkeme  haline  gelen,   tazminatı   ödeyebilmek   için,   her  ay,  herbir,  milletvekil’inden   kesilen,  tahsil  edilen, 5’er  milyon  Tl.’ler.  Görüleceği  gibi,  Kemal  Kılıçdaroğlu,  Örtülü  Ödeneğinden,   hiçbir  kimseye   sormadan,   hisap  vermeden,  sınırsız,  ödeme   yapabiliyor...

Deniliebilinirki,  Ali  Erhan  Kuriş  efendi,   Büyükamcası’ndan,  Dedesi’nden,  Büyüannesi’n’den, Dayısı’ndan, kendisine,  isabet  muazzam  miras  dolaysiyle,  Türkiye’nin,  sayılı,  Nakid  ve  Gayr-imenkûl,  zenginleri  arasındadır.  Dolaysiyle,  öyle  100  milyona,  200  milyona  tenezzül  edip, Mukaddes,  da’va’yı  satacak  birisi  olmamalıydı, Çok  haklısınız, ama,  bütün  bu  suallerin  muhatabı  ben  değilim,  cevap  verecek  olan  da  ben  değilim...

Bize  ulaşan  ma’lumata  nazarın,  Ali  Erhan  Kuriş  efendi, “ Ne  zannediyorsunuz? Biz,  C.H.P.’ye,  gönül  rızsıyla  mı  rey  verdik? “demiştir.

Eğer, bu  ifadeler, Ali  Erhan  Kuriş  efendi’ye    üid  ve  doğru  ise, çok  ciddî  bir  tehdit  ülmış  olmalıdır. Öyle  ya, 19946     çok  partili  döneme   geçişten    i’tibaren, C.H.P.  ve  C.H.P.,  zihniyyetiyle  mücadele  etmiş, hiçbir  zaman,  C.H.P.’ ye  rey  vermemiş, bir  Camia,  güdücü’leri   ve  avanesi  tarafından, C.H.P.’ ye  rey  vermek  için, vicdanları   körletecek   kadar,   zalimâne, maddî-  ma’nevî,  tazyîk’e  ma’Ruz  bırakılmış  ve  boyun  eğmiş  ise, Camia  için,  hayâtî,  varolma, yokolma   tehdidi  yapılmış  demektir.

Meselâ, “ Nasıl  olsa,  İktidara  geliyoruz.  Eğer,  Camia  olarak  bize  destek  vermez  ve   bunu  Efkâr-ı  Umûmiye  nezdinide  deklare  etmezseniz, İktidara  geldiğimizde, ilk  iş  olarak,  kurs-yurt’larınızı  kapatırız, ya  da  Devlete,  Kredi  ve  Yurtlar  Kurumu’na  devrederiz,  mi  demişlerdir.Çünkü, Seçim  Propaganda  döneminde,  Zillet  ve  Şirret  İttifakının  ikinci  büyük  partisi’nin  Lideri, Meral  Akşener, 2 İktidara  gelmelri  halinde  ilk  işimiz, cemaat,tarikat  yurt’larını  kapatacaklarını ya  da  Devletin  kurumlarına  devr’edeceklerini,  katıldığı  Televizyon   tartışma  program’larında,  açıkhva  miting’lerinde  deklare  etmişti.

Başka  neyle  tehdit  etmiş  olabilirler,   “   Hakkınızda, Cumhuriyet  Savcılarınca,  tedkikat ve  tahkikat  yaptırır,  sizi  hapse  attırırız,”  demiş  olabilirler.

Bu  tehdit’lerin  herhangi  bir  geçerliliği  yok. Siz,  bu  tehditlere  boyun  eğdiniz, tamam, size rey  verilmesi  hususunda, Camia’yı  ikna  ederiz,  gerekirse  ma’nevî  baskı  da  dahil, hertürlü  tazyîki  kurarız,”  deniz. Rey  kullanma  hücresinde, perdenin  arkasında,  vicdanıyla  başbaşa  kalmış, Camia  mensubu  birisinin  kime,  kimlere  rey  verdiğini  nasıl  tespit  edeceksiniz? Gerçekten, Ali  Erhan   Kuriş  efendi  ve  avanesi  tarafından  öylesine  ağır,  maddî- ma’nevî   baskı  uygulanmıştı ki,85  yaşına  gelmiş,  şimdiye  kadar,  C.H.P.’ye  hiç  rey  vermemiş, karı-koca, Ali  Erhan  Kuriş’in  avaneleri  tarafından  seçim  günü,   6  def’a,  erkek  ve  kadın  hocalar  tarafından  ziyaret  edilmiş, C.H.P.’ye  rey  vermeleri  hususunda  ikna  edilmeye  çalışılmış,  ikrarları  alınmıştır.

En  ağır,  ma’nevî  tazyîk;   Tam  bir  sahtekâr’lık, “ Ali  Erhan  Kuriş  ağabeyimiz, “ emîrdir,” Ey  iman  edenler!  Allah’a  itaat  edin.  Peygamber’e  ve  sizden  olan   ülülmre  de  itaat  edin.” ( Nisâ/4/59) Âyet-i   Kerimesini, kendi  istekleri  doğrultusunda  tefsir  ederek, hâşâ!  “  Ali  Erhan  Kuriş  efendi,bizden  olan  ülülemir’dir,  ona  itaat  da, yine  hâşâ!  Allah’a  ve  Resûlü’ne  itaat  gibi,  farz’dır,  Yine  hâşâ! Sümme  hâşâ!  Sümme  sümme  hâşâ! Ali  Erhan  Kuriş’in  emrine  itaat  etmeyerek, işaret  ettiği, C.H.P.’ ye  rey  vermemek  küfürdür,  insanı,dinden  çıkarır,  nikahı  bozulur,” denilerek,  çok  ağır,  ma’nevî  baskı   kurulmuştur.

Şu  fikrî  perişanlık  ve  dağınıklığa  bir  bakar  mısınız? Topyekûn  bir  Camia’ya  küfre  sürüklerken,  “küfre  düşersiniz, imanınız,  nikahınız  zail  olur, ha!”  Diye,  tehdit  etmişlerdir. Rey  verilmesi  için  ikna  etmeye  çalıştıkları  parti, Devletimizi, Dinimizi,  tarihimizi,  kültür  ve  Medeniyyetimizi, tahrip  için, ehl-i  Salîp  devletler  tarafından, Selânik  de  kurulmuş,  Aziz  Milleti’mizin  başına  musalat  kılınmış,  İttihad  ve  Terakkî  Cemiyeti’nin  devamı, Hazreti  Üstaz’ımızın, sonra,  41  yıl  bu  ümmete  ağabeylik  eden,  Merhum,  Beyağabey,  Kemal  Kacar’ın  ömürleri  boyunca  mücadele  ettikleri,Türkiye’de  ve  Gönül  Coğrafyamızda,  Küfr’ün  Merkezi  ve temsilcisi, C.h.p.’dir. Hazreti  Üstaz’ımız,” Yağmur  du’a’ sına  çıkacağınız  zaman,  sakın  ola  da, aranıza  C.H.P.’li’leri  almayasınız.  Çünkü  onların  bulunduğu  yere  rahmet  düşmez, Allah,  du’a’nızı  kabul  etmez, rahmetini  irsal  buyurmaz. C.H.P.’ye,    rey  vermek  şöyle  dursun,  buğuz  etmemek, iyi  nazarla  bakmak  bile  imanı  giderir,  nikahı  düşürür,”  buyurmuştu.

Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebe  ve  müntesiplerinden, Alanya’lı, Merhum,  Hasan  Arıkan  ve  Mehmed  Arıkan’ların  Merhum,  Muihterem  Pederleri,  Kıvrasıllı, Mustafa  Efendi,  Mustafa  Arıkan  Beyamcamız,  Evlâdı’na,  “ Cenaze  Namazımda, teşyî’  ve  defin  sırasında, cemaat  arasında,  sakın! C.H.P.’li  birisini  asla  bulundurmayınız,”  diye  vasiyet  etmiştir. Kıvrasıllı,  Mustafa  Arıkan  Beyamca’nın,  hayatta  olan  oğulları,  Hüseyin  Arıkan,  Latif  Arıkan  ve  Süleyman  Hilmi  Arıkan  kardeşler, Alanya’da  yaşıyorlar.  Bu  seçim’lerde, Camia’mız  ferd’leri  üzerine, C.H.P.’ ye  rey  vermeleri  için, en  ağır  baskı,  Ali  Erhan  Kuriş  ve  avanesi   tarafından,  Alanya’da,   yapılmıştır.  Tabi’î  Kİ, bu  ağır  baskıdan,   Arıkan   kardeşler  de,   nasiplerini   almışlardır. Rey  kullanma  hücresinde,  vicdanlarıyla  başbaşa  kaldıklarında,  bu  baskılara  mı  boyun  eğdiler,  yoksa, Merhum,  Muhterem  Pederlerinin  vasiyeti  istikametinde  mi  rey  kullandılar. Bu  elbette,  bir  Allah, Celle  Celâluhû,   sir  de  kendileri   biliyor..

Öyle  dendi,  böyle  dendi.  Öyle  oldu  böyle  oldu. Netice  i’tibariyle, Ali  Erhan  efendi  ve  avanesi,  çok  vahîm, tarihî,  bir  hata’ya  imza  attılar.  Hani,  hep  söylenir  ya, İstanbul’un  Sembol  Eser’lerinden,  Muhteşem,  Süleymaniye’yi  yıkmak  için, iki  amele  bir  Balyoz  yeter. Ama, yeniden  inşa  etmek  için, bir  Sultan  Süleyman,  bir  Cihan  Mi’mârı, Koca  Sinan  gerekir.

Ali  Erhan  Kuriş  efendi  ve  avanesi,  hep  birlikte  ellerine  birer  balyoz  aldılar,  Hazreti  Üstaz’ımızın, 1924’den  i’tibaren  35  yılda, Merhum,  Büyüğümüz,  Beyağabeyimiz,  Kemal Kacar’ın,  16  Eylül  1956  yılından  i’tibaren  41  yıl,  birer  kuyumcu titizliği  ile  milim,  milim,  inşa  ettikleri,  Zeberced  ve  Zümrüt’den,  Muhteşem, Ehl-i  Sünnet  Sarayı’nı  hak  ve  yeksan  ettiler.  Böylesine  bir  Saray’ın  inşası  için, Bir  Süleyman  Hilmi  Silistrevî,(K.S.),  bir  de,  Kemal  Kacar  gerekir.

Asla,  ye’se(  ümidsizliğe)  düşmeyelim,  Sahib-izaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil, Medar  Mürşid  ve  Müceddidin    tasarrufları  Üveysî   olarak,  bi’temâmihâ  ve  bi’kemâlihâ   devam  etmektedir. Allah, Ehl-i  Sünnet  Sarayını,  ta’mir  edecek,  yeniden  inşa  edecek  kimseleri  gönderecek,  sebebler  halk  edecektir...