14 Mayıs 2023 SEÇİM’LERİ, MİLLETİMİZ VE GÖNÜL COĞRAFYA’MIZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIYDI!...

2023 yılı yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için, Millî ve Yerli, Cumhur İttifakının kaybettirilmesi için, hariç’te Aziz Türk Milleti’nin ezelî ve ebedî düşmanları, başta, Amerikan Birleşik Devletleri ve Batı’lı bütün ehl-i Salîp devletler ve onların dahilî işbirlikçileri, Millî ve Yerli olmayan siyâsî partiler, P.K.K., Siyâsî uzantıları, H.D.D.,F.E.T.Ö., İsrail Terör devleti, bütün dünya’daki Ermeni Diaspora’sı, dahilde, Yahûdî, Ermeni, Rum ve gayr-i Millî unsurlardan müteşekkil, zillet ve şer ittifakı ellerindeki bütün imkanları kullandılar.

A.B.D,’nin Başkanı, Biden , henüz daha seçimi kazanmadan, Başkan olmadan, “ Şimdiye kadar ne yaptıysak, Darbe teşebbüs’lerğ de dahil seçimleri kaybettiremedik. Önümüzdeki seçimlerde, muhalefete destek vererek, kaybettireceğiz,” diyerek, bütün dünya’daki Türk Milleti’nin düşmanlarına bir işaret fişeği attı.İsrail Baüşbakanı Netenyahu, Türk Vatandaşı yahudî’lere seslendi,” Kurtulmamız lazım, sakın rey vermeyiniz,” dedi. Dünya çapında mü’essir,A.B.D., Fransa, İngiltere ve Almanya Dergileri Milletlerarası, te’âmüllere, İnsan Haklarına ve ahlaka aykırı bir şekilde, Cumhur İttifakına rey vermeyiniz, artık, Tayyip Erdoğan gitmelidir,” diye manşetlerle Türk Seçmenlere telkinde bulundular.

Müstevli’ler, dahildeki, zillet, şer ittifakı, Terör örgütleri, P.K.K., uzantıları, H.D.P., bütün sosyalist, sol partiler, F.E.T.Ö., Terör örgütü, bağlantılı, proje, partiler, Terör ve nargotik baronları, bu seçimleri kazanacaklarından o kadar emindiler ki,”Dereyi görmeden paçaları sıvadılar,” Dğmamış bebeğe don biçtiler,” seçim’leri kazanmadan, iktidar olamadan, Devletin bütün makamlarına, isim, isim, ta’yinler yaptılar. Hatta, olmayan ve olması da asla, mümkün olmayan makamlar ihdas ettiler, hayalî makamlara ta’yinler yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemini, “ Ucûbe idare,” diye yerden yere vuranlar, Dokuz Cumhurbaşkanlığı, Yardımcılığı makamı ihdas edeceklerini iddia ile dünya’nın en ziyade ucube sistemini getireceklerini va’ad’ettiler

Ehl-i Salîp, müstevlî Batı’lı devletlerin, dahilde zillet ve şer ittifakının, P.K.K., H.D.P., F.E.T.Ö.’nünü Cumhurbaşkanı Adayı, Kemal Kılıçdaroğlu neler va’ad’etti neler?! P.K.K. ve H.D.P.’ye, Mahalli( Yerel) Özerklik,( Bu Üniter Devletin sonu, Vatan’ın fi’ilen bölünmesi demekti.) Müebbede mahkûm, Anayasa’ya göre, umûmî bir afv çıkarılsa bile, yararlanması mümkün olmayan bebek katili, Terörist başının, Diyarbakır’da 50’ den fazla ma’sum kürd Kardeşemizin katlinin birinci dereceden mes’ulü, muhtemelen müebbed alacak, bir başka Terörist’in salıverileceğini...

Türk Ekonomisi’nin bugünkü şartlarda asla karşılayamayacağı, bütün emekli’lere 15 milyon İkramiye, Kredi Kartları faizlerinin silinmesi, Hazinece karşılanması, Bütün Depremzede’lere, Toki tarafından yapılacak daire’lerin bila ücret verilmesi, her köylüye bir traktör verilmesi, köylü’lerden elektrik bedellerini alınmaması ve daha akl-u hayale sığmayan nice va’ad’ler...

Kemal Kılıçdaroğlu, öylesine uçuk-kaçık va’a’dlerde bulundu ki,bir tek gökyüzündeki güneşi, ayı ve yıldızlara yere indireceğim va’di kaldı.

Kısaca, Düvel-i Muazzama, ehl-i Salîp devletler, dahildeki işbirlikçileri, tıpkı, 18 Mart 1915’de envanterlerindeki, bütün ağır silahlarıyla, Çanakkale önlerine kadar geldikleri, bu 14 Mayıs 20233 seçimleriende de, devrin en mü’essir propagande silahları, gazete, dergi, Televizyon kanallarıyla,İktisadî maniplasyonlarla doğrudan cepheden ve dahildeki her sahadan hücum ettiler.Çok partili seçimlere geçildiğinden beridir, (1946), ilk def’a patates, kuru soğan bile,maniple edilerek, seçim malzemesi olarak kullanıldı.Bir taraftan, soğan patates depolarda çürümeye terk edilirken, çürümeye yüz tutmuş olanlar çöplüğe atılırken, manavlarda ve pazarlarda, tarihinde ilk def’a soğan patates, 30 TL.’ den satışa sunuldu. Ya’nî, karşı cebhe, elinde, cephaneliğinde ne varsa, ortaya sürdü...

Olmadı, tutmadı, ihmal ettikleri, anlamadıkları- anlayamadıkları, bir türlü anlamak istemedikleri, bir sır vardı: Büyük Türk Milleti’nin basireti, feraseti, ileriyi görüşü, Milletin ve Vatan’ın bölünmez bütünlüğüne, Bayrağının gönderlerden indirelemeyeceiğne, ezan’ın susturulamayacağına olan sarsılmaz imanı...

Tıpkı, Çanakkale’de olduğu gibi, Fetih ruhu, “ Ni’me’l- ceyş,” ruhu, Yahya Çavuş, Seyid Onbaşı, yüzbinlerce, isimsiz, Çanakkale ve Millî Mücadele şehit’lerinin ruhu canlandı. “ Dur! Burası Çanakkale, Burası Türk- Müslümanların ebed-müebbed yurdu, buranın herbir karış toprağı şehid’lerin kanıyla sulanmıştır. Bu toprakların, ebedî, İslâm- Türk yurdu olarak kalması için, milyonlarca genç, seve seve, kanını akıtmaya hazırdır,” dedi ve haricî ve dahilî, düşmanları püskürttü...