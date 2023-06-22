14  Mayıs  2023  SEÇİM’LERİ,   MİLLETİMİZ   VE  GÖNÜL  COĞRAFYA’MIZ  İÇİN  BİR  DÖNÜM  NOKTASIYDI!...

2023  yılı  yapılacak  Cumhurbaşkanlığı  ve  28.  Dönem  Milletvekilliği  seçimleri  için,  Millî  ve Yerli, Cumhur  İttifakının  kaybettirilmesi  için,  hariç’te  Aziz  Türk  Milleti’nin  ezelî  ve  ebedî   düşmanları, başta, Amerikan  Birleşik  Devletleri  ve  Batı’lı  bütün  ehl-i  Salîp  devletler  ve  onların  dahilî işbirlikçileri, Millî  ve  Yerli   olmayan  siyâsî   partiler, P.K.K., Siyâsî   uzantıları, H.D.D.,F.E.T.Ö., İsrail Terör  devleti, bütün  dünya’daki  Ermeni   Diaspora’sı, dahilde, Yahûdî,  Ermeni, Rum  ve  gayr-i  Millî unsurlardan  müteşekkil, zillet  ve  şer  ittifakı  ellerindeki  bütün  imkanları  kullandılar.

A.B.D,’nin   Başkanı,  Biden ,  henüz  daha  seçimi  kazanmadan,  Başkan  olmadan, “  Şimdiye  kadar  ne yaptıysak, Darbe  teşebbüs’lerğ  de  dahil seçimleri  kaybettiremedik. Önümüzdeki  seçimlerde, muhalefete  destek  vererek,  kaybettireceğiz,”  diyerek, bütün  dünya’daki  Türk  Milleti’nin düşmanlarına  bir  işaret  fişeği  attı.İsrail  Baüşbakanı  Netenyahu, Türk  Vatandaşı  yahudî’lere seslendi,”  Kurtulmamız   lazım,  sakın   rey    vermeyiniz,” dedi. Dünya  çapında  mü’essir,A.B.D., Fransa,  İngiltere   ve  Almanya  Dergileri Milletlerarası,  te’âmüllere, İnsan  Haklarına  ve  ahlaka  aykırı bir  şekilde, Cumhur  İttifakına  rey  vermeyiniz,  artık, Tayyip Erdoğan  gitmelidir,”  diye   manşetlerle Türk  Seçmenlere  telkinde  bulundular.

Müstevli’ler,  dahildeki, zillet,  şer  ittifakı, Terör  örgütleri, P.K.K., uzantıları, H.D.P.,  bütün  sosyalist, sol  partiler, F.E.T.Ö.,  Terör  örgütü,  bağlantılı,  proje,  partiler,  Terör  ve  nargotik   baronları,  bu seçimleri  kazanacaklarından  o  kadar  emindiler  ki,”Dereyi  görmeden  paçaları  sıvadılar,”   Dğmamış bebeğe  don  biçtiler,” seçim’leri  kazanmadan, iktidar  olamadan, Devletin  bütün  makamlarına,  isim, isim, ta’yinler  yaptılar.  Hatta,  olmayan  ve  olması  da   asla,  mümkün  olmayan  makamlar  ihdas ettiler,   hayalî   makamlara  ta’yinler  yaptılar.  Cumhurbaşkanlığı   Hükûmet   sistemini, “ Ucûbe idare,” diye  yerden  yere  vuranlar, Dokuz  Cumhurbaşkanlığı,  Yardımcılığı  makamı  ihdas  edeceklerini  iddia ile  dünya’nın  en   ziyade   ucube  sistemini  getireceklerini   va’ad’ettiler

Ehl-i  Salîp, müstevlî  Batı’lı  devletlerin, dahilde  zillet  ve  şer  ittifakının, P.K.K., H.D.P., F.E.T.Ö.’nünü Cumhurbaşkanı  Adayı, Kemal  Kılıçdaroğlu  neler  va’ad’etti  neler?! P.K.K.  ve  H.D.P.’ye, Mahalli( Yerel) Özerklik,( Bu  Üniter  Devletin  sonu, Vatan’ın  fi’ilen  bölünmesi  demekti.) Müebbede  mahkûm, Anayasa’ya   göre,  umûmî    bir  afv   çıkarılsa  bile, yararlanması  mümkün  olmayan  bebek  katili, Terörist  başının, Diyarbakır’da 50’ den  fazla  ma’sum  kürd  Kardeşemizin  katlinin  birinci  dereceden mes’ulü, muhtemelen  müebbed  alacak, bir  başka  Terörist’in  salıverileceğini...

Türk  Ekonomisi’nin  bugünkü  şartlarda  asla  karşılayamayacağı, bütün  emekli’lere  15  milyon İkramiye, Kredi  Kartları  faizlerinin  silinmesi,  Hazinece  karşılanması, Bütün  Depremzede’lere, Toki tarafından  yapılacak  daire’lerin  bila  ücret  verilmesi, her  köylüye  bir  traktör  verilmesi, köylü’lerden elektrik  bedellerini  alınmaması  ve  daha  akl-u  hayale  sığmayan  nice  va’ad’ler...

Kemal  Kılıçdaroğlu,  öylesine  uçuk-kaçık  va’a’dlerde  bulundu  ki,bir  tek  gökyüzündeki  güneşi,  ayı ve  yıldızlara  yere  indireceğim  va’di  kaldı.

Kısaca, Düvel-i  Muazzama, ehl-i  Salîp  devletler, dahildeki işbirlikçileri, tıpkı, 18  Mart  1915’de envanterlerindeki, bütün  ağır  silahlarıyla, Çanakkale  önlerine  kadar  geldikleri, bu 14  Mayıs  20233 seçimleriende  de, devrin  en  mü’essir   propagande  silahları, gazete, dergi, Televizyon kanallarıyla,İktisadî  maniplasyonlarla  doğrudan  cepheden  ve  dahildeki  her  sahadan  hücum ettiler.Çok  partili  seçimlere  geçildiğinden  beridir, (1946), ilk  def’a  patates, kuru  soğan  bile,maniple edilerek, seçim  malzemesi  olarak  kullanıldı.Bir  taraftan,  soğan  patates  depolarda  çürümeye  terk edilirken, çürümeye  yüz  tutmuş  olanlar  çöplüğe  atılırken, manavlarda  ve  pazarlarda, tarihinde  ilk def’a  soğan  patates,  30 TL.’ den   satışa   sunuldu.  Ya’nî,  karşı   cebhe,   elinde,   cephaneliğinde   ne varsa,   ortaya   sürdü...

Olmadı,   tutmadı,  ihmal   ettikleri,  anlamadıkları-  anlayamadıkları,  bir  türlü  anlamak  istemedikleri, bir  sır  vardı: Büyük  Türk  Milleti’nin  basireti,  feraseti,   ileriyi   görüşü,  Milletin   ve  Vatan’ın   bölünmez    bütünlüğüne,  Bayrağının   gönderlerden   indirelemeyeceiğne,   ezan’ın susturulamayacağına  olan  sarsılmaz  imanı...

Tıpkı, Çanakkale’de   olduğu   gibi,  Fetih  ruhu, “ Ni’me’l- ceyş,”  ruhu,  Yahya   Çavuş,  Seyid   Onbaşı, yüzbinlerce,  isimsiz,   Çanakkale   ve    Millî    Mücadele   şehit’lerinin   ruhu   canlandı. “ Dur!   Burası Çanakkale, Burası  Türk- Müslümanların   ebed-müebbed   yurdu,  buranın   herbir   karış   toprağı şehid’lerin   kanıyla   sulanmıştır.   Bu   toprakların,   ebedî, İslâm-  Türk  yurdu  olarak   kalması   için, milyonlarca   genç,   seve   seve,  kanını   akıtmaya    hazırdır,”  dedi   ve   haricî   ve  dahilî,   düşmanları püskürttü...