BU BİR TEBLİĞ, DA’VET, BEYAN, ( MANİFESTO)’DUR!...

Bu   Tebliğ  ve  Da’veti,  İmam-ı  Rabbânî  Evlad’ının,  Sahibizaman, Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil, Medâr  Mürşid  ve  Müceddid, Ebu’l- Faruk, Süleyman  Hilmi el-ma’ruf, bi’(Tunahan)  (k.s.) Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesiplerinin,%  95’ inin  hissiyatına tercüman  olarak  yapıyorum.
Önümüzdeki  14  Mayıs 2023  Pazar  günü, Dinimiz,  Milletimiz, Devletimiz, Ordumuz  ve  Aziz  Vatanımız  için  dönüm  noktası  teşkil  edecek  çok  önemli  bir  seçim  yapılacaktır.Bu  seçim  diğer  ülkelerde  olduğu  gibi, Yerliler, Milli’ler, Vatanperverler  arasında, Devleti daha  iyi  idare  etme, Millete  daha  çok  hizmet  müsabakası  olmayacaktır.
Bir  tarafta, Yerli  ve  Millî,  Devletimizin Bekâ-ü  Temadî’si. Milletimizin  Saâdeti,  Ebed-müddet  Devletimiz,sevilmesi  imanımızın  bir  cüz’ü  olan, herbir  karış  toprağı şehid’lerimizin  kanıyla  sulanan, Muazzez  Vatanımızda,Vatanımızın  Tapı  senedleri,başta, Ayasofya-i Kebir  olmak  üzere, Camii’lerimizin  kıyamete  kadar  açık  kalması.  Göklere  uzanan  minarelerdean  ezan  sesinin  dinmemesi, İstiklalimizin  sembolü, ayyıldızlı,şehid  kanlarıyla  allanmış, Şanlı  Albayrağımızın  gönderlerden  inmemesini  isteyen  bir  cephe,ittifak...
Diğer  tarafta, Devleti  aliyye’mizin inhırafına  müncer,Selanek’de, Yahudî, Ermeni,Rum  ve  gayr-i  Millî  unsurlar  tarafından  teşkil  edilen, İttihad  ve  Terakkî’nin  bakiyesi,  devamı, Tek  Parti  Mütegallibe, küfrün,  istibdadın  merkezi, C.H.P., muasır, Günümüzün  temsilcisi, Kardeşi’nin  i’tirafıyla, anne  tarafından,  Ermeni, baba  tarafından İran  kökenli, Ermeni- Şi’î,bir  zat,kimisi, eşi,oğlu,kızı  aile boyu  hıristiyan,  damadı  papaz, kimisi, Kırım  yahudî’si, kimisi Selanek  kökenli  Sebatayist,bunların  teşkil  ettiği, zillet  ve  şer  ittifaekı..Bu  ittifak  hariçte, en başta  emperyalist, Okyanus  ötesi  devlet, Avrupadaki, en  son  Çanakkale’de  olmak  üzere  her zdref’a’sında, Yüce  Devletimizden  yediği  darbelerdeki  kuyruk  acısıyla  yanıp  tutuşan, ehl-i  Salîp  ülkeler  tarafından  desteklenmekte  ve yönlendirilmektedir.
Diğer  taraftan, Ortadoğu’da, dünyadakı  bütün  siyonist’ler  tarafından  kurdurulan ve  Nilden  Fırat’a  büyük  İsrail    devleti  hayaliyle  yanıp  tutuyan  Terör  Devleti  İsrail  tarafından,ahirzaman  decacilesinin  en  şerlisi, mel’un  Deccal, F.E.T.Ö.  ve  yandaşları  tarafından,Dünya  tarihinin  kaydettiği  en  zalim,  acımasız, eli  kanlı,50  bine  yakın  insanımızı, Asker’imizi, Polis’imizi, Güvenlik  Korucumuzu,Öğretmenlerimizi  ma’sum  bebelerimizi  hunharca  katl’eden, P.K.K. ve  diğer  harflerle  remz’edilen  bütün  terörist  gruplar  tarafından  desteklenmekte  ve  tam bir  işbirliği  halindedirler.
Zillet  ve  Şer  İttifakı,H.D.P.,P.K.K.,Y.P.G.’nin  bütün  taleplerini  kabul  etmiştir; Allah  muhafaza  buyursun,Zillet  ve  Şer  İttiefakı  iktidara  gelmesi  halinde,Devletin  Üniter  yapısı  değişecek, Vatan  bölünecek,bölünmeye  yumuşak  geçiş  için,  öncelikle, “ Mahallî  Özerklik,”  denilecek, sonra  tam  bölünme...
Zillet  ve  Şer  İttifakı,  Allah  muhafaza  buyursun, İktidar  olmaları  halinde,Diyanet  İşleri  Başkanlığını  kapatacak, yerine, İslam  Dini  dışındaki,  tüm  batıl  inanç  sistemlerinin  temsil  edildiği  bir  kurum  kuracaklar.  Ayasoya-i  Kebir  Camii  ibadete  kapatılacak,  yeniden  müzeye  bile  değil, kiliseye  tahvil  edilecek.  Bunun  yanında  Sultnahmed  Camii  müzeye  tahvil  edilecek. Kur’ân  Kurs’ları  kapatılacak, tıpkı,1924’de  olduğu  gibi,Din  Eğitimi  bütünüyle  yasaklanacak, İmam-Hatip  Mektepleri,  İlyahiyat  Fakülteleri  her  seviyedeki  dinî  Kurumlar  kapatılacak.Zillet  ve  Şer  İttifakına  dahil,bir  partinin  lideri, İP.’in  ipsizi,Bayan  Maral, Meclis  Kürsüsünde,” Cemaat  ve  Tarikat  yurt’larının  kapatılacağını  ya  da,Kredi  Yurtlar  Kurumuna  devredileceğini,Peygamber’imizi  tahfif  eden, Kur’ân’a, vahye Peygamberimize  hakaret  eden  bir  kitabı bütün  okullarda  mecburî  ders  kitabı  olarak  okutulacağını  ilan  etti.
İktidar  olduklarında, L.G.B.T.  harfreliyle  ifade  ettikleri, Allah’ın  en  çok  buğzuna. Gazasına  la’netine  mazhar, Lutî’liği,  habâseti  cemiyet  içinde  i’tibarlı  hale  getireceklerini,bunun  için  de  İstanbul  Sözleşmesini  yeniden  mer’iyyete  alacaklarını  söyliyorlar.
İşte,bütün  bu  sebeplerden  dolalı, hiçbir  müslüman,  hele  hele,HİÇBİR  İmam-ı  Rabbânî, evladı,  hiçbir  Süleyman  Efendi  Hazretlerinin  talebe  ve  müntesibi, bu  Zillet  ve  Şer  İttifakına ve bu  İttifaka  dahil Padtilerden herhangi  birisine  asla  rey  vermez,  veremez. Çünkü, “ Küfre  rıza,  küfürdür, hele, küfre  destek,  en  büyük  küfürdür...
Bu  Zillet,küfür, şirk  ve  şer  İttifakına  rey  vermek, Deccal-Kardinal, F.E.T.Ö.’ nün,  H.D.P.=P.K.K.=  Y.P.G. ve  tüm  terör  örgütlerinin,Devletimizi zayıflatmak, Vatanımızı  bölmek  isteyenlerin, fıtratından  sapmış, Lutî’lerin,  habaset  çukurunda  debelenen  ahbes’lerin  saflarında  yer  almaktır...
Binde bir  bile  ihtimal  vermiyorum, ama,birileri, ismi,sıfatı, pozisyonu  her  ne ise, bu küfür,şirk,zillet  ve  şer  İttifakına  veya  bi  İttifaka  dahil  partilerden  birisine  rey  vermenizi, bırakınız,  rey  vermeyi,  meyl’etmenizi,hoşgörüyle bakmanızı  isterse, sakın  ha! Asla  ve  kat’â  itaat  etmeyiniz.” Zulm’edenlere,( zalimlere)  meyletmeyin, yoksa  size  ateş  dokunur. Sizin  Allah’tan  başka  koruyucularınız  yoktur,  sonra  kurtulamazsınız.” ( Hûd /11/113) Bütün  hadis  Külliyatına  yer  verilmiş bir  hadis-i  Şerif,” Halika  ısyan  oılan  biur  hususta  hiçbir  mahluka  itaat  olunmaz,”Sizi  küfre  rıza  göstermeye,  küfre  destek  olmaya  da’vet  eden  kimseye  kim  olursa  olsun,  asla,  itaat  olunmaz. Bunlar,  anna-baba,hoca,  ağabey, ve  ağabey  gibi  hürmet  ettiğiniz kimseler  de  olsalar...
Kıyamet  gününde  bunun  hisabını  Allah’a,  Resûlü’ne, Pîrana,Hazreti  Üstaz’ımıza  veremeyiz,  veremezsiniz.” O gün  yüzleri  ateşte  çevrilirken, “ Ah  ne  olurdu, bizler  Allah’a  itaat  etseydik,  Peygamber’e  itaat  etseydik!”  derler.”  “ ( Onlar  şöyle ) derler,  Ey  Rabbimiz!  Doğrusu  bizler, beylerimise  ve  büyüklerimize  itaat  ettik.  Onlar  da  bizi  yanlış  yola  götürdüler.”  “  Ey  Rabbimiz!  Onlara  iki  kat  azap  ver,  onları  büyük  bir  la’netle  la’netle! “  ( Ahzâb /33 /66,67,68)
Âyet-i  Kerime’nin  medlulü  tam  da  bunlar  içindir.İnşâ!  Allah!  geçtiğimiz  seçimlerde  düşülen  çok  vahîm  hata’ya  bu  seçimlerde  düşülmez. Birileri  böyle bir  hata’ya  düşse  bile,Süleyman  Efeindi  Hazretlerinin  talebe  ve  müntesipleri  asla, böyle  bir hataya  düşmeyecek,  asla,  küfre  rıza  gösterrmeyecek, küfre  destek  vermeyecektir. Bu  bizim,  İmam-ı  Rabbânî  Evlaüdına, Süleyman  Hilmi  Tunahan  Efendi  Hazretlerinin  talebe  ve  müntesiplerine,  bu  yolun,  67  yıllık  bir  mensubu, Kutlu  Kervan’ın  Topal  Kıtmîri,  bir  Kardeşinizin, son  ikaz  ve  ihtarıdır...