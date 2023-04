BU BİR TEBLİĞ, DA’VET, BEYAN, ( MANİFESTO)’DUR!...

Bu Tebliğ ve Da’veti, İmam-ı Rabbânî Evlad’ının, Sahibizaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid, Ebu’l- Faruk, Süleyman Hilmi el-ma’ruf, bi’(Tunahan) (k.s.) Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesiplerinin,% 95’ inin hissiyatına tercüman olarak yapıyorum.

Önümüzdeki 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Dinimiz, Milletimiz, Devletimiz, Ordumuz ve Aziz Vatanımız için dönüm noktası teşkil edecek çok önemli bir seçim yapılacaktır.Bu seçim diğer ülkelerde olduğu gibi, Yerliler, Milli’ler, Vatanperverler arasında, Devleti daha iyi idare etme, Millete daha çok hizmet müsabakası olmayacaktır.

Bir tarafta, Yerli ve Millî, Devletimizin Bekâ-ü Temadî’si. Milletimizin Saâdeti, Ebed-müddet Devletimiz,sevilmesi imanımızın bir cüz’ü olan, herbir karış toprağı şehid’lerimizin kanıyla sulanan, Muazzez Vatanımızda,Vatanımızın Tapı senedleri,başta, Ayasofya-i Kebir olmak üzere, Camii’lerimizin kıyamete kadar açık kalması. Göklere uzanan minarelerdean ezan sesinin dinmemesi, İstiklalimizin sembolü, ayyıldızlı,şehid kanlarıyla allanmış, Şanlı Albayrağımızın gönderlerden inmemesini isteyen bir cephe,ittifak...

Diğer tarafta, Devleti aliyye’mizin inhırafına müncer,Selanek’de, Yahudî, Ermeni,Rum ve gayr-i Millî unsurlar tarafından teşkil edilen, İttihad ve Terakkî’nin bakiyesi, devamı, Tek Parti Mütegallibe, küfrün, istibdadın merkezi, C.H.P., muasır, Günümüzün temsilcisi, Kardeşi’nin i’tirafıyla, anne tarafından, Ermeni, baba tarafından İran kökenli, Ermeni- Şi’î,bir zat,kimisi, eşi,oğlu,kızı aile boyu hıristiyan, damadı papaz, kimisi, Kırım yahudî’si, kimisi Selanek kökenli Sebatayist,bunların teşkil ettiği, zillet ve şer ittifaekı..Bu ittifak hariçte, en başta emperyalist, Okyanus ötesi devlet, Avrupadaki, en son Çanakkale’de olmak üzere her zdref’a’sında, Yüce Devletimizden yediği darbelerdeki kuyruk acısıyla yanıp tutuşan, ehl-i Salîp ülkeler tarafından desteklenmekte ve yönlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Ortadoğu’da, dünyadakı bütün siyonist’ler tarafından kurdurulan ve Nilden Fırat’a büyük İsrail devleti hayaliyle yanıp tutuyan Terör Devleti İsrail tarafından,ahirzaman decacilesinin en şerlisi, mel’un Deccal, F.E.T.Ö. ve yandaşları tarafından,Dünya tarihinin kaydettiği en zalim, acımasız, eli kanlı,50 bine yakın insanımızı, Asker’imizi, Polis’imizi, Güvenlik Korucumuzu,Öğretmenlerimizi ma’sum bebelerimizi hunharca katl’eden, P.K.K. ve diğer harflerle remz’edilen bütün terörist gruplar tarafından desteklenmekte ve tam bir işbirliği halindedirler.

Zillet ve Şer İttifakı,H.D.P.,P.K.K.,Y.P.G.’nin bütün taleplerini kabul etmiştir; Allah muhafaza buyursun,Zillet ve Şer İttiefakı iktidara gelmesi halinde,Devletin Üniter yapısı değişecek, Vatan bölünecek,bölünmeye yumuşak geçiş için, öncelikle, “ Mahallî Özerklik,” denilecek, sonra tam bölünme...

Zillet ve Şer İttifakı, Allah muhafaza buyursun, İktidar olmaları halinde,Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacak, yerine, İslam Dini dışındaki, tüm batıl inanç sistemlerinin temsil edildiği bir kurum kuracaklar. Ayasoya-i Kebir Camii ibadete kapatılacak, yeniden müzeye bile değil, kiliseye tahvil edilecek. Bunun yanında Sultnahmed Camii müzeye tahvil edilecek. Kur’ân Kurs’ları kapatılacak, tıpkı,1924’de olduğu gibi,Din Eğitimi bütünüyle yasaklanacak, İmam-Hatip Mektepleri, İlyahiyat Fakülteleri her seviyedeki dinî Kurumlar kapatılacak.Zillet ve Şer İttifakına dahil,bir partinin lideri, İP.’in ipsizi,Bayan Maral, Meclis Kürsüsünde,” Cemaat ve Tarikat yurt’larının kapatılacağını ya da,Kredi Yurtlar Kurumuna devredileceğini,Peygamber’imizi tahfif eden, Kur’ân’a, vahye Peygamberimize hakaret eden bir kitabı bütün okullarda mecburî ders kitabı olarak okutulacağını ilan etti.

İktidar olduklarında, L.G.B.T. harfreliyle ifade ettikleri, Allah’ın en çok buğzuna. Gazasına la’netine mazhar, Lutî’liği, habâseti cemiyet içinde i’tibarlı hale getireceklerini,bunun için de İstanbul Sözleşmesini yeniden mer’iyyete alacaklarını söyliyorlar.

İşte,bütün bu sebeplerden dolalı, hiçbir müslüman, hele hele,HİÇBİR İmam-ı Rabbânî, evladı, hiçbir Süleyman Efendi Hazretlerinin talebe ve müntesibi, bu Zillet ve Şer İttifakına ve bu İttifaka dahil Padtilerden herhangi birisine asla rey vermez, veremez. Çünkü, “ Küfre rıza, küfürdür, hele, küfre destek, en büyük küfürdür...

Bu Zillet,küfür, şirk ve şer İttifakına rey vermek, Deccal-Kardinal, F.E.T.Ö.’ nün, H.D.P.=P.K.K.= Y.P.G. ve tüm terör örgütlerinin,Devletimizi zayıflatmak, Vatanımızı bölmek isteyenlerin, fıtratından sapmış, Lutî’lerin, habaset çukurunda debelenen ahbes’lerin saflarında yer almaktır...

Binde bir bile ihtimal vermiyorum, ama,birileri, ismi,sıfatı, pozisyonu her ne ise, bu küfür,şirk,zillet ve şer İttifakına veya bi İttifaka dahil partilerden birisine rey vermenizi, bırakınız, rey vermeyi, meyl’etmenizi,hoşgörüyle bakmanızı isterse, sakın ha! Asla ve kat’â itaat etmeyiniz.” Zulm’edenlere,( zalimlere) meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka koruyucularınız yoktur, sonra kurtulamazsınız.” ( Hûd /11/113) Bütün hadis Külliyatına yer verilmiş bir hadis-i Şerif,” Halika ısyan oılan biur hususta hiçbir mahluka itaat olunmaz,”Sizi küfre rıza göstermeye, küfre destek olmaya da’vet eden kimseye kim olursa olsun, asla, itaat olunmaz. Bunlar, anna-baba,hoca, ağabey, ve ağabey gibi hürmet ettiğiniz kimseler de olsalar...

Kıyamet gününde bunun hisabını Allah’a, Resûlü’ne, Pîrana,Hazreti Üstaz’ımıza veremeyiz, veremezsiniz.” O gün yüzleri ateşte çevrilirken, “ Ah ne olurdu, bizler Allah’a itaat etseydik, Peygamber’e itaat etseydik!” derler.” “ ( Onlar şöyle ) derler, Ey Rabbimiz! Doğrusu bizler, beylerimise ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi yanlış yola götürdüler.” “ Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver, onları büyük bir la’netle la’netle! “ ( Ahzâb /33 /66,67,68)

Âyet-i Kerime’nin medlulü tam da bunlar içindir.İnşâ! Allah! geçtiğimiz seçimlerde düşülen çok vahîm hata’ya bu seçimlerde düşülmez. Birileri böyle bir hata’ya düşse bile,Süleyman Efeindi Hazretlerinin talebe ve müntesipleri asla, böyle bir hataya düşmeyecek, asla, küfre rıza gösterrmeyecek, küfre destek vermeyecektir. Bu bizim, İmam-ı Rabbânî Evlaüdına, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerinin talebe ve müntesiplerine, bu yolun, 67 yıllık bir mensubu, Kutlu Kervan’ın Topal Kıtmîri, bir Kardeşinizin, son ikaz ve ihtarıdır...