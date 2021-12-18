M. Kemal SALLI

KAZAKİSTAN’IN 30. BAĞIMSIZLIK YILI ANKARA’DA COŞKUYLA KUTLANDI
Kazakistan’ın 30. bağımsızlık yıl dönümü Ankara’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendiren konuşmalar yapıldı, 30 Bağımsızlık Yılı pastası kesildi, Kazak sanatçılar Kazak müzik ve dans kültüründen örnekler sundular, Türk tasarımcı Zuhal Keskin’in geleneksel Kazak kıyafetlerinin günlük yaşantıtımıza uygulanması konulu bir defile gerçekleştirildi.
Ankara'da, Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama törenine, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULY: “İLİŞKİLERİMİZ HIZLA GELİŞİYOR”
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, törende yaptığı konuşmada, "30 yıldaki ticaretimiz 30 milyon dolardan, 3 milyar dolara ulaşarak 100 kat arttı. Bu yılın sonuçlarına göre bu rakamın 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Böylece ortak çabalarımızla 2021 ilk 10 ayına göre Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu" diye konuştu. Kazakistan'da yaklaşık 3 bin 600 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildiren büyükelçi, "3 yıl üst üste Türkiye'den yıllık bazda rekor miktarda yatırım çekildi ve şu anda Türkiye, Kazakistan'daki en önemli aktif yatırımcı ülkeler arasında yer alıyor" dedi.
YILDIRIM: “BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmasında, “Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, bağımsızlığı bütün dünyaya duyurduğunda, ilk 20 dakika içerisinde tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu, bizim için büyük bir gururdur” dedi. Orta Asya’da, Kafkaslarda ve Balkanlarda yapılacak önemli işlerin olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
“Toplam 550 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip Türk Devletleri Teşkilatı içinde üye ülkelerin ticaretteki payı, yüzde 5’in altında. Bu kadar ticaret hacminde 5’inci ortak, 10’uncu ortak olmak bu topluluğa yakışan bir şey değil. Gücümüzü birleştirerek bölgenin topyekün kalkınması ve refahın sağlanması ve asırlar boyu İpek Yolu, Baharat Yolu olarak hizmet veren bu güzergahta, zenginliğin batıdan doğuya dönmeye başladığı bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatına büyük görevler düşüyor.”
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK: “
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakani Yanik, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni temsilen törene katıldığını belirterek yaptığı konuşmada, öğrencilik yıllarında birçok Kazakistanlı ve Özbekistanlı arkadaşıyla Orta Asya’da yaşanan gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini söyledi.
Türk Dünyası’nın Türkiye için bir gönül coğrafyası olduğu kadar bir dayanışma coğrafyası olduğunu da vurgulayan Bakan Yanık, Türkiye’nin bu coğrafyayla olan ticari, kültürel ve ekonomik is birliğinin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.
MUHTEŞEM DEFİLE
Büyükelçi Saparbekuly’nin eşi Gülbanu Syrgabayeva’nın katkılarıyla Türk tasarımcı Zuhal Keskin’in geleneksel Kazak kıyafetlerinin çağdaş giysilere uygulandığı bir defile gerçekleşti. Davetlilere, Kazak mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi.