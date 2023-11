Sayfa No:4- Belge No:6, 23 Şubat 1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) Anadolu’daki bütün hareketler Mustafa Kemal Paşa tarafından düzenlenen milli hareketin parçaları olarak düzenlenmektedir Damat Ferit milliyetçi harekete karşı asker göndermek istiyor. Aldığımız kararlara saygı göstermeyen tek halk Türk halkıdır.

Sayfa No:17-26, Belge No:17, 23-9 Mart 1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) Türkler yunan idaresi altına girmezler, özellikle yunanlıların İzmir’de yaptığı kepazelikten sonra İngiliz subayları ve bizim adamlarımız Türkleri öldürmekte, yunanlılarla iş birliği yapıyorlar. Bizim Türklere gösterdiğimiz şiddet anlaşılır şey değildir. Türkler müthiş savaşçıdır, cephaneleri azdır, hiç ulaştırma araçları yoktur. Türklerle yapılacak sulh anlaşmasında kürdistanda Türklerin hiçbir hakları kalmayacaktır. Kürdistan’da durumdan emin olmalıyız, kürtler bile ne istediklerini bilmiyorlar. Erzurum Türklerin en kuvvetli kalelerinden biridir, çok büyük bir Türk toprağının ermenilere verilmesine göz yummazlar İngiliz İmparatorluğu bir zamanlar Türk İmparatorluğunun olan bütün bölgeleri elde etmiştir.

Sayfa No:43, Belge No:27, 18 Mart 1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) Anadolu hareketinin nedeni yunan işgali ve yaptığı dehşet verici eylemlerdir. Ayrıca büyük ermenistan ve pontus devletlerinin kurulması bu hareketin sebebidir.

Sayfa No:61-62, Belge No:48, Nisan.1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) Damat Ferit (Başbakan) 7 Nisan’da bana geldi, milli hareketi bastırmak için her çeşit moral baskıyı kullanacağını söyledi. Milli harekete karşı organize edilen Aznavur, hükümetin elinde ilk silahtır. Aznavur, Bandırmayı işgâl her türlü etti. Hükümet onu Balıkesir valisi tayin etti ve ayrıca ingilizlerden de yardım istedi. Ben, milliyetçileri ezmek için yine hükümete her türlü yardımı yapacağımı söyledim. Hükümet, milliyetçileri lânetleyen bir bildiri yayınladı, milli harekete karşı bir seri fetva ilan etti.

Sayfa No:553, Belge No:62, 11.Temmuz 1920 Türk Hükümetine verilen cevap: Türk Hükümetinin mesajını dikkatle inceledik. Türklerden başka ırklar devlet haline getirilecektir. İzmir ve Trakya Türklerin elinden alınacak, amerikan cumhurbaşkanının (W. Wilson) karar vereceği sınırlar içerinde hür bir ermenistan kurulacaktır. Türklerin uygar dünyaya bir daha ihanet etmemesi için sıkı tedbirler alınacaktır. Bu sebeple Türkiye küçük bir devlet haline getirilecektir. Türk halkının emperyalist arzuları silinecektir. Boğazların özerkliği konusuna gelince: 1. Boğazlardaki bütün askeri tesisler yıkılacak, sahiller ve adalar silahsız hâle getirilecektir. 2. Silahsızlanma masrafları Türkler ya da yunanlılar tarafından ödenecektir. 3. Adalarda müttefik kuvvetler haricinde hiçbir asker bulunmayacaktır. Türk jandarmaları bizim emrimiz altında olacak, Türk borçlarının hepsi Türkler tarafından ödenecektir. Eğer, anlaşmayı imzalamazsanız avrupadan kesin olarak atılacaksınız. İncelemeniz için 10 gün müddet veriyoruz.

Sayfa No:589 Belge No: 533, 11 Nisan 1920 (Lord Curzon’dan Mr. Wardrop’a) ermeni Bogos Nubar Paşa ve Mr. Ahoromiyan’ı azarladım. Türkleri öldürmek için silahların Azerbaycanlılara karşı kullanılmasının aptallığını anlattım.

Sürecek