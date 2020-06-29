BÜYÜK YARIŞMA SONUÇLANDI

M.KEMAL SALLI





BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANALAR

Azerbaycan'dan Meryem Guluzade (7 yaşında) ve Türkiye'den Elif Bilge Zengin (7 yaşında) Büyük Ödül’e layık görüldüler.

GÜNAY EFENDİYEVA’nın başkanı olduğu ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI çok önemli, uluslararası alanda ses getiren etkinliklere imza atıyor.

Günay Efendiyeva, Türk kültürünü tanıtma konusunda, yalnız Türk Dünyası ülkelerinde değil, Batılı ülkelerde de takdir edilen çalışmalar yapıyor, etkinlikler düzenliyor.

Binerce yıllık geçmişi olan Türk kültürünün, çok değişik konularda çok zengin bir birikimi olduğunu belirten Efendiyeva, bizlerin bu zenginliklerimizi, Batılı ülkelere tanıtma sorumluluğumuz olduğunu savunuyor.

Çok köklü bir geçmişi olan Türk kültür mirasının, aynı zamanda insanlığın ortak mirası olduğunu söyleyen Günay Efendiyeva’nın, bu hümanist görüşle düzenlediği etkinlikler, Batılı ülkelerde büyük bir takdirle izleniyor. Batılı kültür coğrafyası, Türk’ün zengin kültür mirasını, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın düzenlediği etkinliklerle daha yakından tanımış oluyor.

“DÜNYAMIZI KORUYALIM” ve “TÜRK DÜNYASI’NIN GELENEK ve GÖRENEKLERİ”

Günay Efendiyeva’nın başkanı olduğu ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR ve MİRAS VAKFI, bu yıl, tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgınının geniş katılımlı etkinlikleri kısıtlaması nedeniyle, teknolojinin olanaklarından yararlanarak, bu ölümcül salgının insanları, özellikle çocukları ne yönde, nasıl etkilediğini, ruhsal dünyalarında nasıl yankı bulduğunu görebilmek amacıyla, “DÜNYAMIZI KORUYALIM” ve “TÜRK DÜNYASI GELENEK ve GÖRENEKLERİ” konulu bir resim yarışması düzenledi.

Türk kültür ikliminin etkili olduğu ülkelerin çocukları bu yarışmaya büyük ilgi gösterdiler. Yarışmaya beklenenden, umulandan çok sayıda eser gönderildi. Her biri birbirinden güzel ve anlamlı olan bu eserler, Azerbaycan’ın sanat otoriteleri ve uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Gönderilen resimler 12 kategoride: “Mirasımız”, “Dede Korkut”, “Gelenek ve görenekler”, “Dünyamızı Koruyalım”, “Müzik”, “Nevruz”, “Semazenler”, “Ulusal Mutfak”, “Halılar”, "Türk Dünyası’nın Kadınları", "Oyunlar", “Türk Birliği” online oylama ile, aynı zamanda ululararası juri tarafından da değerlendirildi. 6-9,10-13, 14-17 yaş kategorilerine ait olan çocuklar arasından 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan eserler, "Barış", "Birlik", "Bilgi", Dostluk" kategorilerinde mansiyon ve Büyük Ödül kazananlar jüri tarafından belirlendi.

Yarışmaya, Vakfa üye ve gözlemci ülkelerden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan, Bulgaristan ve Ukrayna’dan 700’e yakın resimler gönderildi. Azerbaycan'dan Meryem Guluzade (7 yaşında) ve Türkiye'den Elif Bilge Zengin (7 yaşında) Büyük Ödül’e layık görüldüler.

Vakıf tarafından Türk Dünyası’nın geleneklerinin, kültürünün ve mirasının ne kadar zengin olduğunu açık bir şekilde yansıtan metinleri ile tüm çalışmalar temelinde resimli bir kitabın yayınlanması planlanıyor.

Pandemi (Covid-19) ile alakadar özel karantina rejiminin tamamlanması üzerine, yarışmanın kazananlarına Vakıf tarafından sertifika ve ödül verilecektir.

Tüm resimler ve yarışmayı kazananlar vakfın internet sitesinde görülebilir: https://itchf.org/gallery/

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR ve MİRAS VAKFI BAŞKANI GÜNAY EFENDİYEVA

Sevgili dostlar!

Bugün Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, küçük dostlarımız tarafından "Dünyamızı koruyalım: Türk Dünyası’nın gelenek ve görenekleri " yarışmasına gönderilen resimlerin online galerisinin açılışını duyuruyor.

Bu proje fikri, dünyamızın ciddi ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığı ve insan hayatını tehdit ettiği bir zamanda ortaya çıktı.

Yarışmanın amacı, bu zor günlerde kültür, sanat ve bilginin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu göstermektir.

Mevcut duruma rağmen, çocuklarımızın boş vakitlerini düzgün bir şekilde organize edebildikleri ve Türk mirasının çeşitliliğini yansıtan çalışmalarını gönderebildikleri için çok mutluyum.

Vakfa üye ve gözlemci ülkelerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan`ın yanı sıra Türkmenistan, Bulgaristan ve Ukraynadan 600-den fazla öğrenci yarışmaya katılmıştır. Onlar Türk kültürünün zenginliğini parlak, renkli resimlerinde ifade edebildiler.

Eserler bize Türk halklarının zengin manevi dünyasını: ritüellerini, törenlerini, gelenek ve göreneklerini, oyunlarını ve müziğini anlatmaktadır. Resimlerde, aynı zamanda, eski Türk destanlarından parçalar ve folklorumuzun ölümsüz kahramanları işlenmiştir.

Çocukların, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemini anlayarak çalışmalarına yansıtmaları, çok gurur verici bir durumdur.

Bu proje, ayrıca, modern gençliğin büyük yaratıcılık potansiyelini de ortaya çıkardı ve umarım projeye katılan her çocuk gelecekte bu potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilecek ve toplumda layık olduğu yere sahip olacaktır.

Sevgili çocuklar, gelin dünyamızı kendi yeteneğimizle, eğitimimizle, soylarımıza, tarihimize, kültürümüze ve mirasımıza olan sadakatimizle koruyalım! İleride sizin her birinizi uzun ve anlamlı bir hayat bekliyor. Hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum!

“KAZAN VAR, AMA KAYBEDEN YOK”

Sevgili dostlar!

Böylece, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından açıklanan "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası’nın Gelenek ve Görenekleri" resim yarışmanın böyle zor bir zamanda – COVID-19 salgını sırasında ilan edilmesine rağmen, farklı ülkelerden birçok çocuğun katılması bizim için çok beklenmedik ve hoş bir durum oldu.

Tabii ki, bu dönemde yarışmaya gönderilen her çizim ile ayrılıkta çalışmak, onları farklı dillerde kategoriye, ülkeye, yaşa göre değerlendirmek kolay değildi. Ama bunu, işinize ne kadar sevgi ve samimiyetle yaklaştığınızı hissederek büyük bir coşkuyla yaptık.

Çizimler profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi ve ardından online oylama yapıldı. Oyların ve tarihlerinin kaydedilmesi için, online oylama, özel olarak Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilmiştir. Rekabet rekabettir ve burada, elbette, kazananlar da vardır. Ancak kaybeden yoktur; çünkü her çalışma, küçük de olsa, tarihimizin ve kültürümüzün değerli bir parçasıdır.

KATILAN ESERLER KİTAP OLARAK YAYINLANACAK

Tüm yarışma katılımcılarına Vakıf tarafından sertifika verilecektir. Ama en önemlisi, Türk Dünyası’nın geleneklerinin, kültürünün ve mirasının ne kadar zengin olduğunu açık bir şekilde yansıtan metinleri ile tüm çizimleriniz temelinde resimli bir kitap yayınlamayı planlıyoruz.

Bu fırsatı değerlendirerek, yarışmanın düzenlenmesine yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum: Vakfa üye ülkelerin eğitim bakanlıklarına, yarışmaya katılan ülkelerin büyükelçiliklerine, profesyonel jürimizin her üyesine, çocuk ve gençler gelişim merkezlerine, yarışmayla ilgili haber yayımlayan medya kurumlarına, her birinizin oylarını koruyan programcılarımıza ve tabii ki, sizlere- bizim küçük arkadaşlarımıza, kültürlerimizin kaynaşmasına verdiyiniz kıymetli katkılar için, resimlerinizden öğrendiğimiz yenlikler için.

Sizin çalışmalarınız bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. Umarım bu değerlere her zaman özen gösterecek ve onları tüm yaşamınız boyunca koruyacaksınız.

Sizlerle vedalaşmıyoruz. Önümüzdeki yeni yarışmalar ve projeler sizleri bekliyor.

Hepinize mutluluklar diliyorum.

Günay Efendiyeva

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı

International Turkic Culture and Heritage Foundation

E-mail: [email protected]