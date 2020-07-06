Bilgi ve yeteneğin birbirlerini desteklediğine inanan Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, gençlerin hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamak düşüncesiyle, Temmuz ayının ilk Pazar gününü “Ulusal Dombra Günü” ilan etmişti.
Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda kutlanacak olan “Ulusal Dombra Günü” 25 ülkenin katılımıyla küresel bir festival olarak kutlanıyor.
M. KEMAL SALLI
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 5 Temmuz'u ULUSAL DOMBRA GÜNÜ ilan etti
Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı, “Türk Dünyası’nın Aksakalı” Nursultan Nazarbayev, görevde bulunduğu sürede ülkesini bir dünya markası yapan başarılara imza atarken, Kazakistan’ın geleceğine sahip çıkacak, yetenekli gençlerin yetişmesi için eğitime büyük önem vermiş, bu konuda geçmişte ve günümüzde başarılı olmuş ülkeleri örnek almıştı.
Nazarbayev, insanların yetişmesinde, başarılı olmalarında bilgi kadar yeteneğin de önemli olduğuna inanıyordu. Gelecek nesilleri yetiştirecek okullar, üniversiteler kurarken, bu kurumların aynı zamanda sanat alanında da gençlere ufuk açmalarını hedefliyordu. Bugün Kazakistan dünya çapında saygın üniversitelere sahiptir.
Bilgi ve yeteneğin birbirlerini desteklediğine inanan Nazarbayev, gençlerin hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de kültürlerine sahip çıkmaları açısından Temmuz ayının ilk Pazar gününü “Ulusal Dombra Günü” ilan etmişti.
2020 yılında “Ulusal Dombra Günü”nün küresel çapta bir etkinlik olarak kutlanmasına karar ve verilmiş, bu yönde kapsamlı etkinlikler yapılması planlanmıştı. Fakat, Covid-19 salgını nedeniyle bu küresel çapta kutlama programında zorunlu olarak bazı değişikliklerin yapılması gerekti. Pekçok etkinlik gibi, küresel çapta kutlanacak dombra festivalinin de internet ortamında yapılmasına karar verildi.
Bu karar çerçevesinde, küresel çapta kutlanacak dombra festivaline katılacak ülkeler kendi videolarını hazırlayacak ve bunlar belirlenen kanallarda yayınlanacaktı.
Dombra festivaline ilişkin Türkiye’deki çalışmalar Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleriyle ve Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi.
Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Nazgül Gözütok, bu kapsamda Sultanahmet Meydanı ile Kız Kulesi önünde yapılan çekimler konusunda yaptığı açıklamada dombıra festivalinin dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini 25 ülkenin katıldığını belirtti.
8 dombıra sanatçısının katılımıyla, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve Üsküdar’da Kız Kulesi önünde yapılan çekimlerin Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteği ile gerçekleştiğini söyleyen Gözütok, 25 ülkede çekilen dombra videolarının 5 Temmuz gününden itibaren topluca yayınlanacağını belirtti.
Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği'nin, Türkiye'de yaşayan Kazak vatandaşların problemlerini çözmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu söyleyen Gözütok: "Bugünkü etkinlik de İstanbul Başkolosluğumuzun yardımlarıyla gerçekleşti. Uluslararası bir projenin Türkiye ayağını yapıyoruz. Bu, dünyada ilk defa yapılıyor. İstanbul'da 8 dombıra sanatçısı olarak çalacağız. Toplam 50 kişi civarındayız. .. Dernek olarak, pandemi yüzünden bazı projelerimizi gerçekleştiremedik. Ancak gelecekte Istanbul'da Kazakistan kültürünü yaşatacak festivaller düzenleme planımız var.
Bu Festival kapsamında dünya genelinde 25 ülkedeki 36 şehirde tarihi meydanlarda çekimler yapıldı, Şimdi bu çekimleri düzenleyerek bir video haline getiriyoruz, 5 Temmuz’da Kazakistan’da ‘Ulusal Dombıra Günü’ kutlamaları yapılacak, biz de projemizi bu özel gün için hazırlıyoruz.
Amacımız, geleneksel Kazak aynı zamanda da Türk sazı olan dombırayı dünya genelinde tanıtmak, gelecek yıllarda farklı ülkelerde farklı şehirlerde açık hava konserleri şeklinde müzik dinletileri düzenlemek” dedi.
Dernek üyesi Anara Balizova, “Festivalin ana fikri, merkezi Nur-Sultan’da olan QazAlliance ait, İstanbul’daki ekip Anar Baizhanova, Timur Syrymdatuly ve Anara Bazilova’dan oluşuyor” dedi.