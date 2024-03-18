IFAS'ın 30 yıldır Aral Gölü havzasındaki durumu iyileştirmeye ve Orta Asya halkları ve devletlerinin çıkarlarına hizmet etmeye yönelik faaliyetleri hakkında dinleyicilerle bilgi paylaşmak istiyorum.

Günümüz gerçekliğinde, yaygın nüfus artışı, devletlerin hızlı ekonomik kalkınma gelişimi ve kişi başına düşen belirli su tüketimindeki artışla birlikte, doğal çevre üzerindeki baskı giderek artmaktadır. İnsan kaynaklı etkinin bu şekilde yoğunlaşması, küresel iklim değişikliği süreçlerini tetiklemekte ve hızlandırmaktadır. Orta Asya'da tüm bu süreçler daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aral Gölü havzasındaki ekolojik krize, su kaynaklarının giderek azalması ve kirlenmesi, arazinin bozulması ve geniş alanların çölleşmesi, ormanların, eko-peyzajların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı eşlik etmektedir. Aral Gölü 'nün kurumuş dibindeki büyük bir alanda, 54 bin kilometrekareden fazla büyüklüğe sahip yeni bir Aralkum çölü oluşmuştur (bu Hırvatistan topraklarıyla karşılaştırılabilir ve Estonya, Danimarka, Hollanda ve İsviçre'den çok daha büyüktür).

Bu gergin koşullarda, Orta Asya Devletlerinin bölgede işbirliğini geliştirmek için yeni mekanizmalar bulması son derece önemlidir. Kazakistan Cumhuriyeti'nin IFAS dönem başkanlığının temel amacı, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve korunması, çevre sorunlarının çözümü, sosyo-ekonomik problemlerin giderilmesi ve Orta Asya ülkelerinde "yeşil" ekonominin tanıtılması konularında işbirliği düzeyini daha da arttırmaktır.

Kazakistan'ın dönem başkanlığı sırasında IFAS Kurulu tarafından onaylanan iki ana programın uygulanmasına devam edeceğiz: Aral Gölü Havzası Programı-4 (ASBP-4) ve bunun sistematik izlenmesi ile Orta Asya'nın Sürdürülebilir Kalkınması için Bölgesel Çevre Koruma Programı (RAPESD CA). Her iki Programın da uygulama süresi 2030 yılına kadardır.

Aral Gölü'nün ekolojik sorunu 1960-1970'lerde ortaya çıkmaya başladı ve gezegenimizdeki dördüncü büyük gölden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamasına yol açtı. Aral Gölü önce iki su kütlesine, sonra üçe bölündü vs.

Bağımsızlık yıllarında Kazakistan, Dünya Bankası'nın desteğiyle kapsamlı çalışmalar yürüttü ve Küçük Aral ya da Kuzey Aral Gölü’nün küçük bir bölümünü restore edebildi, ancak bu orijinal değerinin yalnızca %8'i kadardır. Liman kenti Aral, ilk başta 100 kilometre uzağa giden sudan hala çok uzakta, ancak alınan önlemlerden sonra daha yakına geldi.

Kurumuş Aral Gölü tabanında kalan tuz ve zehirli kimyasal parçacıkları ve tozları sadece Tien Shan ve Pamir dağlarında değil, bölgemizin sınırlarının çok ötesinde de bulunmaktadır. Zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını azaltmak için Aral Gölü bölgesindeki ülkeler aktif olarak fi̇toreklamasyon önlemleri̇ almakta, saksaul (Haloxylon) ve diğer bitki örtüsünü dikmektedir.

Ancak rezervuarın eski tabanına yapılan dikimler bu kadar etkili mi? Ekosistemlerin mevcut durumu nedir? Bilindiği gibi, üst üste birkaç düşük su yılı nedeniyle, Syr Darya'nın akışı azaldı ve Kuzey Aral Gölü 'ndeki su hacmi maksimum 27'den 20 kilometre küpe düştü. Balık avı azalmış ve bu durum yerel nüfusun istihdamı üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Çölleşme ve su kalitesinin bozulması nedeniyle nüfusun hastalık oranı yeniden artıyor... Trajedi tekrar yaşanacak mı? Yerel halkın durumu ve planları nedir? Çok fazla soru var ve hepsi birbiriyle bağlantılı.

Tüm sorunları ve devam eden çalışmaları incelememiz, bunları güncellememiz ve mümkün olan en kısa sürede ve daha etkili bir şekilde çözmeye çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Daha önce bahsettiğim Aral Gölü Havzası Programı-4'te (ASBP-4) çevre konusu ayrı bir ana alan olarak vurgulanmakta ve 12 proje teklifinden oluşmaktadır.

Su ve tarım, içme suyu, enerji, biyoçeşitlilik, orman, mera ve dağ ekosistemleri gibi en hassas sektörlerin adaptasyonuna yönelik tedbirler de dahil olmak üzere iklim değişikliğine uyum sağlamak için ortak eylemlerin öngörüldüğünü belirtmek isterim. İklim değişikliğine uyum konusunda bölgesel bir eylem planı geliştirilmesi öngörülmüş ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'nun GIZ Yeşil Orta Asya Programı'nın desteği sayesinde beş ülkemiz Orta Asya'da İklim Değişikliğine Uyum Bölgesel Stratejisini geliştirmiş ve kabul etmiştir.

Bu strateji aynı zamanda iklime uyarlanmış en iyi tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılmasını da öngörmektedir. Orta Asya'daki biyolojik kaynakların korunması için bölgesel bir program geliştirmemiz, ana nehirlerimiz olan Amu Darya ve Syr Darya havzalarındaki ekosistemleri korumak ve restore etmek için tedbirler uygulamamız ve Aral Gölü bölgesinde ve Aral Gölü'nün boşalmış tabanında sistematik orman plantasyonlarına devam etmemiz gerekecektir.

Aşağıdaki çevre projeleri, Aral Gölü bölgesinde ve kurumuş göl tabanında çevre ve su kaynaklarının durumunu izlemek için bir sistemin geliştirilmesini; Aral Gölü bölgesinde çevresel yeniliklerin ve teknolojilerin geliştirilmesini öngörmektedir.

"Uluslararası standartlar dikkate alınarak nehir ve rezervuarlardaki su kalitesinin iyileştirilmesi, endüstriyel atıklar da dahil olmak üzere kirliliğin ortadan kaldırılması ve önlenmesi" gibi bir projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kazakistan ve diğer ülkeler, Sınıraşan Su Yollarının ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunması Sözleşmesi'nin Su ve Sağlık Protokolü'ne katılmak için çalışmaktadır ve Özbekistan da yakın zamanda bu protokole katılmıştır.

Aral Gölü havzasında sel, çamur akışı ve kuraklıkla bağlantılı doğal afet risklerinin azaltılması, sınıraşan nehirlerin üst kesimlerindeki buzulların durumunun incelenmesi, sınıraşan eko-koridorların geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması için özel olarak korunan doğal alanların bölgesel ağları, IFAS başkanlığımız sırasında teşvik etmemiz gereken projelerin listesinden yer almaktadır.

Kazakistan'ın IFAS dönem başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilecek yeni girişimlerden bahsedecek olursak, bu, bölgedeki tüm ülkelerin sulama, hidroelektrik ve ekoloji alanlarındaki çıkarlarını göz önünde bulundurarak Orta Asya'daki su ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir bölgesel işbirliği mekanizmasının oluşturulmasıdır.

Ayrıca Aral Gölü havzasındaki su kaynaklarının muhasebesi, izlenmesi, yönetimi ve dağıtımı için birleşik bir otomatik sistemin uygulanması için de sistematik bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, 15 Eylül 2023 tarihinde Duşanbe'de düzenlenen IFAS Kurucu Devlet Başkanları Konseyi toplantısında taraflara bu girişimleri uygulamaya başlamaları çağrısında bulundu.

Uluslararası kalkınma ortakları, BM yapısal kuruluşları, finans kuruluşları ve donör topluluğu ile bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Genel kabul görmüş uluslararası çevre sözleşmeleri, eylem planları, deklarasyonlar ve ortak bildiriler çerçevesinde faaliyetlerin yoğunlaştırılması faydalı olacaktır.

Kazakistan, 2024-2026 döneminde, 15 Eylül 2023 tarihinde Duşanbe'de düzenlenen IFAS Zirvesi'nde Devlet Başkanları tarafından varılan talimat ve anlaşmaların yanı sıra, Orta Asya'nın küresel SKH'lere ulaşma eylemlerinin tutarlılığını ve tek bir bölge olarak konumlanmasını sağlayacak daha önce imzalanan anlaşma ve taahhütleri uygulamak için önlemler alacaktır.

Saygılarımla,

Askhat Orazbay, Uluslararası Aral Gölü’nü Kurtarma Fonu'nun (IFAS) İcra Komitesi Başkanı