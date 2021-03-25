M. Kemal SALLI

“Toprağın yeni bir nefes alarak yeşermeye başladığı, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı’nın, dünyamızı tehdit eden çeşitli felaketlerin yaşandığı ve zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, bütün insanlığa sağlık, sevgi, huzur, mutluluk, barış ve geleceğe yönelik umut getirmesini temenni ediyorum" Düsen Kaseinov
İnsanlığın en eski bayramı olan NEVRUZ (YENİGÜN), bu yıl, pandemi nedeniyle geleneksel coşkulu törenlerle kutlanamadı. Yalnız ülkemizde değil, insanlığa bu bayramı armağan eden Türk kültür iklimi coğrafyasında da NEVRUZ (YENİGÜN) çok dar çerçevede sembolik törenlerle kutlandı.
Her yıl, 21 Mart günü, düzenlediği olağanüstü başarılı organizasyonlarla Türk kültürünün yaşandığı bütün coğrafyaları biraraya getirerek tarihi törenler gerçekleştiren Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) da, bu yıl, o coşkulu törenleri çok kısıtlı çerçevede kutlamak zorunda kaldı.
TÜRKSOY’UN BU YILKİ NEVRUZ (YENİGÜN) TÖRENİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. TÜRKSOY bahçesinde gerçekleştirilen, Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov ve TÜRKSOY çalışanlarının katıldıkları törende yapılan konuşmalarda, bu bayramın Türk Dünyası ve insanlık açısından önemi vurgulandı.
Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov, birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdüler. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.
“TÜRK DÜNYASI’NIN NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN”
Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, "Türk Dünyası’nın Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Nevruz'un dünya halklarının ortak kültürleri arasında kabul edilmesindeki anlam çok önemli. Türk ülkelerinin, Türk soyu ülkelerinin ortak kültürünün bir parçası Nevruz, artık dünya kültürüyle birlikte. Bizim amacımız zaten TÜRKSOY etkinliklerinin bütün dünya genelinde yaygınlaştırmak, TÜRKSOY’un kültür ilişkilerini her geçen yıl daha kuvvetli hale gelmesini sağlamaktır" dedi.
KASEİNOV: “NEVRUZ, DOSTLUK, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA BAYRAMIDIR”
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise insanlık tarihi boyunca tüm halkların baharın gelişini bayram havasında karşıladığını ifade ederek, "Bu gün bir arada kutladığımız geleneksel etkinliklerimizden Nevruz, Türk Dünyası’nı ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan bir dostluk, paylaşma, dayanışma bayramıdır. Halklarımızın bu kadim geleneğini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla TÜRKSOY, üye ülkelerinin büyükelçiliklerinin de katkılarıyla, 1995 yılından itibaren Türkiye'de ve Türk cumhuriyetlerinde Nevruz kutlamaları düzenlemektedir" dedi.
Nevruz Bayramı'nın dünya halklarının ortak kültür değeri olması adına somut sonuçlar alındığını dile getiren Genel Sekreter Kaseinov, "21 Mart'ın uluslararası Nevruz günü olarak kabul edilmesinin ardından, TÜRKSOY olarak yüzden fazla sanatçının katılımıyla Birleşmiş Milletler sahnesinde büyük Nevruz kutlaması düzenleyerek, bu ulu bayramımızı taçlandırdık. Birleşmiş Milletler ve Unesco Genel Merkezi'nde ikişer defa kutladığımız Nevruz'un, Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra, Avrupa ve Balkanların birçok önemli kültür merkezi ve kentinde, Türkiye'nin altmıştan fazla ilinde kutlanması bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur" diye konuştu.
Türk insanını birbirine bağlayan, ortak geçmişini ve kültürünü yaşatan Nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmanın birlik ve beraberliğimizi yücelteceğini belirten Genel Sekreter Kaseinov, "Bu çabalarımızda bizlere en büyük gücü ve desteği, şüphesiz başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı olmak üzere, üye ülkelerimizin kültür bakanlıkları vermektedir.
Toprağın yeni bir nefes alarak yeşermeye başladığı, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı’nın, dünyamızı tehdit eden çeşitli felaketlerin yaşandığı ve zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, bütün insanlığa sağlık, sevgi, huzur, mutluluk, barış ve geleceğe yönelik umut getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Etkinlik sonunda Genel Sekreter Kaseinov, Bakan Ersoy'a, TÜRKSOY yayınlarından oluşan hediyeler takdim etti.
NEVRUZ BAYRAMI, ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) GENEL SEKRETERİ DÜSEN KASEİNOV'UN OLAĞANÜSTÜ ÇABALARIYLA UNESCO’NUN “İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI” LİSTESİ ALINMIŞTIR VE HER YIL 21 MART’TA, UNESCO ÇATISI ALTINDA BİR TÜRK KÜLTÜRÜ ETKİNLİĞİ OLARAK KUTLANMAKTADIR.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'un ısrarlı çalışmaları sonucunda UNESCO, 30 Eylül 2009 tarihinde, Nevruz Bayramı’nı "İnsanlığın Maddi Olmayan Kültürel Mirası" listesine aldı. 10 Mayıs 2010'dan itibaren, BM Baş Asamblesi'nin 64. kararına uygun olarak 21 Mart, "Uluslararası Nevruz Günü" olarak kabul edildi. Her yıl 21 Mart’ta Nevruz, BM çatısı altında, TÜRKSOY’un düzenlediği etkinliklerle, Türk kültürüne ait bir etkinlik olarak kutlanmaktadır.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov’un 2008 yılından bu yana, Genel Sekreter olarak, TÜRKSOY çatısı altında gerçekleştirdikleri bir iftihar tablosudur. Bu kadar kısa bir zaman dilimine sığdırılması gerçekten çok zor bir başarılar dizisidir.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, göreve başladığı günden beri, Türk Dünyası’nda yaşayan insanların birbirlerini tanımaları konusunda gerçekleştirdiği etkinliklerle, Türk tarihi ve kültürü konusunda yazılı ve görsel kaynaklar oluşturma konusunda yaptığı olağanüstü çalışmalarla ‘Türk kültür tarihinde unutulmayacak isimler’ arasında yerini almıştır.