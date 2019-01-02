TÜRKSOY 25. YIL MADALYA TÖRENİ 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk Dünyası'nın kültür ve sanatını dünyaya tanıtma amacıyla yaptığı faaliyetlerine destek sağlayan, bu alanda başarılı çalışmalar yürüten TÜRKSOY gönüldaşlarına 25. Yıl Madalyası takdim etti.
TÜRKSOY Genel Sekreterlik binasında Genel Sekreter Büyükelçi Düsen Kasseinov'un evsahipliğinde gerçekleştirilen madalya törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Yalçın TOPÇU, Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref ATEŞ, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa KULAKLIKAYA, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alattin Sonat, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa KURT, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. M. Salim TOKAÇ, TRT Avaz Koordinatörü Sedat SAĞIRKAYA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit YUSUF, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan YAZGAN, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi BAYRAM, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Dr. Halil ULUER, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup ÖMEROĞLU, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE, Önce Vatan Gazetesi Yazarı M. Kemal SALLI ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, geride kalan 25 yılın birbirinden değerli çalışmaların gerçekleştirildiği bahtlı bir dönem olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Düsen Kaseinov, Türk devletlerinin başkanlarının himayelerinin kendilerine güç verdiğini ve onların açtıkları yoldan ilerleyerek Türk dili konuşan halklar arasındaki kültür bağlarını daha da güçlendirmek ve zengin kültürümüzü tüm dünyaya tanıtma adına pek çok başarılar elde ettiklerini dile getirdi.
Kaseinov, "Genel Sekreterlik olarak kültür bakanlıklarımız arasında koordinasyon işlevi gördük ve bakanlıklarımızın sağladığı imkanlarla kültür bayrağımızı Japonya’dan Arjantin’e kadar dalgalandırdık. Tüm bu faaliyetlerimizde yüreği bizimle atan, heyecanımızı paylaşan, hem maddi hem de manevi olarak yanımızda olan sizlerin de katkıları büyüktür. Bu nedenle bugün bu salonda varlığından güç aldığımız siz değerli dostlarımıza teşekkürümüzün bir nişanesi olarak 25. Yıl Madalyası'nı takdim edeceğiz. Mutluluğumuz ve gururumuzu paylaştığımı siz değerli gönül dostlarımıza bir kez daha minnettarlıklarımı arz ederim" şeklinde konuştu.
Törende yaptığı konuşmasında TÜRKSOY'u, sadece Türk Dünyası'nın değil, Türk-İslam coğrafyasının da UNESCO'su olarak gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “TÜRKSOY'un yaptığı faaliyetler, Müslümanlıkla özdeşleşmiş olan Türk'ü bütün dünya coğrafyasına taşıyor" dedi.
Topçu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Anadolu gibi farklı beşiklerde büyüyen aynı milletin evlatları olan Türklerin, millet olarak tarih sahnesine çıktıkları günden bu yana gittikleri her tarafa ve yaşadıkları bütün coğrafyalara nizam, merhamet ve salt adaleti götürdüklerini vurguladı. TÜRKSOY’un faaliyetlerini daha yakından takip ettiğini vurgulayan Topçu, Türk kültürü ve medeniyetini bütün dünyaya taşımasında TÜRKSOY’a başarılar diledi.
Prof. Dr. Mustafa İsen konuşmasında, Türk Dünyası'nda işbirliğinin bugün 60-70'li yıllarda hayal bile edilemeyecek bir düzeye geldiğini vurguladı. Türk Dünyası'nın devletler nezdinde önemli kuruluşları olduğunu ve TÜRKSOY'un da bunlardan biri olduğunu kaydeden İsen, akil insanlarla yönetilen bu kurumların uluslararası arenada sağlıklı sonuçlar elde eden bir konuma kavuştuğunu dile getirdi.
TÜRKSOY'un başarılı yönetimiyle paydaşlarıyla birlikte etkinliğini artırarak başarılı bir kuruluşa dönüştüğünü vurgulayan Mustafa İsen, TÜRKSOY'un faaliyetlerinin ve etki alanını daha da artırarak başarılarına devam edeceği inancını dile getirdi.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, TÜRKSOY'un özellikle yurt dışındaki faaliyetleri içerisinde yer alması, katkı sağlamasının Yunus Emre Enstitüsü’nün önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Ateş, Genel Sekreter Düsen Kaseinov'un diplomatik tecrübesi ve bütün kurumları birarada toplama kabiliyeti ile Türk Dünyası kültür ve sanatını başarıyla tanıtmaya devam ettirdiğini sözlerine ekledi.
Keçiören Belediye başkanı Mustafa Ak, Türk halklarının yaşadığı gönül coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla düzenledikleri etkinliklerin, bu kardeş halkların temsilcilerinin birbirileriyle tanışması ve kaynaşmasını sağladığını dile getirdi. Bu şekilde ortak kültüre sahip halklarla bir birliktelik oluşturduklarını dile getiren Mustafa Ak, "Türk Dünyası'na hizmet edebilmiş, katkı sağlayabilmişsek kendimizi mutlu addederiz" şeklinde konuştu.
Etkinlikte, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Büyükelçi Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı ve Türk Dünyası'nın kültür ve sanatını dünyaya tanıtma amacıyla TÜRKSOY'un düzenlediği faaliyetlerine katkı sağlayanlara, TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası takdim etti.
Etkinlik, günün anısına çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.
Etkinlik sonunda katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi.
(TÜRKSOY internet sitesinden)
https://www.turksoy.org/tr/news/2018/12/26/turksoy-dan-gonuldaslarina-25-yil-madalyasi
TÜRKSOY’A TEŞEKKÜR
Meslek hayatımın 57. yılında “Kökleri asırlara dayanan birliktelik ruhunu pekiştirme gayreti ile geçen yarım asırlık süre zarfında çalışmalarına vermiş olduğu destek ve katkılarının bir sembolü olarak” gerekçesiyle, bizi de TÜRKSOY 25.YIL MADALYASI’na, bu değerli ödüle layık gördükleri için, başta Genel Sekreter, Büyükelçi Düsen Kaseinov olmak üzere TÜRKSOY yönetimine teşekkür ediyorum.
M. KEMAL SALLI (Önce VATAN Haber Müdürü)