M. Kemal SALLI

Türk Dünyası’nın heykeltraşı olarak anılan M. Ruhi Tuna, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, Kanada’da vefat etti. Ünlü sanatçının vefat haberi Türk Dünyası’ndaki sanat çevrelerini ve hayranlarını yasa boğdu.
M. Ruhi Tuna, çok yetenekli ve çok yönlü bir sanatçıydı. Ressamdı, seramik sanatçısıydı, ama o kendisini heykel sanatına adamıştı; bir sanatçı olarak duygu ve düşüncelerin heykel sanatıyla ifade etmeye çalışmıştı.
M. Ruhi Tuna Türk kültür ikliminin egemen olduğu çeşitli ülkelerde yaptığı heykellerle tanınıyordu. Sanatçı, pekçok ülkede, kendisinin ebediyen anılmasını sağlayacak heykeller yapmıştı.
M. Ruhi Tuna, 2000yılında, yaşadığı ülkede sanatını özgürce kullanamadığı için Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, değerli sanatçıya destek olmuş, onun Türkiye’de tanınmasını ve sanatını özgürce icra etmesine yardımcı olmuştu. Ruhi Tuna TDAV’da. Başta Atatürk olmak üzere, pekçok Türk büyüğünün büstünü yaparak Vakfa armağan etmişti.
M. Ruhi Tuna, son yıllarda sanatını Okyanus Ötesi’nde tanıtmak amacıyla yerleştiği Kanada’da yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 31 Ekim Pazar günü, Toronto Etobicoke General Hospital’da vefat etti.
Önce VATAN Yazı Ailesi olarak değerli sanatçımız M. Ruhi Tuna’ya Allah’tan rahmet, Türk Dünyası’na başsağlığı diliyoruz.