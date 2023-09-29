Türk Dünyası’nın yılmaz sesi, Türkiye sevdalısı Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva hayata veda etti.

Türk Dünyasının yılmaz sesi, Azerbaycan Milletvekili, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, 24 Eylül günü rahatsızlanarak, kaldırıldığı Bakü Merkez Kliği’nde, “kaynağı bilinmeyen hipotonik durum” tanısıyla tedavi altına alınmıştı.

Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyev’in çabalarıyla oluşturulan Azerbaycan-Türkiye sağlık köprüsünün bütün çabalarına ve yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen, Paşayeva 48 yaşında hayata veda etti...

ÖNCE VATAN yazı ailesi olarak Türk Dünyası’nın yılmaz sesi, Türkiye sevdalısı Ganire Paayeva’ya Alah’tan diliyoruz. Mekanı Cennet olsun. Türk Dünyası’nın başı sağolsun.

Paşayeva’nın Türkiye’ye olan sevgisini anlatan TÜRKİYEM şiirini arka sayfamızda okuyabilirsiniz.