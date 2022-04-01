Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla yıl boyu devam edecek etkinlikler dizisi, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’a üye devletlerin dışişleri bakanları, büyükelçileri ile kardeş ülke ve akraba topluluklardan gelen 700’den fazla sanatçının katıldığı kortej yürüyüşü, YENİGÜN (Nevruz) kutlamaları ve konuk ekiplerin görkemli gösteriyle başladı. Türk kültürüne ilişkin etkinlikler yıl boyu devam edecek.
M. KEMAL SALLI
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliklerin resmi açılışı için Bursa’ya gelen Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjıdov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu László Kelle ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Valilik binasında günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından protokol üyeleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde Alplerin nöbet değişimi törenini izlediler.
TÜRK KÜLTÜRÜ BURSA CADDELERİNDE ÇAĞLADI
Mehter takımının marşları eşliğinde kardeş ülkelerden ve akraba topluluklardan gelen ekiplerin katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü, binlerce yıllık geçmişi olan Türk tarihinin ve kültürünün Bursa caddelerinde çağlaması görünümündeydi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanısıra konuk bakanların da katıldığı korteje; atlı birlikler, okçular, kılıç kalkan ekibi ve kardeş ülkelerden gelen otantik kıyafetli topluluklar ayrı bir zenginlik, ayrı bir renk kattılar.
Bursalıların büyük ilgiyle izledikleri kortej yürüyüşünün tamamlandığı Ertuğrulbey Meydanı’ndaki törende yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı şehir. Bir cihan devletinin doğup, üç kıtaya yayıldığı şehir. Asya’dan Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü şehir. Farklı medeniyetlere beşiklik eden şehir. Bursa, bir UNESCO şehri. Her şeyden öte bir Türk şehri. Dolayısıyla, Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
…Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz ‘dilde, fikirde, eylemde birlik’ olacaktır” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmasının ardından, 50 yıldır Ticaret Borsası olarak kullanılan binayı Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi’ne dönüştürülmesini sağlayan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür plaketi verdi.
Ertuğrulbey Meydanı’nda geleneksel Nevruz ateşi yakıldı, demir döğme töreni yapıldı ve konu ekiplerden bazıları yöresel oyunlarından örnekler sergilediler. Gösterilerin ardından, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.
BİNALİ YILDIRIM: “BİR OLACAĞIZ…”
Görkemli açılış töreninde konuşan Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası’nın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile büyüyerek devam ettiğini, dünyanın yeniden şekillendiğini belirterek, “Birbirimizle kenetleneceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Dolu dolu bir sene geçireceğiz. Eylül ayı sonunda Dünya Göçebe Oyunları Bursa İznik’te yapılacak. Bursa üreten, ürettiği ile Türkiye’ye katkı sağlayan bir şehrimiz. Sultan şehrimiz. Bursa artık İstanbul'la birleşti. Artık yolları, gönülleri birleştirdik. Türk Devletleri Teşkilatı her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnşallah yakında zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde göreceğiz” dedi.
MEHMET NURİ ERSOY: “ATALARIMIZ MÜREKKEPLE İNŞA EDİLMİŞ BİR MEDENİYET BIRAKTI”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi olan Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen medeniyetler diyarı Bursa’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü ve mimarisini en iyi yansıtan kentlerinden biri olduğunu belirten Ersoy, “Bursa'nın sahip olduğu özellikleriyle yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarı ile taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bizler de 2022 yılı boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinliklerde Bursa'ya destek olmaya devam edeceğiz. TÜRKSOY bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaları çok değerli buluyoruz. Dünyanın içinden geçtiği zor süreçte savaşların, işgallerin, milyonlarca insanın kendi vatanını terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde bizlerin yürüttüğü ortak çalışmalar çok daha derin bir anlam taşımaktadır.
İnsanlık, adaleti ve merhameti her şeyin üzerinde tutan Türk dünyasının sözüne daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Unutmamalıyız ki dünyanın bir kısmı tarihin en karmaşık dönemlerini yaşarken, Altın Çağ, bizim medeniyet havzamızda zaten yaşanıyordu. Bizim ecdadımız arkasında sömürü ve zulüm bırakmadı. Tam tersine bizim ecdadımız arkasında köprüler, sebiller, camiler, medreseler, külliyeler bıraktı. Bizim ecdadımız arkasında kan deryaları değil, mürekkeple inşa edilmiş bir medeniyet bıraktı. Bu nedenle ilişkilerimizin güçlenmesi kardeşlik hukukunun gereği olarak ortak hareket etmemiz ve yeni açılımlar geliştirmemiz, bugüne ve geleceğe güvenle bakmamızın teminatı olmuştur” dedi.
BAGDAT AMREYEV: “ORTAK KİMLİĞİN TEMEL DİREĞİ”
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, Dünya’da, küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığını bir süreçte, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türk dünyasını birleştirmeyi ve küresel sınamalar karşısında güçlü hale getirmeyi amaçladığını belirterek şöyle dedi: “12 Kasım 2021 tarihindeki İstanbul Zirvesi’nde pek çok tarihi karar alındı. Kültür, en önemli işbirliği alanlarımızdan biridir. Kardeş Türk devletleri ve halkları, ilk olarak kültür temelinde bir araya gelmiştir. Kültür bizim ortak kimliğimizin temel direğidir. Biz beraberiz ve güçlüyüz.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da yıl boyunca çeşitli faaliyetler yapacağız. Çalışmalarımızı başlattık. İkinci Türk Dünyası Diasporası Forumu’nu Bursa’da yaptık. Kardeş ülkelerden gelen arkadaşlarımıza birlikte Nevruz’u kutluyoruz. Kültür bakanlarımızla beraber ‘TÜRKSOY Yıllık Daimi Konseyi Toplantısı’nı da Bursa’da yapacağız. Mayıs ayında, çok taraflı gençlik değişim programı Bursa'da olacak.
Eylül ayı sonunda İznik’te dünyanın pek çok noktasından geniş bir katılımla 4. Dünya Göçebe Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türk Dünya Teşkilatı’nın 6. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı Bursa'da yapılacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyordum. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya başarılar diliyorum. Tüm Türk dünyasına hayırlı ve uğurlu olsun.”
YAKUP CANBOLAT: “300 MİLYON TEK YÜREK”
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, şehirlerin hası, şehirlerin en dervişi ve en görkemlisi olduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bu öyle bir vazife ki koskoca Türk dünyasının temsilciliğini, kültür başkentliğini yapacağız. Bursa’mızın bunun üstesinden hakkıyla gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Bursa, kendisine tevdi edilen Kültür Başkenti unvanına layık olmak için her türlü donanıma ve imkana sahiptir. Velhasıl Bursa, 300 milyona yakın Türk'ün tek yürek olacağı, Türk dünyasının 2022'de kalbinin atacağı şehirdir. Bursa'mız 300 milyona yakın Türk dünyasına vizyoner bir kültür başkentliği yapacaktır” dedi.
DÜSEN KASEİNOV: “TÜRK DÜNYASI BAKİ KALSIN”
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Nevruz kutlamalarının TÜRKSOY’la özdeşleştiğini, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının da Türk kültür ve sanat hayatına ivme kazandıran önemli projelerden olduğunu belirtti. Türk insanını birbirine bağlayan değerlere ve milli bayramlara sahip çıkmanın öneminin farkında olduklarını ifade eden Kaseinov, “Tüm dünyayı, kültür başkenti seçilen Bursa'nın güzelliklerini görmeye davet ettik. Davetimiz şimdiden karşılık buldu. Yetenekli gençlerimiz ve usta sanatçılarımız Bursa'da buluştu. Programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünyamızda barış, yurdumuzda huzur, aramızda birlik baki kalsın. Türk dünyası ebedi baki kalsın” dedi.
Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Türk Dünyası Kültür Başkenti beratını takdim etti.
ENGİN TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DALGA DALGA SAHNEYE ÇAĞLAMASI
Konuşmaların ardından başlayan törenle Bursalılar kendilerini adeta görsel bir şölenin içinde buldu. Mehter Takımı’nın marşları ile başlayan etkinliklerin Osmanlı Dönemi ve Padişahlar temasında Uludağ, Kayı, Gürsu, İznik, Mustafakemalpaşa, İnegöl Mehter ve Kılıç Kalkan ekipleri, Türkiye Devlet Halk Dansları Topluluğu, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Sema, Kazınai ve Jorga Dans Toplulukları sahne aldı. İznik Çinisi, UNESCO ve Bursa Sanatı programını Solist Ahmet Baran, Tumor, Taajı, Şolpan, Azerbaycan DHDT, Bisultan, Şattık, Keremet, Kazına Dans Topluluklarının gösterileri eşliğinde icra etti. İpek Yolu, Kervansaray ve Hanlar Merkezi Bursa temasında Türkiye DHDT, Hiva (Horezm Tiyatrosu), Jorga, Sırdaryo, Kızgaldak, Sema, Azerbaycan DHDT, Edegey, Kazına, Ademau Dans Toplulukları sahne aldı. Bursa Göç Teması; Bosna Hersek “Gajret” Halk Dansları Topluluğu, Sırbistan “Sveti Djordje” Halk Dansları Topluluğu, Kuzey Makedonya “Jahi HasaniÇegran” Halk Dansları Topluluğu ve Bulgaristan “Pirin” Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle renklendi. Bursa’nın Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler Temasında TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrasına solistler Babek Guliyev, Orhan Demiraslan ve Erhan Özkıral eşlik etti. Bu bölümde okumaları Levent Aydın, Zeynep Şahiner, Beray Akinci, Ayza Namlioğlu, Eman Basal, Gizem Behice Dağli, Gizem Behice Dağlı yaptı. Bursa Karagöz Hacivat Teması ise Türkiye Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından icra edildi.
Gösterilerin ikinci bölümü YENİGÜN/Nevruz başlığı altında Kış Sahnesi ve Umay, Doğanın Uyanışı, Göçü Simgeleyen Bahar Mucizesi Kuşlar, Baharın Gelişi, Yeni Hayat, Yeni Gün, Nevruz Seminisi, İpek Böceği, Bursa’ya Hoş Geldin Nevruz, Bahar Coşkusu tabloları, YENİGÜN/Nevruz şarkıları eşliğinde gerçekleştirildi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk kültürünün kostüm, müzik, oyun örnekleri, Balkanlardan, Kafkaslar ve Çin Seddi’ne kadar uzanan Türk coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen 700 sanatçının katılımı ile anlatıldı. Salonu dolduran Bursalılar, Türk kültürünün örneklerinin sergilendiği görkemli şöleni ayakta alkışladılar.
TÜRK DÜNYASI 2023 KÜLTÜR BAŞKENTİ: ŞUŞA
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin resmi açılışının ardından, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde yapılan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ve TÜRKSOY’a üye devletleri bakan ve elçilerinin katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.
TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda alınan kararları basına açıklayan Doç.Dr. Bilal Çakıcı, Azerbaycan’ın Şuşa kentinin oybirliğiyle 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini söyledi. Çakıcı ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine ise 2022-2025 dönemi için Kırgızistan Kültür eski Bakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev’in getirildiğini duyurdu.
Bakan Ersoy, konuşmasının ardından 4 dönemdir TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Düsen Kaseinov’a teşekkür plaketi verdi.