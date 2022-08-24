M. Kemal SALLI

Dünyanın en geniş katılımlı gelenek yaşatma kutlaması olarak anılan Hun / Türk kökenli halkları biraraya getiren TURAN KURULTAYI, bu yıl, 12-13-14 Ağustos tarihlerinde Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de ve Bugac (Boğaç) ovasında düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. 2007 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen TURAN KURULTAYI etkinlikleri, Kazakistan’dan Macaristan’a uzanan coğrafyada, aynı tarih ve kültürü paylaşan halkları Hun İmparatoru Atilla’nın otağında biraraya getirerek, birbirleriyle tanıştırmayı, kaynaştırmayı hedefliyor.
Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen TURAN KURULTAYI etkinlikleri kapsamında, Macaristan Parlamentosu’nda bilimsel toplantılar, Bugaç ovasında da, binlerce yıl önceki Türkistan coğrafyasında yaşayan atalarımızın yaşam tarzlarını yansıtan canlandırmalar, oyunlar, yarışmalar gerçekleştirildi. Bugaç’ta, eski Türk kavimlerine özgü kürklü kalpaklar, deri kıyafetler ve zırhlar giyen yüzlerce süvarinin gerçekleştirdiği geçit töreni, düellolar, atlı güreş, okçuluk yarışmaları ve buzkaşi (gökbörü) oyunları büyük bir ilgiyle izlendi.
TURAN KURULTAYI, Türk Dünyası’nın başarı ve mutluluk duaları eşliğinde şaman ateşinin yakılması ve sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla sona erdi.
TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azerbaycan, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız, Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…
1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.
2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.
3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.
4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatı’nda biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.
5) Bunun dışında; Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmeneli’ndeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.
6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen Turan Kurultay’ı için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.
7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtı’nın kurulması gibi, Turan Birliği’ni kurma mücâdelesi veren Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.
8)Türk Devletler Teşkilatı’nın bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosu’nda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.
10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü, Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği, Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.
11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyası’nın kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.
12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.
14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.
15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalıdır.
16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.
17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.
18) Türk Dünyası Film Festivali Kırgızistan’da iki yılda bir yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.
19) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.
20) Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır.
21) Başta Uyguristan (Doğu Türkistan) olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.
Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı olacaktır.
Turan Kurultayı Bilim Kurulu.
KKTC TURAN KURULTAYI’NDA
Kazakistan’an Macaristsn’a uzanan Türk kültür ikliminde yaşayan Türk boylarını, Türk devletleri temsilcilerini, biliminsanlarını ve gösteri ekiplerini Bugaç ovasında, Atilla’nın otağında biraraya getiren Turan Kurultayı etkinliklerinde, binlerce yıllık Türk tarihinde çeşitli Türk boylarının simgesi olmuş bayraklar da yer almaktadır.
Kıbrıs Türk halkının dünyaca tanınmış mücadele önderi Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ile torunu Rauf Denktaş’ın bu son kurultaya davet edilmeleri anlam ve önem taşımaktadır… Bazı nedenlerle, bu yılki Kurultay’a, KKTC’den beklenen çapta bir katılım gerçekleşemedi.
KKTC BAYRAĞI 2010 YILINDAN BERİ TURAN KURULTAYI’NDA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, 2010 yılından itibaren Turan Kurultayı etkinliklerinde yer almaktadır. Bu konuda KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler'in, Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Sekreteri olarak çabalarını da takdirle anmak isteriz. Hem KKTC’nin Turan Kurultayı’na üye olmasında hem de uzun yıllar boyunca Turan Kurultayı’nda KKTC bayrağı ile birlikte temsil edilmesinde önemli rolü olmuştur.
KKTC, 1. Hun Türk Kurultayı'na 2010'da resmi olarak kabul edilmiş. 2012, 2014, 2016 ve 2018'de düzenlenen Kurultay etkinliklerine resmi delegasyon olarak davet edilerek katılım göstermiştir. 2020'de pandemi nedeniyle Kurultay organizasyonu son anda ertelenmişti.
Turan Kurultayı’nda KKTC'ni en başından itibaren resmi delegasyon olarak KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi temsil etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Kurultay her ülkeden dönem dönem resmi delagasyon dışında konuklar da davet edebilmektedir...
KKTC bayrağı, kararlı ve yoğun bir mücadele sonucunda, 2010'dan bu yana gerçekleştirilen her Kurultay’da dalgalandırılmaktadır. Bu başarıda büyük bir payı olan Gökhan Güler, KKTC bayrağının, 2010’dan itibaren, Turan Kurultayı organizasyonunun resmi web sayfasında yer almasını ve Kurultay etkinliklerinde dalgalanmasını sağlamıştır…
MACR HALKI KKTC BAYRAĞINA SAHİP ÇIKTI
Bazı nedenlerle, bu yılki Turan Kurultayı’na arzuladıkları şekilde bir katılım sağlayamadıklarını belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler, Macar halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına sahip çıktığını belirterek, bundan böyle Turan Kurultayı’na katılımlarının daha büyük ekiple gerçekleşeceğini açıkladı.
ANDRAS BİRO: KKTC ÖZGÜR BİR ÜLKE”
2012 yılında gerçekleştirilen Turan Kurultayı’nda, KKTC bayrağının, yüzbinlerce kişi önünde dalgalanmasını hazmedemeyen Yunanistan ve Kıbrıs Rumları yetkilileri büyük tepki göstermişlerdi. Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, bu tepkiler üzerine yaptığı açıklamada; KKTC'nin Turan Kurultayı'nın resmi bir üyesi olduğunu, KKTC'yi temsilen Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Mehmet Aldemir ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler'in Kurultay’da yer aldığını belirtmişti.
Ünlü Macar biliminsanı Andras Biro, KKTC bayrağının Turan Kurultayı’nda yer almasına tepki gösteren Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi büyükelçiliklerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) özgür bir ülke olduğunu belirterek, KKTC bayrağının her yerde dalgalanabileceğini söylemişti.
KKC BAYRAĞI TURAN KURULTAYI’NDA
KKTC bayrağı, 2014 yılında, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte’nin Bugac kasabasında 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Turan Kurultayı'nda, diğer ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekilmişti.
2014 yılında gerçekleştirilen 4.Turan Kurultayı’da KKTC'yi temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Aldemir ve Genel Sekreter Gökhan Güler, Macaristan'ın en büyük 3. partisi konumundaki Jobbik Partisi Genel Başkanı Gabor Vona ile Kurultay’da bir araya gelmişti.
KKTC temsilcileri, KKTC'nin uluslararası camiada tanınması konusunda büyük gayret gösteren Macar politikacı Gabor Vona'ya bir plaket ve bir de KKTC bayrağı hediye etmişlerdi. KKTC'nin, Macaristan ve tüm AB ülkeleri tarafından tanınması için sürekli çalışacakları söyleyen Vona, KKTC'nin tanınması konusundaki çalışmalarından dolayı Macaristan'daki Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi büyükelçilerinden yoğun eleştiri aldıklarını belirtmişti. KKTC bayrağının Macaristan topraklarında dalgalandığı için çok mutlu olduklarını belirten Gabor Vona, önümüzdeki yıllarda KKTC'nin resmen devlet olarak tanınacağına inandığını da söylemişti.
TURAN KURULTAYI ONURSAL BAŞKANI LEZSAK: “KKTC’NİN DURUMUNU BİLİYORUM”
KKTC temsilcileri Aldemir ve Güler, daha sonra, Macaristan Parlamentosu Başkan Vekili Sandor Lezsak'a da plaket ve KKTC bayrağı hediye etmişlerdi. 4. Dünya Turan Kurultayı'nın onursal başkanı da olan Lezsak Sandor, plaket ve bayrağı kabul ederken yaptığı konuşmada, KKTC'nin durumunu bildiğini, KKTC'yi bu organizasyona davet ettikleri için bazı ülkelerden yoğun eleştiri aldıklarını söylemişti.
Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler de, Sandor Lezsak ile yaptıkları görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ‘‘Macar yetkililerin bizlere vermiş olduğu destek bizleri son derece mutlu etti. Bu konuda Meclis Başkanı Sayın Leszak'a bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz ve aynı şekilde Gabor Vona'ya bize vermiş olduğu destek ve KKTC'nin her platformda sonuna kadar savunulmasının sözünü verdiği için ve en kısa zamanda KKTC'ye gelmek istemesi bizleri çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” demişti.