ASHAB  DEVRİ  İNSANLARI!...


( İHTAR!  Cum’a   Sohbeti   ve  Tespitler  köşelerindeki  Yazılarımız, 67  yıllık  mücadele  ve  mücahade’lerimizden  birer  “ Hatırat,”  kırıntılarıdır.  Değerli  Kardeşler7imizien  bu  yazılanlyara  böylece  i’tibar  etmelerini  hasseten  istirham  ederim. )
İmanıyla,  ameliyle,  ihlasıyla,  ihsaniyle, infak,  değergamlık,  kısaca güzel  ahlakıyla  temayüz  etmiş  insanlara, “  Ashab  Devri  İnsanı,”  denilirdi.
Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebe  ve  müntesipleri,  bi’hakkın  Ashab  Devri  İnsanıydılar. Onlardan  ba’zılarıyla  beraber hizmet  imkânı’nı bana bahş’eden  Rabbime  sonsuz  şükürler  olsun.  Ben  onlardan  çok  şey  öğrendim,  Şahsiyyetimin  teşekkülünde  onlardan  ba’zılarından  çok  istifade  ettim. Kendilerini,  rahmetle,  şükranla, minnetle  ve  hasretle  yâd  ederim.
Ashab  Devri  İnsanı’nın  vasıfları  nelerdi?!...
“  Muhammed  Allah’ın  Resûlü’dür.  Onunla  beraber  olanlar  da  kâfirlere  karşı  çok  çetin- çok  şiddetlidirler.   (  onların   küfürlerine  karşı  za’af,  yılgınlık  göstermez,  sert  ve  kuvvetli  davranırlar.  Onun  için  sulh  müzakeresi   esnasında,  kâfirlerin   Peygamber’imizea  karşı  saygısız  sözlerine  karşı  galayana  gelmişlerdi.)  Kendi  aralarında  çok  rahîm’dirler.   Biribirlerine   çok   yumuşak   çok   nazik,  merhametli  hareket  ederler.  Onun  için Kelime-i  Hakk  üzerine  toplanmaları  da  kolay  olur. Onları  hep  rüku’  ve  sücûd  halinde  görürüsün.  O kadar  çok  namaz  kılarlar,  öylesine  itaatkâr  ve  abid’dirler,  Allah’tan  hep  fazilet  ve  rızasın  isterler. Öyle  çalışırlar  ve  daima  Allah’ın  rızası  istikametinde  ilerlerler.  Simaları  secde  eserinden  yüzlerindedir-  Allah  için   halisâne   secde  edip  durdukları  yüzlerinin  salâh  ile  parlayan  nurânî’liğinden  bellidir. Hadis-i  Şerif’de  vârid  olmuştur  ki, “  Gece  namazı  çok  olanın  gündüz  yüzü  güzel  olur.”  Yukarıda  zikrolunan  vasıf, onların  Tevrattaki    meselleridir-  Tevratta  mesel  olarak  zikrolunan  acîp  sıfatlarıdır.  İncil’deki  meselleri  de  şudur.  Bir  ekin  gibi  ki  filizini  çıkarmış, ya’ni,  çimi  sürgününü  yarmış,  çatallanmış,  derken  onu  kuvvetlendirmiş-  başak  çıkarmaya  başlamış,  derken  kalınlaşmış,  sapları  üzere  bir  düzeye  dizilmiş, saplarında  za’af  yok,  yatık  değil,  dik  ve  düzgün,  öyle  güzel  bir  terbiye  muntazam  bir  siyak  üzere    yetişmiş  öyle  düzgün  öyle  dolgun,  öyle  feyizli.  Öyle  ki  ekincilerin  hoşuna  gider.  Mahsuller  erbabı  ve  ta’lim-ü  terbiye   üstadları   onları  gördükçe   imrenir.  İşte  Resûlu’llâh  ve  ashabı  böyle  hoş  mükemmel,  muntazam   güzel   bir   ekin   gibi   yetiştirilmiş  bir  ordudur.  Burada,  Resûlu’llâh’ın    feyzi   ve   ahlâkı,  ta’lim-ü  terbiyesiyle    ümmetine   ruhen  ve  cismen , verilen   hayâtî   nizam   ve   neşe’nin   bir  ifadesi  ve  Mekke   Fâtih’ler’inin    bir   geçid   resmi   vardır.
Hazreti   Üstaz’ımızın  ilk  talebe  ve  müntesiplerinden, “  Ashab  Devri   İnsanları,”  olarak  ve benim  tanıma  ve  ba’zılarıyla   belli  müddetlerde  beraber  çalışma   fırsatı  bulduklarımdan  ba’zıları, Merhumlar,  Mustafa  Çırpanlı, Mehmed  Oral,( Kalaycı  Hoca), Mustafa  Özdemir( Gazioğlu),  (Demirci  Hoca)  Kıvrasıllı  Mustafa  Efendi (  Mustafa  Arıkan) Hüseyin  Özge( Alanya’lı,  Zühdü’nün  Hüseyin  Efendi), Alanya’lı,  Kerim  Çağrıcı,(  Kerim  Ağa),  kendisi  irtihaline  kadar, Merhum,  Çırpanlı  Hoca’mızdan  hiç  ayrılmamış,  İstanbul’a  geldiğinde  ve  diğer  seyahatlarında  hep  kendisine  refakat  ederdi.  Lutfü  Usta,  Merhum,    Çatalca    Müftüsü,   Lutfü   Davran, Evlâd-ı  Fâtihan’dan,   Rumeli  illerinden  Sakarya’ya  hicret  etmiş  Boşnak,  Hacı  Ramo  ve  tabi’î  ki, en  önde  zikretmem  gereken,  Merhum,  Ali  Dayı  (  Ali  Öztürk)
Çatalca’da,  Tekâmül  Kurs’unda  ders  okuttuguim  yıllarda, ( 1963-1966)  Tekâmül  Kurs’larının  son  bir  ayında, Merhum, Beyağabey’den,( Kemal  Kacar)  izin  alarak,  Çırpanıl  Hoca’mızı,  Kalaycı  Hoca’mızı  ve  Demirci  Hoca’mızı,  Çatalca’ya  da’vete  eder, talebe’nin  onların  ilminden,  ahlakından,  sohbetlerinden  istifade  etmelerini  te’mine  çalışırdım.Çırpanlı  Hoca’mız,  Sarf  ve   Nahiv  ilimlerinde,  Kalaycı   Hoca’mız,  Mantık    ilminde,   Demirci   Hoca’mız,  Kealâm  ilminde, Lutfü   Davran  Ağabey, İlm-i  Ferâiz’de  bahîr  idiler( Deniz- Derye)..
 Nasıl  ki, Hulefâ-i  Râşidîn  Efendi’lerimiz    ve   diğer,   Ashab-ı   Güzîn’den    herbiri,  Resûlu’llâh  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimizin    vasıflarından   birisine,   diğerlerinden   daha   ziyade, sahipse,  ki,  Hazreti   Ebu  Bekr   es-Sıddîk,  iman, sadakat  ve  hilmine,  Haz.  Ömer,   adaletine, Hazreti  Osman,  hayasına, Haz.  Ali ,  cesaret   ve   şecaat’ine,  olduğu  gibi,  Hazreti   Üstaz’ımızın   ilk  talebe  ve  müntesipleri  de,  ayrıa  ayrı,  Hazreti  Üstaz’ımızın  üstün  vasıflarından  birisine  daha  ziyade  sahip  idiler...