O, TEKÂMÜL  KURS’LARINA   ÇOK   BÜYÜK   EHEMMİYYET    VERİRDİ!...

Merhum, Beyağabey,  Kemal  Kacar,  Teakâmül  Kurs’larına  büyük   ehemmiyyet   verir,  bu  kurs’ların İstanbul’da   tertip    edilmesini   isterdi.  İstisnası,  Hazreti Üstaz’ımızın   ilk   talebe’sinden,  Merhum, Çırpanlı  Hoca,  Mustafa   Çırpanlı’nın   Alanya’da   tertip   ettiği,  Tekâmül   Kurs’larıydı. Yaşına,  ilmine  hürmeten, kendisini   kırmamak   için,  Çırpanlı  Hoca’mızın   Alanya’da,  Tekâmül   okutmasına   izin  verir,  ses   çıkarmazdı.

Beyağabey,  Tekâmül   Kurs’larımız,   yalınızca,  formel,  kitapların,   ders’lerin   tekrarıandan   ibaret  değildir,  eğer  öyle  olsaydı, Tekâmül  seviyesinde   ders okutabilecek   hoca’lar,  Anadolu’nun  muhtelif  yerlerindeki   kurs’lara    gönderilir,  Tekâmül  Tedrisatı  da,  buralarda   yapılabilinirdi.

Tekâmül  Talebe’siin  İstanbul’a  alınması,  Osmanlı   Kültür’ünün,  Türk-İslâm    Sentezi’nin   nüvesini  teşkil  eden, İstanbul’un  Bülbül  kokan,  latif  lisanına, adâb-ı  muaşeretine, nezaket  ve  zarafetine  vukufiyyetlerini  te’min  içindi. Anadolu’nun,  muhtelif  yerlerinhden, Tekâmül  için  Alanya’ya  alınanlar,  kış  aylarında, Alanya  Mertkzinde, yaz  aylarında  ise, başta  Söbüçimen  Yaylası  olmak  üzere, Batı  Torosların  muhtelif  yüksek  Yaylalarında  göçer- konar,  yörüklerle   birlikte,  aynı   vasatta,  Tedrisata  devam  ediyorlardı.  Konuşmalarında,  sohbetlerinde,   hatta,  va’az-u  nasîhatlerinde,  geldikleri   bölgelerin,  ya  da,  Alanya’lı’ların- Göçer-konar ‘ların   şiveleriyle   konuşuyorlardı.

MÜDERRİS’LERE  HERHANGİ  BİR  MAAŞ- ÜCRET  VERİLMEZDİ!...

Belki  de, çok  büyük  bir  hayrete  düşeceksiniz  ama, o  devirlerde, kurs’larda-  yurt’larda,  ders  okutan  hoca’lara,  müderris’lere  herhangi  bir  ücret  verilmezdi. Esasen,başta  Tekâmül  okutan  müderris’ler   olmak   üzere,   pekçok   müderris,  Diyanet   İşleri   Başkanlığı   bünyesinde,  müftü,  vaiz,  Kur’ân  Kursu  muallimi,  İmam-Hatip,   Müezzin-  kayyım olarak  vazifeli  oldukları  için,  Devletten   maaş  almaktaydılar. Tekâmül  müderris’leri,  Mustafa  Özaltın   müftü, Hafız  HüseyinHüseyin  Kaplan  vaiz,  Seyfeddin  Alkan  vaiz,  Mehmed  Arıkan  vaiz  idiler. Devletten  maaş  almeayan,  Bendeniz  gibi,  Şevket  Doğan  gibiler  ise,  aiele’lerinin  desteği  ile  hayatlarını  idame  ettirirdiler. Esasen, Kurs’un-  yurdun  bir  odasında  kalırlar,  talebe  için  pişen  yemekten  yerler, hayatlarında  israfa  da  yer  olmadığı  için  fazlaca  da  paraya  ihtiyaç  duymazdılar..

O   devrin   idrâkini-  anlayışını   bugünkü,  bir  eli   balda,   bir  eli  yağda,  bütün   imkânlar  asahip, kışları  ısıtılan,  yazları  serinletilen,   lüks  sauina   ve   banyo’ları,    Elaktriek,   Doğalgaz  ve   Güneş  Enerjisiyle,  ısıtılan,   Yediyıldızlı,    oteller   konforunda, altlarında  araba   ve  sınırsız  harcama  salahiyyeti   olanlar’da   bekleme  abesle  iştigal  olur.

Hazreti  Üstazımız,  talebe  ve  müntesiplerine, “  Evlâdım!   Rızk  gölge  gibidir,  gölgeni  önüne  alırsan,  ne  kadar  gidersen  git,  koşarsan  koş,  onu  asla  yakalayamazsın!   Gölgeni   arkana  alırsan,  sen nereye  gidersen  git, o  seni  ta’kip  eder,”  bulurmuştu.

İşte,  bizler,  o  devrin  talebe  ve  müntesipleri   bu  ruhla   ve  bu   idrak   üzere   hareket   ederdik. Konya,Antalya,  Isparta   üçgeninde,  Batı  Toroslarda,  Ailem,  Tarım  ve  Hayvancılıka  iştigal  ediyordu.

Ben  de  dahil,  aile  ferd’lerimiz,  işlerimize  yetişemediğimiz   için,  yarıcılarımız,    yanaşmalarımız vardı..  1957  yılı’nın  sonbahar  aylarıydı,  ben  henüz,  11  yaşındaydım.  Adkadaşlarımla  beraber, Yolumuza,Da’va’mıza,  intisap  etmek  üzere, gurbete-  yolculuğa  koyulmak  üzereyken,  Merhum  Babam,  Sânî, Mustafa  Ağa  Oğlu, Süleyman  Ağa, iki  Ağabeyim, Merhumlar, Ramazan  Akkoca    ile,  Ali  Akkoca’yı  karşısına  aldı. “ Arkadaş! -  Babam  bizlere  çoğu  zaman  böyle  hitap  ederdi.- Bu  Kardeşiniz,  bir  yol  seçti.  Bu  yolda,  para, maaş,  mal,  maddiyat  yok.  Allah  rızası  için  çalışacak,  İslâm’a- Müslümanlara,   herhangi   bir  karşılık beklemeden   hizmet   edecek.  Rabbim   bana   ne  kadar  ömür  ihsan  etmişse,   ömrüm   yettiğince    ben   arkasında   olacağım,  sizler   de,   şimdi   bana  söz  veriniz,   sizler  de,   Kardeşiniz   bu   yolda    devam   ettiği    müddetçe,   kendisinin   arkasında   olacak  mısınız?  Ağabey’lerim,   “   Elbette  Baba,  Kardeşimizin   Başımız   üstünde  yeri   var!  ve    hep  olacaktır,” dediler.  Gerçekten  de, Müderris  olarak,  gerek  Tekâmül  altı  ve   gerekse,  Tekâmül  Kurs’larında  Tedrisata  devam  ettiğim  yıllarda,  bütün  ihtiyaçlarım,  Ailem,  Babam   ve  Ağabey’lerim  tarafından   karşılanmıştır.

Hazreti  Üstaz’ımızın  yukarıdaki   mübarek  sözlerinin   masadakını  bizzat  bendeniz  yaşadım. Çatalca’da,   Tekâmül  okuttuğum  yıllarda, Kitapçılarda  bulunmayan  ba’zı  eserlerin  te’mini  için,sık  sık,  Beayazıt’daki   Sahaflar  Çarşısına  gider,  burada, Eser  Kitapevi  Sahibi, Merhum,  Halil  Eser,  Ergin  Kitapevi  Sahibi,  Merhum,  Muzaffer  Ozak  ile   görüşürdüm.   Bunlarla   müteârefemiz  oluştu

Bu  Kitapevi  Sahipleri, Bizim  okuttuğumuz, sarf,  nahiv,metinler,  fıkıh  ve  Usûl-ü  Fıkıh  kitaplarını yeni  Teknoloji’yi  göre  Ofset   Teakniğiyle  bastırıyorlardı.  Baskıda  Matbaa  usta  ve  çırakları,  mücellidhanelerde,  mücellidler  Arapça  ve  Osmanlıca  bilmedikleri  için  Baskıda  ve  cild’de, formaları  ya  karıştırıyorlardı  ya  da  ters  cildliyorlardı.Bu  hata’ların  olmaması  için, son  prova  ve  baskıda  ve  cild’e  hazır  bulunurdum,  bütün  me’sûliyyetini  üstlenir,  imza  verirdim,  ancak  son  baskıya  ya  da  cilde  geçilirdi.Tabi’î Kİ.  Bunu   ara  dönemlerde, Ramazan  ve  bayramlarda,  Tedrisata  ara  verdiğimiz  zaman  diliminde   yapabiliyordum. Bu hizmetim  karşılığı  kendilerinden herhangi  bir beklentim  olmamasına  rağmen,  önemli  miktarlarda  bir  bedel  ödüyorlardı.” Allah,Rezzâku  alemdir, rızıksız   kul  bırakmaz, ya,”  diyerek, Allah  yoluna  revân   olduğunuzda,  bir  şekilde  rızk,  sizi  ta’kip  eder...                                                                  

  