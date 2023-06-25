HASRET’LE,  MİNNET’LE  VE  RAHMET’LE  YÂD  EDİYORUM!...

Geçtiğimiz  17  Haziran  2023  tarihi, Merhum, Kemal  Beyağabey,  Kemal  Kacar’ın  ahirete-  ebediyyete  intikalinin 23.  Seneyi  devriyesiydi.

Kemal  Kacar, ( 1796-  1925)  İran’da,  hüküm  sürmüş, Kacarlar  Hanedanı’na  mensup  idi. Ailesi, Türkiye’ye  hicret  ettikten  sonra,  Eskişehir’e  yerleşmiştir.Kemal  Kacar,  üçü  erkek  birisi  kız  olmak  üzere, aile’nin  dört  çocuğunun  en  büyüğü  idi. İlk  Okulu  Eskişehir’de  okudu, Aile’nin  İstanbul’a  hicret  etmesi  üzerine, Orta  Öğrenimin  orta  kısmını, Kabataş  Lisesinde, Liuse  kısmını  Galatasaray  Lisesinde , Leylî, ( yatılı ), okudu  ve  iyi  derece  ile  bitirdi.

1936 Yılında  Galatasaray  Lisesinden  me’zun  olduğunda, 19  yaşındaydı.  Merhum,  Peder’leri  Halil  Kacar  Bey  Türkiye’nin  ilk  sanayicilerinden  ve  ilk  büyük  Ticaret  erbabındandı. Türkiye  Yün  ve  Yapağı  İhracatçıları  Birliği  Baeşkanı  ve  İstanbul,  Sanayii  Odası  üyesi  ve  İstanbul  Ticaret  Odası  İdare  Hy’eti  Üyesiydi. Oğlu  Kemal’e, “ Oğlum! Allah’a  şükür, İmkânımız  var,Dünya’nın  en  i’tibarlı  üniversite’lerinden  birisinde  okutabilirim, istediğin  ülkeye ve  istediğin  üniversite’ye  gidebilyirsin,” dediği  halde, Genç Kemal,  Takdir-i   İlâhî,  Nasib-i  EzelÎ’siyle,  1936  yılında,  fi’î’len,  Tecdit, İhda  ve  İrşad  vazifesine  başlayan, Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil, Medâr  Mürşid ve  Müceddid,  Süleyman  Hilmi  Silistrevî,(  k. s.)  Efendi  Hazret’lerini  bulmuş, ona  kapılanmıştı.Dünya  çapında  i’tibarlı  ve  geleceği  olan  bir  üniversite’de  eğitim  teklifgini  elinin  tersiyle  itmişti.Bir  taraftan,  Hazreti  Üstaz’ımızın  arzu  ve  iradesi  istikametinde  hizmetlere  devam  ederken,  bir  taraftan  da, Baba’sının    Sınâ-i    ve  Ticârî   faaliyyetlerinde  kendisine  yardımcı  oluyor, hatta,  yükün  ağırını  sırtlanıyordu. Bu  devirde, Hazreti  Üstaz’ımızın  Tedris  hizmetlerinde,  ihtiyaç  duyduğu  hususlarda,o  tarihlerde  bir  elin  parmakları  kadar  müntesiplerle  birlikte  maddeten  destek  veriyordu.Bu  yıllar  fetret  dönemiydi. “ Elbette  içinizden, fetihten  önce  infak  eden,(harcayan), ve  savaşanlar,  daha  sonra  harcayıp  savaşanlara  eşit  değildir.  Onların  derecesi  sonradan  infak  eden  ve  savaşanlardan  daha  yüksektir.  Bunula  beraber  Allah  hepsine  de  en  güzel  olanı vâ’d’etmiştir.  Allah’ın  yaptıklarınızdan  haberi  vardır.”  (  Hadid / 57 / 10)

( Buna  göre,  Mekke’nin  fethinden  önce  harcayan  ve  svaşanlar,  fetihten  sonra  harcayan  ve  savaşanlardan  daha  faziletlidirler.  Fânî   malı, baki  olan  ahiret  için  harcamanın  ehemmiyyeti  hatırlatılırken,  Hazreti  Ebû  Bekr’e  işarette  bulunulmuştur.  Çünkü  o,  imanıyla,  infakıyla  ve  cihadıyla  ilklerdendir.)

Kemal  Beyağabey  de Hazreti  Üstaz’ımızın  yanında,  imanıyla,  infakıyla ve  de  cehdiyle, İmam-ı  Rabbânî  Hazretlerinin  Evlâdı  arasında  ilklerdendi.

Kemal  Kacar, 05.01.1944  tarihinde,  Hazreti  Üstaz’ımızın  büyük  Kızı,  Hadîce  Bedîa  Sultan  ile  evlendi. Evlendiklerinde,  Kemal  Beyağabey  27,  Hadîce  Bedîa  Sultan  Ablamız, 21  yaşındaydı.

Artık,  ehl-i  Beyt’e  dahil  olmuştu.  Bu  i’tibarla, Hazreti  Üstaz’ımızın  hep  yanında  olmaya  başlamıştı.  Hele,  bu  yıllarda, hep  ta’kîb’de  olan,  zaman  zaman  da, nezarete  alınıp,  sık  sık, müteferrika’ya  celb’edilen  Hazreti  Üztazı’ımızın  ve  Valide  Sultanımızın  hep  yanındaydı.1957  yılında,İttihad  ve  Terakkî’nin   ileri  gelenlerinden  olmasına  rağmen, ma’alesef, “ Yeter! Söz  Milletindir,” slogfanıyla, Aziz  Milletimizin, İttihad  ve  Terakkî   bakiyesi, C.H.P.’nin  27  yıllık  dikta  rejmine  son  vermiş, Menderes ve  arkadaşlarına  iktidara  getirmişti. Hazindir, bu  iktidarın Reisicumhuru, 1938’ de,  İsmet  İnönü’yü  Cumhurbaşkanlığı’na   seçtiren  taşıyan, Celal  Bayar, ki, “ Onlar  sağırlar, dilsizler  ve  körlerdir.  Bu  sebeble  onlar  geri  dönemezler.” ( Bakara/ 2/18) ..  Kör,sağır, dilsiz,  üçlüsünün  üçüncüsü, en  az, kör,sağır  kadar  muannid  kâfir   ve  dilsiz  olan  susan,  bu  kâfir,1957  yılında,  23    Aralık  1930  tarihinde  tertiplenen  Menemen  Su-i  Kasdına  benzer  bir  tertip  ile,Kütahya  ve  civarında  bir  Halk  ısyanı  çıkartmak  ve  bu  ısyanı,  Süleyman  Efendi  Hazretlerine  ve  damadı, Kemal  Beyağabiye  izafe  ederek, idamlarına  kadar  gidecek  bir  tertip  neticesinde, umdukları  gerçekleşmedi, tertip  olduğu  kısa  bir  müddet zarfında  anlaşıldı. Fakat, yine  de,  Kütahya’da, devrin  Altıntaş  Müftüsü,  Merhum,  Demirci  Hoca,  Mustafa  Özdemir (Gazioğlu) ve  Kütahya  eşrafından, Merhum, Hacı  Nuri  Temizerler,  tevkif  edilyerek, Kütahya  Cezaevine  konuldular. İstanbul  ayağında, Hazreti  Üstazımızla  birlikte,  damadı, Kemal  Kacar  nezarete  alındılar, günlerce, Müteferrika’da  işkenceye  tabi  tutuldular, Kütahya’ya  sevk’edildiler, gıyâbî,  tevkîf  kararları  vicâhî    olarak  okundu  ve  onlar  da  Kütahya  Cezaevine  konulmuşlardı. Kütahya  Cezaevinde, 59  gün  kaldılar,  ayrı  ayrı  koğuşlarda, hırsızlık,  fuhuş   gibi  yüzkızartıcı  suçlardan  mevkûF   ve  mahkumlarla  birlikte  koğuşlara   konuldular,  59  gün  sonra, dosya  münderecatında  herhangi  bir  suç  unsuruna  rastlanmadığı  için,  bi’hakkın  tahliyelerine,    gıyablarında  yapılan,   müteakıp  duruşmada  da  berâ’etlerine   karar   verildi. Kemal  Beyağabey,  bu   meş’um   vak’a’da  da  Hazreti  Üstaz’ımızın  yanındaydı...