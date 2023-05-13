VE NİHAYET AÇILDI!...

Konya,Beyşehir,Derebucak. Taşağıl,Serik ve Antalya güzergah’ını ta’kip eden, Konya- Antalya yolu, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından 1954 yılında projelendirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Umum Müdürlüğü, Cumhuriyeti’mizin en köklü Kurum ve kuruluşlarından birisidir. Siyâsî te’sirlerden uzak, esaslar üzerine bina edilmişti. Yollar projelendirilirken, mesafe olarak en kısa, 12 ay,7/24 geçişlere elverişli, coğrafî,güzergahlar tercih edilirdi.Bu tarihlerde, Konya- Antalya arasında, Konya, Beyşehir, İreze belinden aşarak,Cevizli Akseki üzerinden, Ormaniçi Toprak yol vasfında, sadece, yaz aylarında, odun taşıyan küçük kamyon ve kamyonet’lere geçit veren bir yol vardı.Ekim ayından Haziran ayı ortalarına kadar,İreze Beli bunların dahî geçişlerine izin vermiyordu.Bir de, Venedikten- Pekin’e uzanan, Tarihî İpek yolu güzergahını ta’kip eden, Ortagölcük, Kırkkavak,Taşağıl ve Manavgat’a ulaşn, Kademe denilen yerden geçilen, ancak, at,deve ve katır kervanlarına geçit veren bir yol v ardı.

Antalya’yı, daha doğrusu Akdenizi Konya’ya dolaysıyla İçanadolu şehirlerine bağlayacak, en kısa mesafe ve bütün iklim şartlarına ulaşıma açık bir güzergah tesbit edilmişti.Bu tespitler, Karayollarının Vatansever mühendisleri tarafından,Türk Hava Kurumu’na aid pır pır,uçaklarıyla havadan yapılmış,Güzergah belli aralıklarla, Kkocaman bir “T”, şeklinde kireçle beyazlatılmış taşlarla işaretlendirilmişti.

Bu güzergah, Konya’dan i’tibaren, Erenler Dağının Güneybatısından, Doğanbey, Beyşehir, Beyşehir’den i’tibaren Beyşehir Gölü’nün solundan, Tarihî i pek Yolunu ta’kiben,Üstünler,( Üskerles), Yeşildağ- Leylekler vâdisinin solundan, Çetmi( Akçabelen) Bakioğlu Çiftliği,Geydeş ve göynem arasından, Kızıova geçilerek, Kayaarası, Pınarbaşı, Çukurören ve Alikesiği’nden geçilerek, Gembos Ovası, Eynif Ovası,Demirkapı Geçidi, Taşaüğıl, Tarihî Tiyatro,Asbendos yakınlarından, Seri ve Antalya...

Bu proje,tamıtamına,70 yıl geciktirildi, Isparta’lı Süleyman Demirel, 1950’li yıllarda D.S.İ. ( Devlet Su İşleri) Umum müdürü, 1960, 1970, 1980’li yıllarda Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, bu proje’yi hep engelledi. Önce, Antayla, Burdur,Isparta Karayşolunu, daha sonra, Antalya, Isparta Salda Gölü civarından geçen kestirme Karayolu’nu,- O yıllarda,Burdur’da ve Isparta’da Hava Liumanı bulunmuyordu.Antalya Hava Limanından Isparta’ya en kestirme yol, Salda Gölü civarından geçirilen yoldu. Aslında bu yol, bir ihtiyaçtan değil, sırf, Demirel’in Antalya Hava Limanıondan Isparta’ya, en kısa zamanda, ulaşması için,”Zâta mahsus,” yol olarak inşa ettirilmişti. 1980’li yıllarda, Ankara Siyâsetinde müessir, Seydişehir’li, milletvekillerinin tazyîKI ile, busefer, Konya, Seydişehir, Yarpuzlu, Akseki, Manavgat, Antalya güzergahlı yol inşa ettirildi. Bu güzergah üzerinde, Alacabel geçidi ve pekçok tehlikeli virajların ve geçitlerinbulunduğu bir yoldur. Alacabel, Ekem ayından Haziran ayına kadar, kar, tipi, buzlanma,sis ve pus sebebiylme ulaşıma geçit vermez. Bu yolun, kar,tipi, buzlanma, sis ve pusu sebebiyle trafiğe kapandığı hep haberlere konu olur. Bu yol üzerinde,belki de Karayolları tarihinde bir ilk olarak, ba’zı bölgelere buzlanma, kar, tipi,sis ve pusu sebebiyle öndeki araçlarla zincirleme kazalara sebebiyyet vermemek için “Firar Yolları,” (Kaçış yolları yapılmıştır.

70 yıl aradan geçtikten sonra,1954 yılında projelendirilen bu yol, 02. Mayıs 2023 Salı günü, Cumhurbaşkanımızın onlayn katılımıyla hizmete açılmıştır. Böylece, Antalya- Konya arası ,Burdur- Isparta yolundan takribî 7 saatlik, Antalya, Aksseki, Seydişehir,Konya yolu tercih edildiğinde 4 saatlik mesafe 2,5 saate düşmüştür. 1954 yılı pqrojesine uygun güzergah ta’kip edilseydi,bu mesafe daha da kısalacaktı. Konya- Beyşehir arası, Tarihî İpek yolu yerine, Doğanbey sapağından i’tibaren, Eren Dağlarının Güneybatısından geçirilmiş olsaydı, Konya- Beyşehir arası, 70 km.’reye düşecekti. Süleyman Demirel İstanbul Teknik Üniversitesinden sınıf arkadaşlarına işvermek için,bu kısa yol yerine, Yıllarca devam eden, Altıapa Barajından Belbaşına kadar dağları deldirdi.Bu yol projelendirildiğinde, Derebucak İlçesi, köy statüsünde bir yerleşim merkeziydi.Bilahere İlçe yapıldı. Bu sebele de yol güzergahı değiştirildi, Çetmi’nin doğusundan Kaşıkcı Belinden aşırılarak, Derebucağa, oradan da Gembos Harmanına ulaştırılmıştır, Sadece bu sampa bile bu yolun 30 Km. daha uzamasına sebebiyyet vermiştir. 20 km,’lik, Konya- Beyşehir arasındaki mesafeyi de hisaba katarsak, güzergaplardan sapmaların bedeli 50 km.’yi bulmuştur.Her ne ise zararın neresinden dönülürse dönülsün, yena da kâr’dır.

İlk projede Demirkapı Tünelleri yoktu.O devirdeki Teknolojik imkârnlar, elde bulundurulan makina ve ekipman böylesine, 5098 Metre uzunluğunda bir çift tünel açılmasına imkân vermiyordu.Proje’nin Konya- Beyşehir arası bölünmüş yol olarak 2021’ de Beyşehir Gembos, İbradı hududuna kadar,İbradı hududundan Demirkapı Tünellerine kadar, Öteyüz dediğimiz Antaülya tarafı daha önceden tamamlanmıştı. Tünellerin tamamlanması bekleniyordu. Nihayet 70 yıl sonra bir ömre bedel bile olsa da Tüneller de tamamlandı ve hizmete açıldı.

Konya- Antalya arası yolculuklar artık, bir sıkıntı, meşakkat yolculuğu değil,bir ferahlık, rahatlık ve huzur yolculuğu olacaktır,Konya’dan Antalya gitmek üzere yola çıkanlar, Akyokuş’un başına çıktıklarında, arkalarğına bakıp,”Gez Dünya’yı, Gör Konya’yı,”Darb-ı Mese’elini hatırnlayıp Konya’ya son kezbakacak, Bölgenin en yüksek Belini aşacak, Altınapa Barajını sağına alıp yoluna devam edecek.Beylerin şehri, Şehirlerin Bey’i Kadim Şehir, Beyşehir’de bir mola v erecek,724 Yıllık,ölmeden önce mutlaka görülmesie gereken yerlerden birisi olan Eşrefoğlu Camii’ni ziyaret edecek,115 yıllık, Taşköprü, Regulatür’den geçecek, Türkiye’nin en büyük Tatlısu Gölünü sağına alarak yoluna devam edecek, Tatlı bir eğilimle Kaşıkçı Belini aşacak..İsterse,bir Tabî’at harikası Alikesiğgini görecek,Dünya’nın en egzotik ovaları, Gembos ve Eynif’i geçecek... Demirkapı Tünellerinin yapıldığı yer, Anadolu’dan Akdeniz’e, Akdeniz’den Anadolu’ye geçiş kapısıdır,Toplam uzunluğu, 5098 Metre çift tünellherden geçildiğinde, geçiş müddeti takribÎ, dört dakika kadardır, Bozkır- Kara ikliminden,Akdeniz’in ılıman iklimine, ya da ılıman iklimden, sert Bozkır iklimine geçilecektir. Tünel girişleri ve çıkışları arasında, takribî, 10 santikratlık, bir derece farkı oluşacaktır.Büyük bir yatırım, büyük bir hizmet... Hem zamandan tasarruf,hem yakıttan, tasarruf...

Projesinin başından tamamlanmasına kadar,emeği geçenlerden, ebediyyete intikal edenlere rahmet,hayatta olanlara sonsuz teşekkür ve minnet...