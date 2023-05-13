VE  NİHAYET  AÇILDI!...

Konya,Beyşehir,Derebucak.  Taşağıl,Serik  ve  Antalya  güzergah’ını   ta’kip  eden,  Konya-  Antalya yolu,  Türkiye   Cumhuriyeti  Karayolları   Umum  Müdürlüğü  tarafından  1954  yılında  projelendirilmişti. Türkiye  Cumhuriyeti  Karayolları  Umum  Müdürlüğü, Cumhuriyeti’mizin  en  köklü  Kurum  ve  kuruluşlarından  birisidir. Siyâsî   te’sirlerden  uzak, esaslar  üzerine  bina  edilmişti. Yollar  projelendirilirken, mesafe  olarak  en  kısa, 12  ay,7/24   geçişlere  elverişli, coğrafî,güzergahlar  tercih  edilirdi.Bu  tarihlerde, Konya-  Antalya  arasında, Konya, Beyşehir, İreze  belinden  aşarak,Cevizli  Akseki  üzerinden,  Ormaniçi  Toprak  yol  vasfında,  sadece,  yaz  aylarında,  odun   taşıyan  küçük  kamyon  ve  kamyonet’lere  geçit  veren  bir  yol  vardı.Ekim  ayından  Haziran  ayı  ortalarına  kadar,İreze  Beli  bunların  dahî  geçişlerine izin  vermiyordu.Bir  de, Venedikten-  Pekin’e  uzanan, Tarihî  İpek  yolu  güzergahını  ta’kip   eden, Ortagölcük,  Kırkkavak,Taşağıl  ve  Manavgat’a  ulaşn, Kademe  denilen  yerden  geçilen, ancak,  at,deve ve  katır  kervanlarına  geçit  veren  bir  yol  v ardı.

Antalya’yı,  daha  doğrusu  Akdenizi  Konya’ya  dolaysıyla  İçanadolu  şehirlerine  bağlayacak, en  kısa  mesafe  ve  bütün  iklim  şartlarına  ulaşıma  açık  bir  güzergah  tesbit  edilmişti.Bu  tespitler, Karayollarının  Vatansever  mühendisleri  tarafından,Türk  Hava  Kurumu’na  aid  pır  pır,uçaklarıyla  havadan  yapılmış,Güzergah  belli  aralıklarla,   Kkocaman bir   “T”,  şeklinde  kireçle  beyazlatılmış taşlarla  işaretlendirilmişti.

Bu  güzergah, Konya’dan  i’tibaren, Erenler  Dağının  Güneybatısından, Doğanbey, Beyşehir,  Beyşehir’den   i’tibaren   Beyşehir   Gölü’nün   solundan, Tarihî  i pek  Yolunu  ta’kiben,Üstünler,( Üskerles), Yeşildağ- Leylekler  vâdisinin  solundan, Çetmi(  Akçabelen) Bakioğlu  Çiftliği,Geydeş  ve  göynem  arasından, Kızıova  geçilerek, Kayaarası, Pınarbaşı, Çukurören ve  Alikesiği’nden  geçilerek, Gembos  Ovası,  Eynif  Ovası,Demirkapı  Geçidi, Taşaüğıl, Tarihî   Tiyatro,Asbendos  yakınlarından, Seri  ve Antalya...

Bu  proje,tamıtamına,70  yıl  geciktirildi, Isparta’lı  Süleyman  Demirel, 1950’li  yıllarda  D.S.İ.  ( Devlet  Su  İşleri)  Umum  müdürü, 1960, 1970, 1980’li  yıllarda  Parti  Genel  Başkanı,  Başbakan  ve  Cumhurbaşkanı  olarak,  bu  proje’yi  hep  engelledi. Önce,  Antayla, Burdur,Isparta  Karayşolunu,  daha  sonra, Antalya,  Isparta  Salda  Gölü  civarından  geçen  kestirme  Karayolu’nu,- O  yıllarda,Burdur’da  ve  Isparta’da  Hava  Liumanı  bulunmuyordu.Antalya Hava  Limanından  Isparta’ya  en  kestirme  yol,  Salda  Gölü   civarından   geçirilen  yoldu. Aslında  bu  yol,  bir  ihtiyaçtan  değil, sırf,  Demirel’in  Antalya  Hava  Limanıondan  Isparta’ya,  en  kısa   zamanda,   ulaşması  için,”Zâta  mahsus,”  yol  olarak  inşa  ettirilmişti. 1980’li  yıllarda, Ankara  Siyâsetinde  müessir, Seydişehir’li, milletvekillerinin  tazyîKI   ile,  busefer, Konya,  Seydişehir,  Yarpuzlu, Akseki,  Manavgat,  Antalya  güzergahlı  yol  inşa  ettirildi. Bu  güzergah  üzerinde, Alacabel  geçidi ve  pekçok  tehlikeli  virajların  ve  geçitlerinbulunduğu  bir  yoldur. Alacabel, Ekem  ayından  Haziran  ayına  kadar, kar,  tipi, buzlanma,sis  ve pus  sebebiylme  ulaşıma  geçit  vermez. Bu  yolun,  kar,tipi, buzlanma, sis  ve  pusu  sebebiyle  trafiğe  kapandığı  hep  haberlere  konu  olur. Bu  yol  üzerinde,belki  de  Karayolları  tarihinde  bir  ilk  olarak, ba’zı  bölgelere  buzlanma,  kar,  tipi,sis  ve  pusu  sebebiyle  öndeki  araçlarla  zincirleme  kazalara sebebiyyet  vermemek  için  “Firar  Yolları,”  (Kaçış  yolları  yapılmıştır.

70  yıl  aradan  geçtikten  sonra,1954  yılında  projelendirilen  bu  yol, 02.  Mayıs  2023  Salı  günü, Cumhurbaşkanımızın   onlayn  katılımıyla  hizmete  açılmıştır. Böylece, Antalya- Konya  arası ,Burdur- Isparta  yolundan   takribî  7   saatlik, Antalya, Aksseki, Seydişehir,Konya yolu  tercih  edildiğinde  4 saatlik  mesafe  2,5  saate  düşmüştür. 1954 yılı  pqrojesine  uygun  güzergah  ta’kip  edilseydi,bu  mesafe  daha  da  kısalacaktı. Konya-  Beyşehir  arası,  Tarihî  İpek  yolu  yerine, Doğanbey  sapağından  i’tibaren, Eren  Dağlarının  Güneybatısından  geçirilmiş  olsaydı, Konya-  Beyşehir  arası,  70  km.’reye  düşecekti. Süleyman  Demirel  İstanbul  Teknik  Üniversitesinden  sınıf  arkadaşlarına  işvermek  için,bu  kısa  yol  yerine, Yıllarca  devam  eden,  Altıapa  Barajından  Belbaşına  kadar    dağları  deldirdi.Bu  yol  projelendirildiğinde, Derebucak  İlçesi,  köy  statüsünde  bir  yerleşim  merkeziydi.Bilahere  İlçe yapıldı. Bu  sebele  de  yol  güzergahı  değiştirildi, Çetmi’nin  doğusundan  Kaşıkcı  Belinden  aşırılarak,  Derebucağa, oradan  da  Gembos  Harmanına  ulaştırılmıştır, Sadece  bu  sampa  bile  bu  yolun  30  Km.  daha  uzamasına  sebebiyyet  vermiştir. 20 km,’lik,  Konya- Beyşehir  arasındaki  mesafeyi  de  hisaba  katarsak,  güzergaplardan  sapmaların  bedeli  50  km.’yi bulmuştur.Her  ne  ise  zararın  neresinden  dönülürse  dönülsün,  yena  da  kâr’dır.

İlk  projede Demirkapı  Tünelleri  yoktu.O  devirdeki  Teknolojik  imkârnlar,  elde bulundurulan  makina  ve  ekipman  böylesine,  5098 Metre  uzunluğunda  bir  çift  tünel  açılmasına  imkân  vermiyordu.Proje’nin  Konya-  Beyşehir  arası  bölünmüş  yol  olarak  2021’ de Beyşehir  Gembos,  İbradı  hududuna  kadar,İbradı  hududundan  Demirkapı  Tünellerine  kadar, Öteyüz  dediğimiz  Antaülya  tarafı  daha  önceden  tamamlanmıştı. Tünellerin  tamamlanması  bekleniyordu. Nihayet  70  yıl  sonra  bir  ömre  bedel  bile  olsa  da Tüneller  de  tamamlandı  ve  hizmete  açıldı.

Konya-  Antalya  arası   yolculuklar  artık, bir  sıkıntı,  meşakkat  yolculuğu  değil,bir  ferahlık,  rahatlık  ve  huzur  yolculuğu  olacaktır,Konya’dan  Antalya  gitmek  üzere  yola  çıkanlar, Akyokuş’un  başına  çıktıklarında, arkalarğına bakıp,”Gez  Dünya’yı,  Gör  Konya’yı,”Darb-ı  Mese’elini  hatırnlayıp  Konya’ya son  kezbakacak, Bölgenin  en  yüksek  Belini  aşacak, Altınapa  Barajını  sağına  alıp  yoluna  devam  edecek.Beylerin  şehri, Şehirlerin  Bey’i  Kadim  Şehir, Beyşehir’de  bir  mola  v erecek,724  Yıllık,ölmeden  önce mutlaka  görülmesie  gereken  yerlerden birisi  olan Eşrefoğlu  Camii’ni  ziyaret  edecek,115  yıllık, Taşköprü, Regulatür’den  geçecek, Türkiye’nin  en  büyük  Tatlısu  Gölünü  sağına  alarak  yoluna  devam  edecek,  Tatlı  bir  eğilimle  Kaşıkçı  Belini  aşacak..İsterse,bir  Tabî’at harikası  Alikesiğgini  görecek,Dünya’nın  en  egzotik  ovaları, Gembos  ve  Eynif’i  geçecek... Demirkapı  Tünellerinin  yapıldığı yer, Anadolu’dan  Akdeniz’e, Akdeniz’den  Anadolu’ye  geçiş  kapısıdır,Toplam  uzunluğu, 5098 Metre  çift  tünellherden  geçildiğinde,  geçiş  müddeti  takribÎ,  dört   dakika  kadardır, Bozkır-  Kara  ikliminden,Akdeniz’in  ılıman  iklimine, ya  da  ılıman  iklimden, sert  Bozkır  iklimine  geçilecektir. Tünel   girişleri  ve  çıkışları  arasında,  takribî, 10  santikratlık, bir  derece  farkı  oluşacaktır.Büyük  bir  yatırım, büyük  bir hizmet... Hem  zamandan  tasarruf,hem  yakıttan,  tasarruf...

Projesinin  başından  tamamlanmasına  kadar,emeği  geçenlerden,  ebediyyete  intikal  edenlere  rahmet,hayatta  olanlara  sonsuz   teşekkür  ve  minnet...