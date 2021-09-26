M. Kemal SALLI

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın geleneksel olarak her yıl çeşitli kardeş ülkelerde gerçekleştirdiği sosyal bilimler kongresi bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın geleneksel olarak her yıl çeşitli kardeş ülkelerde gerçekleştirdiği sosyal bilimler kongresi bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.
Türk Dünyası’ndan çok sayıda bilim insanının katılacağı kongre 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’ndan kongreye ilişkin açıklamada şöyle deniyor:
Saygıdeğer Basın Mensupları,
19.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizi 27-29 Eylül 2021 tarihinde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Azerbaycan- Bakü’de gerçekleştireceğiz.
Kongre’nin amacı, Türk Dünyası’nın nitelikli bilim insanlarını ve devlet büyüklerini bir araya getirip sosyal bilimler alanında bilgi, fikir, görüş paylaşımı sağlayarak Türk Dünyası’nın problemlerine çözüm üretmek, çağdaş geleceğine ışık tutmaktır.
Pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz kongreye az sayıda da olsa Türk Dünyası’ndan yerinde de yüz yüze yüksek düzeyde katılım sağlanacaktır. Bu bağlamda;
- Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin,
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,
- Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov,
- Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan,
- Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin,
- İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran,
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar,
- Kırgızistan Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan,
- Kuzey Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca,
- Kazakistan Miras Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolat Mırzaliyev,
- Ankara Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fahri Temizyürek,
- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan,
- TUDİFAK Eski Dekanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu,
- TÜRKSAM Onursal Başkanı ve TUDİFAK Eski Dekanı Dr. Sinan Oğan,
- Kongre Koordinatörü Prof. Dr. A. Vecdi Can/Sakarya Üniversitesi,
- Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce /Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Kongre açılışına katılıp Türk Dünyası’nın ufkunu açacak son derece faydalı fikirler ve görüşler ortaya koyup yol göstereceklerdir.
Kongrenin açılış oturumları 27 Eylül 2021’de Azerbaycan saatiyle 12:00’de başlayarak Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek, diğer oturumlara çevrimiçi olarak devam edilecektir.
Kongreye yüz yüze katılan yukarda belirttiğimiz bilim heyeti, 28 Eylül 2021 günü Türk Dünyası’nın meselelerini yerinde görüp tespitlerde bulunmak üzere Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ’a gidip bir alan ziyareti yapacaklardır.
Türk Dünyası’nın sosyal bilimler alanındaki bilişip iletişip ve doğru hedeflere yönelişine büyük katkı sağlayacağına inandığımız 19. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ilgilerinizle güç kazanacaktır.
Saygılarımızla.
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
İRTİBAT: Töre Yıldırım / TDAV Genel Yayın Yönetmeni
+90 212 511 10 06 / +90 505 568 39 99 / [email protected] / https://turkkongre.com/