Şimşek nedir, nasıl oluşur, şimşek oluşurken çokça ışık ve peşinden sesler duyarız ki bazı insanlar korkar, ürkerler. Şimşek ve yıldırım arasında fark var mıdır, farklı mıdır?

Çokça meselede olduğu gibi yaşamımızı sürdürdüğümüz dünya ve içerisinde yer aldığımız evrenle alakalı bilgiye sahip değiliz. İnsanoğlu sahip olduğu zekâ ve bilgi deposu dimağıyla her şeyi bilip kendinde bilinir kılması da mümkün değildir. Şimşek dünya oluşumu ve atmosfer, dünya arasında ki bir doğa olayıdır. Şimşek çakması insanlar için faydalı bir hareket, döngüdür. Literatürden konuyla alakalı bir metin ekledim yazıma, okuyup bilgi sahibi olalım, bilgilendirelim şimşekten korkan insanları faydamıza olduğunu belirtip, anlatarak.

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Şimşeğin Faydaları; Hangimiz şimşek çaktığında ürpermeyiz ki? Aslında ışık değil de arkasından gelen sestir bizi ürperten. Ancak şimşeğe ne mucizevî vazifeler yüklendiğini bilseydik ondan ürpermez, ona ibretle bakardık. Her şimşek çaktığında, havadaki oksijen molekülündeki oksijen atomları (O2) birbirinden ayrılır. Ancak birbirinden ayrılan oksijenler tek başlarına kalamazlar. Hemen diğer oksijen molekülleriyle (O2) birleşerek O3’ü, yani namı diğer ozonu meydana getirirler. Ozona yüklenen vazifeyi herhalde bilmeyeniniz yoktur. Dünyaya gelen zararlı ışınları kırarak canlıların zarar görmesini engelleme vazifesi ozona verilmiştir. Eğer ozon tabakası olmasaydı insanların ve diğer canlıların büyük çoğunluğu kanser gibi hastalıklara yakalanır ve kısa bir süre içerisinde dünyada hayat sona ererdi. Her şimşek çaktığında havada meydana gelen ısıyla beraber, havadaki azot (N2) oksijen molekülüyle (O2) birleşerek azot oksitleri meydana getirir. Azot oksitleri ise yağmur damlacıklarında çözünerek nitröz ve nitrik asit meydana getirir. “Nitröz ve nitrik asitler de neyin nesi?” diyebilirsiniz. Bunlar toprağı gübreleyen ve bitkiler için çok önemli olan azot kaynağıdırlar...

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Şimşek ve yıldırım aynı şey mi?

Yıldırım, gök gürültüsü ve şimşekten oluşan, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır. Şimşek, bir bulut kümesi aşırı miktarda + veya - elektrik yükü ile yüklendiğinde meydana gelen, gözle görülür elektrik boşalmasıdır.

Yıldırım nedir kısaca tanımı?

Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırımın meydana gelebilmesi için bulut ve yerin farklı elektrik yüklerine sahip olması ve belirli bir potansiyel farka erişmesi gerekmektedir.

Yıldırım düşmesi kaç volt?

Yıldırım ise, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak tanımlanıyor. Çok basit bir ifadeyle, tek bir yıldırım bile bir milyar voltluk elektrik taşıyabiliyor ve bir insanın kalbini durdurabileceği gibi, iç organlarını yakabiliyor.

Yıldırım en çok nereye düşer?

Yıldırım genelde yüksek ve sivri yerlere atar. Yıldırımın yüksek yerlere daha çok atmasının sebebi, bulutlarda biriken yüklerin atılması sırasında elektrik yükleri en kolay ve en kısa yolu seçer ve yeryüzüne en yakın cisimlere gider. Aynı zamanda yüksek cisimler (ağaç,gökdelen vb.)

Yıldırım ışık hızında mı?

Bunun hemen ardından yerdeki artı yükler ışık hızının neredeyse yarısını bulan, yani saniyede 150 bin km hızla yerden buluta doğru aynı yoldan akar. Saniyenin yaklaşık 10 binde biri kadar süren bu yük atlaması sırasında yıldırım olarak adlandırılan çok parlak ışık ortaya çıkar.

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Yağmur yağması, kar, dolu, tipi, rüzgâr gibi hepsini ezber edip sıralamasını yapamayacağımız doğa olaylarındandır şimşek ve yıldırım. Korkularımızdan arınarak insan ve doğamız için bir denge ve döngü olduğunu bilip kabullenmemiz doğrusu ve isabetli olandır.