Hak dinler; Peygamberlerin aracılığı ile insanlara duyurulmuştur.

Hak dinlerde Ahiret hayatına inanmak vardır.

Hak dinlerde gözle görülmeyen ve ruhsal varlıklar olarak bilinen meleklere inanmak esastır.

Hak dinlerde; Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı ve yaratılanların durumunun ezelde takdir edildiği, Allah'ın bilgisi dışında hiçbir olayın meydana gelemeyeceği, Kader inancı vardır.

Bu ortak özellikler bütün hak dinlerde müşterek özelliklerdir.

Hak din olarak gönderilen Hıristiyanlıkta, Yahudilikte bu ortak özellikler büyük ölçüde yok olmuş ve günümüzde bu ortak özellikleri bünyesinde toplayan tek din İslamiyet kalmıştır.

İslamiyet’in dışında hak din olarak gönderilen dinlerin hiçbiri Allah’ın gönderdiği ilk şekliyle olan aslını koruyamamıştır.

İnanç esaslarıyla ilgili olarak gönderilen kitapları pek çok değişikliğe uğramıştır.

Bu tür dinlere; aslı bozulmuş dinler denir.

Aslı bozulmuş olan dinlerden Yahudilik, Musa Peygamber aracılığı ile gönderilmiştir.

Yahudilere gönderilen Tevrat ilk indirildiği şekliyle korunmamış, çeşitli değişikliklere uğramış, asırlar sonra Azra isimli bir kâhinin ortaya koyduğu kitap, Tevrat olarak kabul edilmiştir.

Zamanla değişik Tevrat kitapları ortaya konmuş ve böylece Allah tarafından Musa Peygamber’e bildirilen iman esaslarıyla, ibadet şekilleri tamamen değiştirilmiştir.

Şu anda mevcut Tevratların hiçbiri Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat değildir. Bunun için Yahudilik hak din olma özelliğini yitirmiştir.

Yahudilik inancına göre; Haftanın bir gününü ibadete ayıran Yahudiler cumartesi gününü ibadetle geçirirler ve ancak cumartesi dışında çalışabilirler.

Allah, Peygamber, mezhep, Ahret inancı da değişikliğe uğramıştır.

Yehova sadece kendilerinin tanrısıdır.

Sadece İsrailoğullarına gönderilenler gerçek Peygamberdir.

Peygamberlik dünyanın sonuna kadar devam edecektir.

Mesih adında bir kurtarıcı Peygamber gelecek ve onun gelişinden sonra Yahudiler dünyaya hakim olacaktır.

Yahudilikte; Çok ve çeşitli mezheplere inanılmaktadır.

Bazı mezhepler melekleri ve Ahret inancını kabul ederken, bir kısım mezhepler hem melekleri hem de ahireti inkar etmektedirler.

Yahudilik sadece Yahudi ırkından olan insanlara aittir ve en üstün ırk Yahudi ırkıdır.

İşte aslı bozulmuş bir din olan Yahudiliğin özellikleri bunlardır.

Aslı bozulmuş olan dinlerden biri de Hristiyanlıktır.

Hıristiyanlık; İsa Peygamber tarafından insanlara duyurulmuştur.

Hz. İsa’ya, Allah tarafından gönderilen İncil zamanla değiştirilmiş ve insanlar tarafından değişik İnciller yazılmıştır.

M.5. 325 yılında İmparator Konstantin, İznik şehrinde 1 0OO’in üzerinde üyenin katılmasıyla bir toplantı yapmış, toplantı sonunda yüzlerce İncil’den 4 tanesi gerçek İncil olarak kabul edilmiştir.

Kabul edilen İncillerin hepsi İsa Peygamberden çok-çok sonraları yazılmıştır. Mevcut İncillerden hiçbiri diğerini tutmamaktadır.

Bazı konular birinde varken diğerinde yoktur.

Hıristiyanlık da hak din olma özelliğini kaybetmiştir:

Şöyle ki;

Allah inancında baba, oğul, Ruhül Kudüs adıyla 3’leme vardır.

Bu 3 varlıktan bir Allah’ın varlığı kabul edilmiştir.

Bir, üç olamayacağı gibi 3 de bir olmasa gerekir.

Hıristiyanların ibadetlerinde mutlaka rahibin bulunması ve ibadetlerin kilisede yapılması zorunludur.

Çocuklar günahkar olarak doğdukları için onları günahlardan kurtarmak gerekmektedir.

Bunun için “vaftiz” esası getirilmiştir.

Vaftiz olan bir kimsenin günahlardan arınacağına inanılır.

Günah çıkarmak suretiyle günahlarından arınabilir.

Bu da ancak Rahipler tarafından yapılabilir.

Rahiplerin, günahları bağışlama özelliği olduğuna inanılır.

Papanın değişik görevleri vardır: Bunlardan biri de “aforoz etme”, yani bir kimseyi Hıristiyanlıktan çıkarma yetkisidir.

Mezhepçilik Hıristiyanlıkta da vardır.

Bir mezhebin ortaya koyduğu görüş, diğer mezheplerce kabul edilmez.

İşte batıl dinlerden biri olan Hıristiyanlık…

( devam edecek. )