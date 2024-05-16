Ayparçası Kaleminden

"Uzaklığın zor olduğunu sandılar

Asıl mühim olan kalplerin uzak olmamasıydı anlamadılar"

DEMET AKALIN’IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Kariyerinin 12. albümü ‘D-POP’u dinleyicilerle parça parça buluşturan Demet Akalın geçtiğimiz haftalarda ‘Karıştırıcam O Uykularını’ ve ‘Ya Ya’ şarkılarını yayınlamıştı. Akalın şimdi de Derya Uluğ ve Emrah Karakuyu imzası taşıyan ‘Dön Gece Olmadan’ ve söz-müziği Ersay Üner’e ait ‘Büyük Oyun’ ile karşımızda….

Yıllardır dinlenme ve satış rekorları kıran pop müziğin kraliçesi Demet Akalın 5 yıl aradan sonra hazırladığı 12. albümü ‘D-POP’u parça parça gün yüzüne çıkarıyor. Akalın geçtiğimiz haftalarda ilk önce söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait ‘Karıştırıcam o Uykularını’ şarkısını hayranlarına armağan etmişti. Ardından söz ve müziği Gökan Özen imzalı ‘Ya Ya’ gelmişti. Hız kesmeyen Akalın iki şarkısını daha sevenleriyle paylaştı: Derya Uluğ ve Emrah Karakuyu ortak çalışması ‘Dön Gece Olmadan’ ve bir Ersay Üner şarkısı olan ‘Büyük Oyun’. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Demet Akalın ve Ersay Üner, söz ve müziği Üner’e ait bu şarkıda düet yaptı. 10 şarkıdan oluşan albüm yakında tamamlanacak. ‘D- POP’tan yayınlanan tüm şarkılar listelerde üst sıralara tırmanırken müzik dünyasında bol bol “Demet Akalın’ın muhteşem dönüşü” şeklinde yorumlar yapıldı. Şimdiye kadar çıkardığı 11 albüm, 3 single ve 2 maxi single ile her defasında dinlenme ve satış rekorları kıran Demet Akalın ‘pop müziğin kraliçesi’ unvanını gururla taşıyor!

GÜNDÜZ KUŞAĞI FATİH ÜREK İLE RENKLENECEK

Yapımını Karga Film’in, sunuculuğunu ise ekranların özlenen ismi Fatih Ürek’in üstlendiği yeni yemek yarışması “Fatih Ürek ile Gelin Görümce” çok yakında NOW’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yarışmada; aynı aileden ikişer kişiden oluşan 4 çift, her gün birbirleriyle eğlenceli bir rekabetin içine girecekler.

Yayınlanan tanıtımıyla gündüz kuşağını renklendireceğinin sinyallerini veren “Fatih Ürek ile Gelin Görümce”de dünürler, eltiler, gelinler ve görümceler hem lezzet uğruna hem de haftalık büyük ödül için kıyasıya yarışacaklar.

SEZONUN SON ANKARA KONSERİ

Gülben Ergen yoğun geçen bir konser döneminin ardından bir süre dinlenmiş, bir yandan da stüdyo çalışmalarına ağırlık vermişti. Yeni şarkısını tamamlamak üzere olan Gülben Ergen stüdyodan çıkıp bu kış sık sık seyircisiyle buluştuğu Ankara’ya gitti. Sezonun son konserini Ankara Günay’da veren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

İstanbul'da Oğuzhan Koç Rüzgarı

Oğuzhan Koç sevenlerine dolu dolu bir gece yaşattı.

İstanbul ‘un gözde mekanlarından olan Vadi Jolly Joker ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ‘u ağırladı. Oğuzhan Koç 2 saatlik programı boyunca tüm şarkılarını İstanbullu hayranları için seslendirdi. Mekanı hınca hınç dolduran Oğuzhan Koç hayranları, müzik dolu bir gece yaşadı.

Sahne performansıyla müzikseverin gönlünde bir kez daha taht kuran başarılı şarkıcının tüm şarkılarına büyük bir koro eşliğinde hep bir ağızdan eşlik eden eğlence müdavimleri ise renkli bir gece geçirmenin keyfini yaşadılar.

‘DÜNYA VARMIŞ’ FİLM ÇEKİMLERİ BODRUM’DA BAŞLADI

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi Dünya Varmış’ın çekimleri Bodrum’da başladı. Daha önce denenmemiş konseptiyle öne çıkan projede heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, fütüristik bir anlatımla beyaz perdeye taşınıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor. Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ kadrosundaki yıldız isimlerle 2024’ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.

Charlie Chaplin'in Efsanevi Hikayesi Türk Sahnesinde Can Buluyor

Türkiye'de tiyatro tutkunlarını heyecanlandıran, yüksek prodüksiyonu ile de dikkat çeken ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatına odaklanan Charlie Chaplin tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Yetenekli ve yakışıklı oyuncu Özgür Daniel Foster Chaplin'in ikonik karakterine hayat verirken, Foster'a Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor. Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin'in yaşam hikayesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

ŞEHİR TİYATROLARI ANKARA’DA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ankara’da sahnelediği “İçerdekiler” ve “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyunları ile Ankara seyircisinden tam not aldı. İki oyunda salonu dolduran seyircinin yine büyük beğenisini toplamayı başardı.

Eskişehir’de sezon içinde sahnelenmeye devam eden ve Ankara seyircisinin ısrarla görmek istediği, Mert Kırlak’ın yönettiği, Melih Cevdet Anday’ın derinlikli sahne eseri “İçerdekiler” ve İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı, Burcu Tutkun Turan’ın yönettiği “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyunlar, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde Ankara seyircisi ile buluştu. Tamamı dolu salona oynanan ve yaklaşık 3000 kişinin izlediği altı temsil, ayakta alkışlanarak sona erdi. Seyirciler, Eskişehir Şehir Tiyatrolarından Ankara turnelerinde sahnelediği, farklı bir tiyatro lezzeti sunan, nitelikli oyunlar izlemeye alıştıklarını dile getirerek, teşekkürlerini ve tebriklerini ilettiler. Devlet Tiyatrosu oyuncu, rejisör ve dramaturglarının da aralarında olduğu, Ankara Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği çalışanları, eleştirmen Ayşegül Yüksel, gazete yazarı Vecdi Sayar gibi isimlerin de aralarında olduğu geniş bir davetli topluluğu tarafından izlenen oyunlar büyük beğeni topladı. Davetliler oyunların bitiminde Eskişehir ekibi ile bir araya gelerek tebriklerini ilettiler.