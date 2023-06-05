Cumhuriyetimiz öyle zannedildiği gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında cumhuriyet müesseselerimizi müdafaa için lazım olan yapmaya hazırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1923)

CHP DIŞINDAN CHP’LİLERE DOSTÇA BİR UYARIDIR….

28 Mayıs seçimlerinde % 48 oy alan (25 Milyon) Kemal Kılıçdaroğlu için CHP içinden “İSTİFA ET”şeklinde bazı çatlak sesler duyulmaktadır. Bu yanlıştır.

Kanaatimce bu sesi çıkaranlar asla CHP’li değildir. Bu partiye çok olumsuz bir seçim ortamına rağmen demokrasi tarihindeki en yüksek oyu kazandıran Kılıçdaroğlu’nu başarısız gösterenlerin CHP'li olması düşünülemez. Bunların derhal parti ile ilişkisi kesilerek Kılıçdaroğlu’un yakın çevresi güçlendirilmelidir.

Dünyada bir benzeri olmayan ve beş yıldır ülkemizde uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her şey bir kişinin iki dudağı arasından çıkan söze bağlıdır. Padişahlıkta dahi Sadrazam (Başbakan) ve Sadrazama bağlı Divan-ı Humayün (Bakanlar Kurulu) vardır. Yani bizim bu yeni sistemdeki tek adamın yetkisi padişahlıktan daha ileri durumdadır.

Dünyadaki gelmiş geçmiş otoriter sistemler incelendiğinde bu ülkelerde mutlaka seçimlerin yapıldığını ama sonucun daima % 90 ve yukarısında liderler lehinde olduğu görülür. Oysa 28 Mayıs seçimlerinde muhalefet adayı % 48 oy almıştır. Ve bu sonuç dünyada bir ilktir. Yani ilk defa bir otoriter sistemde milletin yarısı seçim sandığında bu lidere karşı olduğunu beyan etmiştir. Bunun sebebi de Türklerin sahip olduğu uzun demokrasi tecrübesidir. Evet bu ciddi bir siyasi başarıdır ve bunun mimarı da Sayın Kılıçdaroğlu’dur.

Ben gerçek CHP’lilere bir dost olarak tavsiye ediyorum. Gün liderinizi eleştirerek gücünü zayıflatma günü değil, aksine çevresindeki safları sıklaştırarak gücünü muhafaza etmesini sağlama günüdür. Çünkü 25 Milyon halkın desteğini hiç kimse küçümseyemez ve bu gücü başarısız ve zayıf olarak gösteremez.

CHP’li ve Millet İttifakına gönül vermiş kardeşlerimizi uyarıyorum. Maç devam etmektedir. Daha ikinci yarı ve uzatmalar vardır. Stadı boşaltmayın ve asla hakemin bitiş düdüğünü duymadan bulunduğunuz konumu terketmeyin. Biraz sabır lütfen…

(Bu yazı 31 Mayıs 2023 günü kaleme alınmıştır)

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TÜM TÜRK MİLLETİNİ YORAN SEÇİM MARATONU BİTTİ.

ŞİMDİ REFAH VE HUZURUN İNŞAASINDA BİRLEŞME ZAMANIDIR.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi adeta normal bir seçim değil bir nevi savaştı. Ve 28 Mayıs akşamı her alanda sürdürülen bu savaşın gerçek bir kazananı yoktu.

Her millet layık olduğu sistem ile yönetilir. Resmi sonuçlara göre milletimiz 21 yıllık AK Parti yönetiminden memnun olduğunu ve yola onunla devam edeceğini vurgulamıştır. Bu sonucun tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum..

Seçim tüm olumsuzluklara rağmen ikiye bölünen toplum arasında büyük olaylar ortaya çıkmadan sonuçlandı. Taraflar arasında biriktirilen büyük kine rağmen düşmanlarımızı sevindirecek beklenen iç savaş oluşmadı. Bu beklenti içine girenler Türk milletinin 200 yıla yakın partileşme ve seçim tecrübesi olgunluğuna sahip olduğunu akıllarına getiremediler.

Rakamlarla seçimi Ak Parti ve Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır. Fakat gerçek kazanan taraf sadece Cumhur İttifakı değildir. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’da en az Erdoğan kadar bu seçimde başarı elde etmiştir.

12.000 devletleşme tarihi tecrübesi üzerine oturan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu seçimde yarışan taraflardan biri idi. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimlerde Türkiye Cumhuriyetinin tüm milli güç unsurlarını devreye sokmuştur. Cumhur ittifakı adayının arkasında Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, TBMM, valiler, kaymakamlar, devlet bütçesi, devletin tüm ulaştırma ve iletişim imkanları, televizyonlar, yazılı basın, hukuk ve yargı sistemimiz, ordumuz, jandarmamız, okullarımız, üniversitelerimiz, diyanet teşkilatımız ve nihayet kararları tartışılamayan Yüksek Seçim Kurulu vardı.. Devlet televizyonumuz TRT ‘de Kemal Kılıçdaroğlu sadece 32 dakika yer alırken Cumhur İttifakına 48 saat yer veriliyordu.

Evet seçim aslında bir yarıştır. Tarafların hukuk denetiminde adil ve eşit şartlarda yarışması gerekmesine rağmen bu seçimlerde gerçek adalet yoktu. Yani taraflardan biri 42 kilometrelik maraton yarışına 20’nci km.den motosiklet ile başlarken diğer aday başlangıç çizgisinden bisiklet ile yarışa katılıyordu.

Gerçek şu ki; tüm söylem ve umutlarına rağmen bu seçimi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması fiziken asla mümkün değildi. Çünkü katılım şartları arasındaki eşitsizliğin kapatılması çok zordu. Sonunda beklendiği gibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden 13 üncü Cumhurbaşkanı olarak çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem gibi iki zıt kutup arasında referandum şekline dönüşen bu seçimin tek galibi Türk Milletidir. Türk milleti hür iradesi ile % 52 destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göreve devam etme yetkisi sağlamıştır. Bunun yanında % 48’lik orana ulaşan oyu ile de muhalefet adayını destekleyerek iktidarın tüm faaliyetlerini çok güçlü bir muhalefet ile denetleme şartını getirmiştir.

Yani milletimizden 25 milyon oy desteği alan Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni konumu ile elini daha da güçlendirmiştir. Şimdi iktidarın çok güçlü ve alternatif iktidara çok daha yakın bir muhalefeti vardır.

Sonuçta ülkemizi ve insanımızı çok yoran bir seçim süreci sukunetle tamamlanmıştır. Şimdi iktidar ve muhalefete düşen görev yavaş yavaş ülkeyi normal yaşam sürecine taşımak olmalıdır. Bu durumda iktidarın çok çalışması ve asla hata yapmaması gerekmektedir. Çünkü çok güçlü bir iktidar alternatifi olan muhalefet demoklesin kılıcı gibi başının üzerinde durmakta olacaktır.

Tüm milletimize hayırlı ve huzurlu günler diliyorum.

(Bu yazı 29 Mayıs 2023 günü kaleme alınmıştır)