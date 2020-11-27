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MURAT YILDIRIM BEY'İ BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ?

DADAŞ FİLMİNİN BAŞ ROL OYUNCUSU, YAPIMCI, YÖNETMEN MURAT YILDIRIM BEY İLE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİMİZ

27 Kasım 2020 Cuma 17:42
213 Okunma
MURAT YILDIRIM BEY'İ BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ?

BİLGE CEYHAN

Kıymetli Okuyucularımız, Murat Bey'in iyi bir oyuncu olduğunu Dadaş filminden hepimiz biliyoruz.Bunun yanında çok mütevazi, espritüel, donanımlı,nazik bir bey olduğunuda sizlere belirtmek isterim.

**Murat Bey kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1974 Erzurum doğumluyum. Evliyim.Ankara'da ve Antalya'da yaşıyorum. Oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık dışında 25 yıllık kuyumcuyum.

**Oyunculuk hayatınız nasıl başladı?

2010 yılında  bir kısa film için düzenlenen yarışmayı birinci olarak kazandım ve o filmde baş rol oyuncusu olarak oynadım.

**Oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık arasında bir tercih yapmak zorunda olsanız hangisini seçersiniz?

Hiç tereddüt etmeden oyunculuğu seçerim. Oyunculuk "aşk" işidir. Gerektiğinde sabahlara kadar çalışırım ama "of" bile demem.

**Diziler de rol aldınız mı?

Abdülhamit'te oynadım.

**Günümüz sinema sektörünü kısaca değerlendirebilir misiniz?

Sinema ülkemizde yozlaştırılmış bir sektördür. Türk sinemasının alt yapısına baktığımız zaman çok derin temellerinin olmadığını görüyoruz.40 yıl önce Hollywood'da çekilen filmler ile bizim şu an çekilen filmleri kıyaslarsak arada ki farkı net olarak görebiliriz. Ayrıca başarılı olmak istense de bazı güçler buna engel olmak için çaba gösteriyorlar. Yeşilçam filmlerinde izlendiği gibi herşeyde masum değildir.

**Siz sinema sektörünün gelişmesi için neler önerirsiniz?

Devletin yüzde yüz maddi ve manevi olarak destek vermesi gerekir. İlgili bölümlerden mezun olan yetenekli öğrenciler sponsor adı altında şirketlerin tekeline bırakılmamalıdır. Devletin desteklediği her film dünya genelinde izlenme olasılığını arttıracaktır.

**Şu anda hazırlanmakta olduğunuz projeleriniz var mı?

Var ama projelerimi hayata geçirmem için şu an yeterli imkanlar ve koşullar yok.

**25 yıllık kuyumcu olduğunuzu söylemiştiniz. Sizce ilerleyen günlerde altın fiyatları nasıl seyreder?

Dünya genelinde kara gün dostu olarak bilinen altın her çağa ayak uydurur. Pandeminin olumsuz etkileri  bittikten sonra altın fiyatları düşer.

**Kendinizi  sadece iki kelime ile ifade eder misiniz? 

Sabırlı, az konuşan.

**Neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Bağlama çalmayı,açık havada yürümeyi, arabayla gezmeyi seviyorum.

**Şatafat mı, sadelik mi? Kalabalıklar mı, sessizlik mi? 

Sessiz sakin, sade bir hayat en huzurlu hayattır.

**Hayat yolu sizce nasıl yürünmeli?

Yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerleyenlerdenim.

**Gençlerimize bir cümle ile bir tavsiyede bulunmanızı istiyorum.

Hayat mücadele etmeye değer.

** Başarı kapısının anahtarı sizce nedir?

Sabır.

**Murat Bey içtenlikle sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum. Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz? Son söz sizin...

Öncelikle hazırladığınız bu güzel sorular için ve emekleriniz için size çok teşekkür ederim. Buradan bizi okuyan tüm okurlarınıza da teşekkür ederim.

Önce Vatan Gazetesi

MURAT YILDIRIM BEY'İ BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ? 
MURAT YILDIRIM BEY'İ BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ? 
Anahtar Kelimeler:
DadaşFilmYapımcıYönetmenMurat YıldırımSöyleşiBİLGE CEYHANönce Vatan
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