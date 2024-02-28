Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği konferans salonunda düzenlenen özel anma toplantısnda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın doğumunun 100. yılında sanatçı kişiliği ile de anıldı.

VATAN HABER MERKEZİ/ANKARA

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği konferans salonunda düzenlenen özel anma toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın doğumunun 100. yılında sanatçı kişiliği ile de anıldı.

İSMET KORUKOĞLU: “ÜSTÜN BİR DİPLOMATİK ZEKAYA SAHİPTİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Denktaş'ın çok yönlü kişiliğini vurgulayarak, "Üstün bir diplomatik zekaya sahipti, cesurdu, bir milletin varoluş mücadelesinin en ön safındaydı" ifadelerini kullandı.

SULTAN RAEV:”DENKTAŞ MÜSTESNA BİR DEVLET ADAMIYDI”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, konuşmasında Denktaş'ın ülkesinin varlığı, bütünlüğü ve bağımsızlığı için verdiği onurlu mücadeleyi vurgulayarak, "Denktaş, insan olmanın, aile olmanın tüm değerlerini üstünde toplayan müstesna bir dava adamıydı, Kıbrıs Türk Halkının ve Türk Milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak." dedi. Raev ayrıca, Denktaş'ın sanatçı kimliği ile Türk Dünyası ortak kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

CEVDET YILMAZ: “DENKTAŞ’IN EN ÖNEMLİ ESERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’DİR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Denktaş'ı sadece devlet adamı olarak değil, aynı zamanda sanatçı kimliği ile anmak için toplandıklarını söyledi ve "Denktaş'ın en önemli sanat eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir" dedi.

ERSİN TATAR:”SAYIN İLHAM ALİYEV BENİ ŞUŞA’DA BİR DEVLET BAŞKANI OLARAK AĞIRLAYACAĞINI BİLDİRDİ; BU, DENKTAŞ’IN MİRASIDIR”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk Halkı bağımsızdır, özgürdür, hürdür. Türk Dünyası yeri geldiğinde tek bir vücuttur. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev beni Şuşa’da bir devlet başkanı olarak ağırlayacağını belirtti. Bu miras Rauf Denktaş’ın mirasıdır." ifadeleriyle Denktaş'ın mirasını vurguladı.

FİKRİ ATAOĞLU: “DENKTAŞ BİR DEVLET ADAMI VE BİR BARIŞ SAVUNUCUSUYDU”

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Denktaş'ın sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda barış savunucusu olduğunu belirtti ve Rauf Denktaş’ın, KKTC’nin kurulmasına öncülük eden büyük bir lider olduğunun altını çizdi.

SERDAR DENKTAŞ: “VATAN SAVUNMASINDA ORTAYA KOYDUĞU ZEKA VE CESARETİ, SANATININ YANI SIRA ZİKREDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİDİR”

Serdar Denktaş ise babasının gerçek sanatının diplomasi olduğunu vurgulayarak, "Vatan savunmasında ortaya koyduğu kıvrak zekâsı ve cesareti; şairliği ve fotoğraf sanatçılığının yanında zikredilmesi gereken en önemli özelliğidir." şeklinde konuştu.

DENKTAŞ BELGESELİ

TRT Avaz tarafından çekilen Rauf R. Denktaş konulu kısa belgesel filmin izlenmesinden sonra Rauf Denktaş’ın hayatı ve sanatçı kişiliği konulu panelde söz alan Mehmet Gökyiğit, Rauf Denktaş’ın sanatı ve fotoğrafları üzerine konuşurken, Şirin Zaimağaoğlu ise Denktaş’ın kaleme aldığı şiirlerden örnekler okudu. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu ise yaptığı konuşmada Rauf Denktaş’ın bir romanı ve on bir ciltten oluşan geniş bir anı külliyatı olduğunun altını çizerek yakın siyasi tarihimiz açısından bu eserlerin öneminden bahsetti.

Katılımcılara plaket ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son bulan anma toplantısına katılanlar TÜRKSOY’un bu tür kültürel faaliyetlerinin devamı temennisinde bulundular.