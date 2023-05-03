Sosyal medya bir toplumun aynasıdır. Gelişmişlik düzeyini gösterir. Ben de uzun bir süreden beri bu aynada kendimi görmek ve düşüncelerimi dostlarımla paylaşmak için bulunuyorum. Fakat son yıllarda çoğumuzu rahatsız eden, sosyal medya provokatörleri yaptıkları paylaşımlarla sinir uçlarımızla oynuyorlar.

Kimileri ülkeyi karıştırmak için insanları, dini dili ırkı üzerinden kışkırtmaya çalışıyor. Kendileri gibi düşünmeyen insanlara sayfasında küfür ederek, meydan okuyorlar. Bu tür sosyal medya ajanlarını, daha çok ülkede yaşanan kötü olaylarda, depremlerde, yangınlarda ve seçim zamanlarında daha sık görüyoruz.

Birtakım sosyal medya hesaplarından kışkırtıcı paylaşımlarla kaotik bir ortam yaratma çabalarını endişeyle izliyorum.

Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişinin son yaptığı paylaşım, buna örnektir!

"Türkle artık bizden görünmüyor. Türklerden özür diliyorum ama ülkelerine el koyduk" ifadesini paylaştı.

Yapılan paylaşım, ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

Aslına bakarsanız bana göre mesele birkaç kendini bilmezin bu paylaşımı değil.

Asıl mesele, bunun karşılığında dalga dalga yayılacak tepki etkileşimidir!

Sonuçta, birileri de farklı şeyler yazar ve ortalık karışır!

Böyle bir kargaşanın ortaya çıkmasını en çok kim ya da kimler ister?

Hesabı iyi yapmak gerekir! Bu ülkede geçmişte, sağ-sol ve Alevi-Sünni kavgalarından çok çekmiş sağ duyu sahibi insanlar, her şeyin farkındadır!

O yüzden böylesine kışkırtıcı söylemlere "balıklama" atlama gafletinde bulunmayacaklardır.

Seçim süreci içinde bu ve buna benzer, her türlü "kışkırtıcı" paylaşım olacaktır.

Provokatif eylem ve söylemler toplumun dini ve milli değerleri gibi sinir uçlarına dokunduğunda karşılık bulur. Bizler bunu ağır bedeller ödeyerek öğrendik.

6-7 Eylül olayları.

"Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı" provokasyonuyla başlamamış mıydı?

Kahramanmaraş ve Çorum'daki katliamlar da yine bir provokasyon sonucu değil miydi?

Yoksa, kim hiçbir suçu ve günahı olmayan komşusunu öldürür, evini yakar?

O yıllarda iletişim böylesine hızlı değildi, elbette.

Şimdi "sosyal medya" denilen ve insanları bir anda galeyana getirecek hızlı bir iletişim ağı var.

"Bizim için başka Türkiye yok" diyen herkesi, bu tezgahlara karşı uyanık olmaya çağırıyorum.

Özellikle seçim arifesine yaklaştığımız bugünlerde, en çok da güvene ve huzura ihtiyacımız var. Bırakın, kim ne konuşursa konuşsun. Hele hele konuşan Suriyeli ise kaale bile almayın. Gülün geçin.

Merak etmeyin: bu devlet binlerce yıllık geleneği ve gücüyle dimdik ayaktır.

Ve şunu asla unutmayalım. Akrepler kendilerinden çok güçlü bir rakiple karşılaştıklarında veya korktuklarında kendilerini sokarak intihar ederler.