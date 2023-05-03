Elini taşın altına koymak kelimelerinden geçen taş kelimesi zorluklar olarak belirtilirken elini taşın altına koymak zorluklar karşısında birlik ve beraberlik sağlamak anlamında kullanılmaktadır.

Size çok sevdiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. “Her engel, yaşam koşullarımızı iyileştirebilecek bir fırsattır” cümlesini çok güzel anlatır bize.

Bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Bakalım ne yapacaklar gelenler diye başlamış beklemeye…

Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelmişler. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmişler. Kayayı yoldan kaldırmak şöyle dursun, pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirmiş;

– Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyor…

Sonunda bir köylü yolda görünmüş, saraya sebze ve meyve getiriyormuş. Sırtındaki küfeyi yere indirip iki eli ile kayaya sarılmış ve zorlanarak itmeye başlamış. Sonunda kan ter içinde kayayı yolun kenarına çekmiş. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiş ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Açmış ki bir de ne görsün, kese altın doluymuş. Bir de kralın notu varmış içinde;

– Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir.

Hayat bize pek çok sürprizle dolu. Karşımıza çıkan engellerde durup, kader böyleymiş diyerek kenara çekilirsek o engellere takılmaya devam ederiz. Oysa engellere çözüm bulursak bunlar bize fırsat olarak dönebilir.Yaradan şikayet edenleri değil, sorunları çözenleri ödüllendirir.

MAVİ TIKIMI KAYBETTİM, BEN BİTTİM

Son günlerde Elon Musk amca yüzünden ünlüler pek bir dertli, karaları bağladılar. Söylenip duruyorlar. Sosyal Medya mecrasında mavi tıklarını kaybetmişler. Elon amca para istiyor, o da doymayanlardan. Ne yapmış peki? Mavi tıkı paralı yapmış, yıllık abonelik koymuş. Bizim deli gibi para harcayıp abone ve like satın alan ünlüler buna pek bozulmuş. Elon’ cığımıza saydırıp duruyorlar. Elon amcada buna pek içerleyip, benim parayla pulla işim olmaz deyip bazılarına iade-i itibar yapmış. Yani mavi mavi,masmavi…

BRAD PİTT TÜRKİYE'DEYMİŞ, HABERİMİZ YOKMUŞ

Kadir Doğulu beyefendi hayatımıza nasıl girdi? Hande Yener’in sevgilisi olarak boy gösterdi, bana göre hasbelkader jöne benzettiler, sonra başladı kadınların yakınen müşkül durumlarını dinlemeye. Sonra Neslihan Atagül’le evlilik gerçekleştirdi. Yakınen dinleme devam etti, dervişlik makamına erdi. “Beyefendi daha önce kız arkadaşımı aldattım ama aslında kendimi aldattım” deyip kendini temizlemeye kalkıştı, bunu normalleştirdi aklınca. Magazin gündemlerine taşındı, saatlerce konuşuldu…Bir balon nasıl şişirilir inatla nefesimizi zorluyoruz. “Hayırlı işler” deyip noktayı koyuyorum.

O GURURUMUZ, HATIRLAYIN İSTEDİM

Dünyaca ünlü, hatta dünyada ilk onda yer alan piyanistimiz Fazıl Say, “100.yıl marşı’’ besteledi ve bence harika bir iş çıkardı. Konservatuvardan dönem arkadaşımdır kendisi ve o yıllardan beri müthiş başarılara imza attı. Bizi gururlandırdı. Onun kötü ve basit bir işe imza atması imkansızdır. Ben anlayamayan insanların zaten onun yaptığı besteleri zaten kolay anlayamayacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle onun müzik IQ’ su arabeski çok benimsemiş bir toplum olarak (istisnalara sözüm meclisten dışarı ama istisnalar kaideyi bozmaz)pek herkese uymaz. Mesela benim dilime dolandı bile…Canım Fazıl say eline, yüreğine sağlık.

YİNE GÜLLER AÇACAK

Sanat tarihinin vazgeçilemeyen konusu; KADIN bu serginin ana teması.

Sadece estetiğin ifadesi bir nesne olmayan kadının, doğadaki yerinden toplumsal yerine simgesel bir geçiş yapan bu sergide; Cumhuriyet'in kuruluşunda bize sunulan hakların kayboluşunu seyredemeyeceğimiz için, kadın haklarına, özgürlüğüne duyulan özlemin son bulması için yitirmediğimiz inancımız, sergideki çalışmalarla pekiştirilmiştir.

Bu sergi, şiddet görmeyen, hakları yenmeyen, üreten, özgür ve GÜLEBİLEN bir kadın gerçeğine katkı sağlamayı umut ediyor..

İlk sergisinde "Bir Gün Belki!..." başlığının ifade ettiği umudun daha güçlenmişe evrilerek

"Yine Baharlar Gelecek, Yine Güller Açacak" başlığı altında daha kuvvetli bir duygunun ve kararlılığın renklerle müjdesini veren bir sergi niteliğinde..

Leman Okyay’ın “Yine Baharlar Gelecek! Yine Güller Açacak...’’ isimli

sergisi ile sınırsız çağdaş sanatı 29 Mayıs 2023 tarihine kadar MAJİ Art Gallery’de

deneyimleyebilirsiniz...

19. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ

19. Akbank Kısa Film Festivali, 2-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak takip edilebilecek festivalde, 36 ülkeden 88 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak. 71 ülkeden toplam 2237 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı, 36 ülkeden 88 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Sinema söyleşileri

19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan atölye söyleşi programında Gülse Birsel, Aleyna Seymen, Ekin Koç, Emir Etminan, Berkay Ateş, Mustafa Kara, Deniz Şaşmaz Oflaz, Serkan Çakarer, Gönenç Uyanık, Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz, Mine Pakel, Saki Çimen, Fırat Terzioğlu, Yalın Özgencil, Utku Gürler gibi çok sayıda sanatçı, kendi alanlarındaki deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

İSTANBUL NLP AKADEMİSİ

Evet yine seyircilerimle, dostlarımla buluşma zamanım geldi. “İçimden geldiği gibi” sohbetler başlıyor. Bu haftaki çekimlere uzun zamandır karşılaşmayı arzu ettiğim sevgili Berna Türköver konuk oldu. Bize çok güzel, pozitif duygular aktardı. Berna Türköver ICF (International Coach Federation) Uluslararası Koçluk Federasyonundan onaylı MCC(Master Certified Coach) ünvanına sahip. Eğitim alan ve sınavlara girmek üzere hazırlanan her yaş, düzeydeki öğrenciye, hedeflerine ulaşmak, gelişmek isteyen, yaşantısını düzenlemek ve mevcut kapasitesini ortaya çıkarıp kullanmak isteyen tüm danışanlarına NLP uzman eğitimcisi ve danışmanı olarak destek vermekte… NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) konusunda ilk seviyeden başlayarak “Eğiticinin Eğitimi” seviyesine kadar seminerler vermektedir. Yaşam Koçluğu, Profesyonel Koçluk, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Kurumsal Koçluk, Ebeveyn ve Aile Koçluğu vb. konularda uzman eğitimcidir. Eğitimcilere ve öğrencilere “Öğrenci Koçluğu Seminerleri, Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri, Hafıza Teknikleri Seminerleri” vermektedir. Hedeflerini gerçekleştirerek yaşantısında istediği değişiklikleri başarıyla uygulamak isteyen öğrencilere, sınav koçluğu, eğitim ve öğrenci koçluğu programlarıyla destek olmaktadır. İstanbul NLP kişisel ve kurumsal gelişim akademisinin kurucusudur. Yani herkes kendine yeni bir şeyler bulabilebilir, kendini keşfedebilir.

1923

Yapımcılığını Çolpan İlhan-Sadri Alışık tiyatrosunun yaptığı, Cumhuriyetimizin 100. yılında, günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuk...Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. Hikayenin yazımı Yekta Kopan, hikayeyi Mert Dilek, Mehmet Ergen, Yekta Kopan birlikte oyunlaştırmış. Oyunu MehmetErgen yönetmiş.Oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar, Elif Gülalp, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili, Ülkü Hilal Çiftçi, Anıl Altınöz, Arian Özgür Öztürk, Aslıhan Kılıç, Aysan Sümercan, Ayşe Köksal, Ayşen Baransel, Barış Güler, Buğra Üstün, Burak Altunsoy, Burcu Afşin, Ceren Sönmez, Dilara Melami, Alya Demirbilek, Elçin Çelik, Ethel Mulinas, Eyal Granti, Feride Hakim, Fulden Söğüt, Etik Güneş Ayatar, Güneş Soysal, Gürdeniz Bursalı, İklim Bade Tekeroğlu, İrem Kayakököz, İzzet Bana, Jim Sparkes, Kuzey Köker, Melisa Doğan, Mert Aydın, Zeynep Tuğçe Koşucu, Zilan Küçükbalaban, Zoe Dağıstanlı ve Orkestra Şefi Tuluğ Tırpandev yönetiminde dev bir orkestra ve dev gibi bir dansçı kadrosu. 1923 müzikalindeki Gazeteci Feride, Tahtakaşık Meliha, Er Reşat gibi isimler kurgusal karakterler. Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın sinema filmi senaryosundan esinlenerek uyarlanmış. 100 kişilik bu büyük kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!

OREGON SİNEMALARDA

Oregon filmi çok yakında sinemalarda herkesin izlemesine sunuluyor. Farklı hikayesi, olay örgüsü ve işleyişiyle ezber bozan film, güldürürken düşündüren yapısıyla da dikkat çekiyor. Beyaz perdede görmeye alışık olduğumuz ağır gidişatın aksine muhteşem bir dinamizm çerçevesinde derin mesajlar veriyor. Ümit Ünal’ın senaristliğini, Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Kerem Ayan oturuyor. Yeni nesil oyuncuların kendisini geliştirme fırsatı bulduğu yapım, sinemanınusta isimlerine de ev sahipliği yapıyor. Başlıca rollerde Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Nejat İşler, Nevra Serezli, Zihni Göktay, Melisa Doğu, Nazlı Bulum, Ferit Aktuğ, Burcu Biricik, Özgür Emre Yıldırım, Selen Uçer oynuyor. 1985 yazında, o dönemin sancılarını taşıyan bir toplumda, farklı insanların birleşen hikayelerini anlatıyor. Gaye dik başlı, dediğim dedik, ancak kriz yönetme yeteneği de olan genç bir kadındır. Hakan ise Gaye’nin sevgilisidir ve takı işiyle uğraşmaktadır. Hippi bir çift olan bu ikili, yakın zamanda evlenme planları yapmakta ve hayatlarını Bodrum’da sürdürmektedir. Sinema okuyan ancak sinemacı olamayan gençler, kendilerine emanet edilen bir müzik kasetini İstanbul’daki adrese ulaştırmak üzere yola çıkar. Bu kaset ise filme adını veren ”oregon” ismini taşımaktadır. Ancak adrese geldiklerinde kaseti teslim etmek zannettikleri kadar kolay olmayacaktır. Apartmanda oturan herkesin bir hikayesi vardır ve Gaye ile Hakan istemeden de olsa bu hikayelere dahil olacaklardır. Çeşitli yanlış anlaşılmalar sonucu karakola düşen genç çiftin ve diğer apartman sakinlerinin başına gelen olaylar ise trajikomik bir boyut almaktadır. Bakalım sinemalarda kadro kadar ilgiyi ve popülerliği yakalayabilecek mi?

BİR BUNGALOV HİKAYESİ

Yine bir dolandırılma hikayesi. Yine hayal edilen, heyecanla beklenen bir tatilin suya düşüşü. Sevgili Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy büyük bir hevesle bir bungalov tatiline karar vermişler. İnternet üzerinden paralarını ödemişler ve Sapanca’ya doğru yola çıkmışlar. Tabii gittiğinde otel kuş olmuş, uçup gitmiş. Bende yıllar önce Selimiye bölgesinde bir otel seçmiştim. Tanıtımlarda harika bir butik otel görünüyor. Annemle 2/3 gün güzel bir kafa dinleyelim dedik. Otele vardığımızda adeta bir gecekonduyla karşılaştık, kebap kokuları burnumuzu yaktı. Deniz dibindeki görkemli sahil, çalılıkların içinden yürüyerek ulaşıldığı için bacaklarımızı halletti. Daha otele girmeden 3 günlük rezervasyonu hemen iptal ettim elbette. Adam hiçbir geri ödeme yapmadığı gibi, yorgunluktan acele içtiğimiz suyun ödemesini bile aldı. Selimiye defteri o gün itibarıyla kapandı. O yüzden internette görüp, gördüğümüz görüntüye göre harekete geçmeyin, paranızla rezil oluyorsunuz bazen.

SIRA SENDE

Ve yeni kitabımın imzası atıldı. Bolluk ve berekete ulaşmanın yolları, parayla barışmak, parayla anlaşabilmek, ailemizden gelen paranın önündeki engelleri uğurlamak, ayrıca hayatımızın her alanına aşka, sağlığa , huzura, mutluluğa, evliliklere bolluk bereketi getirmek için bazı tüyolar verdiğim, ritüellerin ve meditasyonların desteklediği, çeşitli hikayelerin olduğu, kısacası bolluk ve bereket şifacısı olabileceğiniz kitabım için Mona yayınlarıyla anlaşma yaptım. Heyecan içinde kitabımı yazıyorum.

Sevgi ve ışıltıyla kalın.