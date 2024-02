Merhabalar sevgili dostlar,

Bu hafta GüneyDoğu Anadoluya doğru uzanalım ve SİİRT Mutfağına kısaca göz atalım.

Lezzeti elde etmek için emek harcayan toplumların bütün deneyimleri sonucu,o yörenin mutfak kültürünü oluşturmaktadır.Siirt Mutfağı bir çok medeniyeti içinde barındırması,zengin bir mutfak kültürüne sahip olmasına etkendir.



Yöresel yemekler denildiğinde ,o yörenin kendine has mutfak kültürü,yüzyılların birikimi,toplumsal davranış kalıpları ve coğrafi durumu göz önünde bulundurularak,mutfak,bir koluyla geçmişi kucaklarken diğer yandan tarihi ve kültürel sınırların oluşma sürecini tetiklemektedir.

Düğünler,Bayramlar,Sünnet merasimleri,misafir ağırlama,dinsel törenlerde hazırlanan yemekler,bir toplumsal birlik ve iletişim aracı olarakta görülmektedir.

GüneyDoğu Anadolu mutfağı olarak baktığımızda deniz derya bir çok lezzet önümüze çıkmaktadır.

Siirt yemekleri de ayrı bir özellik ve lezzete sahiptir.Çeşit zengini olan bu mutfağın bir çok yemeğinin de geçmişten gelen bir hikayesi bulunmaktadır.

Anadolumun bir çok yöresinde bu yemek hikayelerine rastlamaktayız ve o hikayeleri öğrendikçe o tarif ve yemek zihnimizin bir köşesinde yer alır.

Siirt mutfağına gelecek olursak mahalli ağızla söylenen yemekleri de şöyledir.

Siirt köftesine ''KİTEL'',Ispanak çorbası ''PIRTİKE'',acılı ottan yapılan bir diğer çorbanın adı da ''NUBE''dir.

Kış mevsiminde yenilen Siirt'e özgü ''Ayranlı Yarma''nın diğer adı ''ŞİŞE ŞİRTEN'',Bunbar'ın mahalli adı ''COKAT''tır.

Tatlılarına gelirsekte ,hamur ve şerbetin ön planda olduğu ve isimleri bir hayli ilginç tatlılar bulunmaktadır.İşte bunlardan bir kaçı; ''VARAKKAAK,ASİDE,RAYOŞU MEKETİP ve İMÇERKET''tir.

Ama genel olarak bir anket yapsak Siirt denilince bir çoğunuzun aklına sanırım önce ''PERDE PİLAVI,BÜRYAN KEBABI,ARAP DOLMASI,SİİRT KİTEL,ZERFER gibi yemekler gelir.

O zaman bizde bu yörenin en meşhur ve çok lezzetli bir yemeğini şölen havasında sofraya gelen ve çeşit zenginliği ile tek yemek bir öğün olabilen bir tarifi hazırladım.

Haydi buyrun mutfağa geçelim ve bu lezzetli yemeği birlikte hazırlıyalım.

• MALZEMELER:

• 2,5 su bardağı baldo pirinç

• 1 bütün tavuk yada kuşbaşı et

• 1 çorba kasesi iç badem

• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü

• 4 yemek kaşığı zeytinyağ + 1,5 yemek kaşığı tereyağ

• 3,5 su bardağı tavuk yada et suyu

• 1,5 tatlı kş.tuz,1 çay kaş.karabiber,tarçın,yenibahar

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• HAMUR İÇİN:

• 2 ad yumurta

• 1 çay bar.zeytinyağ

• 3 yem.kaş.yoğurt

• 1 tat.kaş.tuz_1 çay kaş.kabartma tozu

• 3-3,5 su bardağı Un (kontrollü)

• HAZIRLANMASI:

• Önce hamurunu yoğuralım ve dinlenmesi çin bir kenara alalım.

• Yumurtaları,zeytinyağını ve yoğurdu bir kasede karıştırın.

• Önce 1 su bar.un,tuz ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.

• Daha sonra azar azar un ilavesiyle ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

• Hamurunuzun üzerini örtün ve dinlendirin.

• Gelelim tavuk yada et'in azırlanmasına;Eğer tavuk'lu pişirecekseniz tavuğu su ve tuz ilavesi ile düdüklü tencerede haşlamanız ve etini didikleyerek kenara almanız suyunuda ayrı bir kaseye koymanız yeterlidir.

• Et ile hazırlayacaklar için,Kuşbaşı dana etini zeytinyağ ilavesiyle düdüklü tencereye alın ve yüksek ateşte mühürleyin.

• Tuz,karabiber ve 4 su bardağı su ekleyerek haşlayın.

• Et'i ayrı kaseye suyunu ayrı kaseye alın.

• Pilav tencerenize zeytinyağ alın ve orta ateşte ısıtın.

• Badem ve fıstıkları ekleyerek hafif kavurun.

• Pirinç'i sıcak su ile yıkayın ve süzdürerek tencereye ekleyin ve karıştırın.

• Suyundan ayırdığınız et yada tavukları ekleyin.

• Tuzunu ,karabiberini,tarçın,yenibahar,şeker ve kuş üzümünü ilave edin.

• 3,5 su bar.et yada tavuk suyunu ekleyin ve kapağını kapatarak pişmeye bırakın.(kısık ateşte)

• Pilavınız suyunu çekince 1 yem.kaş.tereyağını ekleyin ve demlenmeye bırakın.

• Kalan tereyağı ile kalıbınızı bolca yağlayın.

• Tereyağının üzerine yapışacak şekilde bademleri bastırarak yerleştirin.

• Hamuru açana kadar kalıbı buzdolabına kaldırın.

• Dinlenen hamuru merdane yardımıyla kalıbın dışına taşacak büyüklükte açın.

• Bademler bozulmayacak şekilde hamuru kalıba bastırarak yerleştirin.

• Ilık hale gelen pilavı hamurun üzerine yerleştirin.

• Kalıbın yanlarında kalan hamurla üzerini kapatın,hamur fazla ise keserek çıkarın.Alt kısmı kalın olmasın.

• 185 derece de ısıtılmış fırında hamur kızarana kadar pişirin.

• Eğer yuvarlak cam kase kullanırsanız işiniz daha kolaylaşacak,hamurun pişme kıvamını görecek ve daha kısa sürede hamur pişecektir.

• Hamurun içindeki pilavının lapa olmaması önemlidir.

• Eğer perde pilavınız piştiyse,biraz oda sıcaklığında dinlendirin.

• Sevis tabağına ters çevirin ve dilimleyerek ikram edin.

• Bu harika görüntüsü ve enfes lezzeti sevdiklerinizle paylaşın.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...