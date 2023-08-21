Merhabalar sevgili dostlar,

Kavurucu sıcak günlerde sanırım hepimiz mutfağa girmeye ocak başında olmayı pek istemesek de yemek pişirmek zorundayız.Ve genellikle de yaz aylarında hafif yemekler ile günü geçiriyoruz sanırım. Seçilen yiyecekler içinde soğuk içecekler ve yemek üstü tatlılar ferahlatıcı olsun istiyoruz.

Heleki yapacağımız tatlı buzlukta kalabiliyor ve istediğimiz saatte çıkarıp yiyebiliyorsak ilk tercihimiz oluyor.

1894 yılından bu yana yapılmaya başlayan, dondurulmuş tatlı olarak bilinen ve Fransızca ''Mükemmel'' anlamına gelen ''PARFE veya PARFAİT'', günümüzde de özellikle yaz aylarında kolay yapımı ve lezzetli olması nedeniyle, dondurmaya alternatif olarak evlerde de yapılabilen bir tatlıdır.En güzel özelliği ise kişinin tercihlerine ve sevdikleri meyvelere göre kısa sürede hazırlıyabilmesi, günün her saatinde buzluktan çıkararak tüketebilmesidir.

Şimdi gelelim MOZAİK PASTA'ya...

Kökeni Sicilya'ya dayanan ''Çikolata Salamı, Piramit Pasta'' olarakta bilinen bir tatlıdır. İngiltere Kraliyet düğününde ikram edildiği günden sonra ''Royal Biscuit Cake''adı altında İngilterede de ünlü olmuştur ve hatta Kraliçenin en sevdiği pastalardan biri olarak bilinir.

Bizim Ülkemizde de buzluğunda Mozaik Pastası olmayan yok gibidir. Mozaik pastanın da en güzel özelliği temel malzemesi bisküvi, süt, yağ ve çikolata dışında damak zevkinize göre istediğiniz bir çok malzemeyi içine katabilir ve dondurarak buzluğa atarak, istediğiniz saatlerde yiyebilir, davetsiz gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bisküvi ile yapılan tatlı ve pastaların en güzelidir bence.. Benimde tariflerimde bir çok değişik malzemelerle hazırladığım Mozaik Pastalar vardır.

Bugün de yine iki sevdiğim pastayı hazırladım, üstelik her ikisini bir arada ve her iki lezzeti de damağımda hissederek, hele ki şu günlerde kavurucu sıcaklar da istediğim zaman buzluktan çıkarıp dilimlemek paha biçilmez bir keyif..Büyükçe bir pasta hazırlarsanız da uzun süre elinizin altında hazır vaziyette olacaktır.

Haydi buyrun birlikte hazırlıyalım, evinizde malzemeleriniz varsa da hemen hazırlamaya başlayın.

• PARFE İÇİN:

• 23 ad sade pötibür bisküvi

• 1 paket krem şanti (75gr)

• 1 su bardağı soğuk süt

• 400 gr Çilek yada istediğiniz bir meyve

• HAZIRLANMASI:

• Krem şantiyi soğuk süt ile mikserle çırparak traş köpüğü kıvamına getirin.

• Bisküvileri bir kasede küçük parçalara bölerek alın.

• Çilekleri küpler halinde doğrayın.

• Kase içinde hepsini karıştırın.

• Streche alın ve yuvarlak rulo olacak şekilde sararak buzluğa bırakın.

• Eğer iki küçük pasta hazırlamak isterseniz 2 rulo olacak şekilde ayarlayın.

• Buzlukta bir gece bekletin.

• MOZAİK PASTA İÇİN:

• 400 gr Kakaolu Bisküvi

• 220 gr Krema

• 220 ge Bitter çikolata

• 1 paket vanilya

• 1 kahve fincanı Antep fıstığı

• HAZIRLANMASI:

• Kremayı bir kaseye alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

• Ateşten indirin ve çikolatayı küçük parçalar halinde kremayla buluşturun ve eritin.

• Bir kasede bisküvileri kırarak küçültün.

• Krema çikolata karışımını, vanilya ve antep fıstığını ekleyerek karıştırın.

• Yağlı kağıt üzerine alarak kare olacak şekilde ve eşit kalınlıkta bastırarak düzeltin.(Takribi kalınlığı 1cm )

• İyice soğuyan ve sertleşen parfeyi mozaik pastanın orta kısmına alarak her tarafını saracak şekilde yuvarlayın.

• Yağlı kağıtla birlikte yuvarlayarak düzeltin ve yanlarını kapatın.

• Üzerini tekrar folyo ile sarın ve buzluğa bırakın.

• ikram etmeden 1/2 saat önce buzluktan çıkararak üzerine Çilek sos ve Antep fıstığı serperek dilimleyin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..