M. Kemal SALLI

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünürü Nizami Gencevi, doğumunun 880’inci yılında, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Bakü’deki Şirvanşahlar Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlikte anıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile Azerbaycan'da 2021 "Nizami Gencevi Yılı" ilan edilmesi ile bağlantılı olarak, insanlık aleminde sanat ve fikir tarihinde yeni sayfalar açmış, dünya ve Azerbaycan edebiyatının dahi şairi ve düşünürü Nizamî Gencevî, doğumunun 880’inci yılında, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Azerbaycan’ın başşehri Bakü’deki tarihi Şirvanşahlar Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlikte anıldı.
GENCEVİ, GÜNÜMÜZÜN VE BÜTÜN ZAMANLARIN ÇAĞDAŞIDIR VE ÖYLE KALACAKTIR
Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, anma programında yaptığı konuşmada, “880 yıllık yıldönümünde andığımız büyük Azerbaycan şairi, Türk dünyasının gururu Nizami Gencevi 68 yıllık bir hayat yaşadı. Ancak onun bıraktığı miras ne 68 yıla, ne de 880 yıla sığmıyor. Gencevi hem günümüzün, hem de bütün zamanların çağdaşıdır ve öyle kalacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karanamesi ile 2021 yılının, Azerbaycan'da "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini belirten Efendiyeva, bu kararın dün de, bu gün de Azerbaycan’da Nizami Gencevi’ye ve eserlerine gösterilen ilginin ve verilen değerin ifadesi olduğunu söyledi. Bu kararın, sadece klasik Azerbaycan edebiyatına değil, büyük Türk Dünyası’na da saygının parlak bir ifadesi olduğunu vurgulayan Efendiyeva, Nizami Gencevi’nin sadece Azerbaycan edebiyatının gelişmesinde değil, diğer sanat dallarının inkişaf etmesinde de önemli rol oynadığını, Azerbaycan’ın pekçok ünlü bestecinin de, Nizami’nin şiirlerinden aldıkları ilhamla çok güzel eserler bestelediklerini söyledi.
NİZAMİ, BÜTÜN TÜRK DÜNYASI’NIN DAHİ BİR SANATÇISIDIR
İpek Yolu üzerinde yerleşen Gence şehrinde doğan Nizami’nin, hayatı boyunca burada yaşayıp eserlerini ortaya koyduğunu ve onun, Gence şehrini eski Babil'e benzettiğini ve kendi şairliği ile ilham kaynağının Gence'nin zenginliği olarak gördüğünü ifade eden Efendiyeva, “Ancak tarih, onun eserlerindeki müstesna güzellik sadece Gence'nin değil, tüm Türk dünyasının zenginliği olduğunu kanıtlamıştır. Nizami döneminde Azerbaycan'da kurulan devletlere Şirvanşahlar ve Eldegizler gibi Türk hanedanları hakim olmuştur. Nizami Gencevi birçok dil biliyordu. Eserlerini ise dönemin geleneksel şiir dili olan Farsça ile yazıyordu, ama manevi şiir dili Türkçe’ydi ve Nizami, tüm Türk dünyasının dahi bir sanatçısıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.
AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN YAZAR VE ŞAİRLERİNİN ONUN ESERLERİNDEN YARARLAMIŞ OLMALARI BİR RASTLANTI DEĞİLDİR
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov da, yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'ya teşekkür etti.
2021 yılının, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Nizami Yılı" ilan edilmesinin, Azerbaycan dehası, şair ve düşünür Nizami'ye saygının ve devletin ona gösterdiği ilginin bir başka örneği olduğunu vurgulayan Kerimov, hayatı boyunca Azerbaycan Gence sınırları dışına çıkmamış Nizami Gencevi’nin eserlerinin, düşünce ve fikirlerinin, tarihten günümüze kadar, sadece Azerbaycan ve Türk Dünyası’nda değil, Ortadoğu'ya değil, tüm dünyaya yayılmasının, örnek alınmasının, ilkelerine atıfta bulunulmuş olmasının, Avrupa'nın önde gelen yazar ve şairlerinin, onun eserlerinden yararlanmış olmasının tesadüf olmadığını ve bütün bunların Nizami Gencevi’nin edebi büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu söyledi.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı olarak, Türk Dünyası’nı temsil eden kuruluşlarla çok iyi iş birliği yaptıklarını vurgulayan Anar Kerimov, “Belirtmek isterim ki, bu politikamızın öncelikli bir parçasıdır. Türk dünyasının ortak şahsiyetlerinin, geleneklerimizin ve tarihimizin tanınmasını gerçekleştiriyoruz. Türk Dünyası’nın ortak şahsiyetlerinin, geleneklerimizin ve tarihimizin tanınmasını gerçekleştiriyoruz” dedi.
ETKİNLİKTE, NİZAMİ’NİN BESTELENEN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ
Anma toplantısında, şefliğini sanat yönetmeni Azerbaycan Halk Sanatçısı Yalçın Adıgözelov’un yaptığı Dede Korkut Orkestrası tarafından, Azerbaycan`ın meşhur bestecilerinin Nizami Gencevi'nin şiirlerine yazdığı eserler seslendirildi. Etkinliğe devlet yetkilileri, Azerbaycan'a akredite olan büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kültür ve sanatın tanınmış isimleri katıldı.