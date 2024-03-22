Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu,baharın ve kardeşliğin müjdecisi Nevruz Bayramı münasebetiyle Yerli Düşünce Derneği ‘nin düzenlediği iftar proğramına katıldı.

Programa 23 ülkeden Türkiye’de okuyan Türk kökenli ve diğer milletlerden Müslüman ve Gürcistan, Ukrayna ve Yunanistan’lı Hıristiyan çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan iftar proğramında 26/27. Dönem Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği’nin Başkanı Metin Gündoğdu yaptığı açılış konuşmasında Nevruz’un önemine değinerek katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Yalçın Topçu’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek yaptığı konuşmada: “BM Genel Kurulu tarafından da Uluslararası Nevruz Günü olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramımız,Türk Dünyasının ve bütün insanlığın barış ve esenliğine vesile olması dileğiyle kutlu olsun.

21 Mart 1973'te aramızdan ayrılan ve Nevruz Şairi olarak da bilinen Aşık Veysel Şatıroğlu’nu da bu vesile saygı ve rahmetle anıyorum.

Yine,21 Mart 2014,Ukrayna toprağı ve Tatar Türklerinin kadim yurdu Kırım Özerk Cumhuriyetinin Rusya tarafından işgal ve ilhak edilmesinin de 10.yılıdır.

Türkiye bu yasa dışı işgal ve ilhakı devleti ve milletiyle asla kabul etmedi ve etmeyecektir çünkü;Kırım Tatarsız, Tatar Kırım’sız olamaz!..

Sözlerime,21 Mart Nevruz Bayramının ve “21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü” nün,başta Filistin, D.Türkistan,Arakan olmak üzere ırkçılığın, savaşların,soykırım ve işgallerin olmadığı,barışın, adaletin,hoşgörünün hakim olduğu bir dünyaya vesile olması dileğiyle son veriyor,bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Yerli Düşünce Derneğinin değerli başkanı Metin Gündoğdu Bey’e teşekkür ediyor,sizleri tekrar saygı ile selamlıyorum" dedi.