M. Kemal SALLI

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyelerinden oluşan “Değişim ve Reform Grubu” aday tanıtım ve proje toplantısı düzenlendi.
Recep Ergül, Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Aleks Tataryan ve Abdülkadir Doğan’ın da ortalarında bulunduğu sanatçılar Kasımpaşa By Hilton Otel’de bir ortaya geldi.
Başkan adaylarından halk edebiyatı araştırmacısı ve halk müziği sanatçısı Recep Ergül, sanatçıların her türlü haklarının korunmasına ilişkin projelerini anlattı ve MESAM TV, MESAM Cafe, MSG ile birlikte hareket etme, 81 ilde lisanslama gibi hazırlıklarından söz etti.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde 30 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu seçimleri öncesi, MESAM Değişim ve Reform Grubu, Kasımpaşa By Hilton Otel'de bir araya geldi ve yönetim kurulu üye ve yedek üyelerini açıklandı.
MESAM Değişim ve Reform Grubu Başkan adayı Recep Ergül öncülüğünde yapılan toplantıya MFÖ grubu üyesi Fuat Güner, Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Aleks Tataryan ve Abdülkadir Doğan gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Saygı duruşunun ardından konuşan Recep Ergül, başkan adayı olarak hedeflerini ve projelerini anlattı. Aynı zamanda Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı olan halk edebiyatı araştırmacısı ve halk müziği sanatçısı Recep Ergül, yaptığı açıklamada, MESAM'ın yaklaşık 10 yıl Arif Sağ ve onun belirlediği grup tarafından yönetildiğini söyledi.
Ergül, fikri mülkiyet konusundaki deneyimleri ve bilgi birikimi dolayısıyla MESAM üyelerinden yoğun teveccüh gördüğünü belirterek, 30 Haziran’da kendisinin de aday olduğu MESAM yönetim kurulu seçimleri sonrasında büyük bir değişim yaşanacağını savundu. Toplantıda, sanatçıların her türlü haklarının korunmasına ilişkin projelerini de anlatan Ergül, MESAM TV, MESAM Cafe, MSG ile birlikte hareket etme, 81 ilde lisanslama gibi hazırlıklarından söz etti.
RECEP ERGÜL: “MESAM’DA AYRIMCILIK SON BULACAK”
MESAM'da siyaset, etnik köken ve inanç ayrımcılığının son bulacağını belirten Ergül, "Artık bundan sonra MESAM olaylarla gündeme gelmeyecek, sadece fikri mülkiyet alanında yaptığı başarılı çalışmalarla gündeme gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
ERGÜL: “MESAM TARİHİNDE HİÇ TOPLANMAMIŞ BİR KALABALIK GÖRDÜK BUGÜN”
MESAM Değişim ve Reform Grubu Başkan Adayı Recep Ergül de “MESAM son yıllarda olaylarla gündeme geliyordu. MESAM tarihinde kurumsal olarak bile toplanmamış bir kalabalık gördük bugün” dedi.
MESAM yönetimine aday Recep Ergül'un grubunda Fuat Güner, Selim Çaldıran, Suat Suna, Göksel Pesenpaten, Selim Çaldıran, Zülfü Beyhan, Hülya Şenkul ve İskender Paydaş'ın da aralarında bulunduğu isimler yer alıyor.
GÜNER: “SEÇİLEN YÖNETİM KURULU HEM YETENEKLİ HEM DE ÇOK ÜRETKEN”
MFÖ üyesi Fuat Güner, “İnsanların beraber çalışacağı insanlarla birlikte bulunması daha faydalı oluyor. Yoksa herkesin, ‘benim de yönetim kuruluna girme hakkım var’ diyerek, seçime girip yönetime girmesi işi çözemeyebiliyor. Seçilen yönetim kurulu, İskender Paydaş olsun, Selim Çaldıran olsun hepsi bu konuda hem yetenekli hem de gerçekten çok üretim yapan insanlar” diye konuştu
Ahmet Koç, Fuat Güner, Coşkun Sabah gibi isimlerin dahil olduğu yönetim kurulu üye ve yedek üyelerini açıkladı. Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen 3 grubun katılacağı seçim, 30 Haziran’da yapılacak.