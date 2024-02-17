Merhabalar sevgili dostlar, Ege Mutfağı tariflerimizin bir diğer sevilen ve çok tüketilen yiyeceği ''LOKMA''tatlısı ...

Tarihi 13.yüzyıla dayanan Lokma Tatlısı ,yemek kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.Bir çok Ülkenin bulunduğu geniş coğrafyalara yayılan ,farklı isimlerle ve birbirine yakın tariflerle bilinen ''Lokma'',özellikle İzmir kültürünün vazgeçilmezlerinden..

Geçmişte sadece hayır işlerinde döktürülen Lokma Tatlısı,günümüzde düğün,açılış ve özel günlerde de hazırlanıyor.

Yuvarlak olanlar Saray Lokması,ortası delikle ve biraz daha büyükçe olanlar ise ''İzmir lokması''olarak bilinir.

Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen taze taze ,çıtır kıvamda tüketilmesiyle lezzetine lezzet katmaktadır.

Az malzemeli hamurunun hazırlanması ve şerbetinin kıvamı kızartmanın püf noktaları ile çıtır bir lokma tatlısı hazırlamak evlerde de mümkün..

Osmanlı Saray Mutfağında da önemli bir yer alan Lokma Tatlısı,halk arasında kendilerinin yapıp konu komşuya dağıttığı,paylaşma dayanışma geleneği olduğu gibi,sarayda da Hükümdarlar savaştan döndüğünde yada sevinçli bir haber alındığında ,hayır işlerinde hazırlanıp dökülen ve dağıtılan bir tatlıdır.

Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya özen gösterdiğimiz Türk mutfağında zamanın eskitemediği nadide miraslarımızdandır.

Haydi buyrun bu hafta güzelliklere bir lokma dökelim.

MALZEMELER:

• Hamuru için:

• 4 su bardağı Un

• 1 yem.kaş.şeker

• 1 tatlı kaş. kuru maya yada yaş maya

• 1 fiske tuz

• 2,5 su bardağı ılık su

HAZIRLANMASI:

• Hamur yoğurma kabınıza unu alın ve ortasını yuvarlayın.

• Orta kısma,mayayı,üzerine şekeri,unun etrafına tuzu serpin.

• Yavaş yavaş suyunu vererek tahta bir kaşıkla karıştırın.

• Ele gelmeyen cıvık kıvamda bir hamur olmalıdır.

• Pürüzsüz şeffaf bir kıvama gelene kadar karıştırın.

• Hamurunuzun üzerini örterek 1 saat mayalanması için kenara alın.

ŞERBET İÇİN:

• 3 su bardağı toz şeker

• 2,5 su bardağı su

• 1 dilim limon

HAZIRLANMASI:

• Su ve şekeri tencereye alın ve orta ateşte kaynatın

• Kaynamaya başlayınca limon ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.

• Şerbetinizi ateşten indirin ve soğutun.

KIZARTMA İÇİN:

• Derin bir tencereye ayçiçek yağını (2 su bar) alın ve sadece ısıtın(kızgın olmayacak)

• Sol avuç içinize hamurdan alın ve toplar halinde sıkarak kaşıkla alın ve sıvıyağın içine bırakın.

• Devamlı karıştırarak her tarafının aynı şekilde kızarmasını sağlayın.

• Kızaran lokmaları süzgeçle alarak soğuk şerbete bırakın.

• Şerbet içinde bir kaç sefer karıştırın ve tabağa üst üste gelmeyecek şekilde çıkarın.

• Tamamen soğuduktan sonra üst üste yerleşebilir.

• Kızartma işlemi yaparken sıvıyağının her zaman ılık olmasını sağlayın.Bunun için ikinci kızartma da ateşin altını kapatın ve yağınızı ılık hale getirin.

• Püf noktalarına uyduğumuz zaman çıtır çıtır lezzetli lokmalarımız komşularla paylaşmaya hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...