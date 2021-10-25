M. Kemal SALLI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Konseyi Sekretaryasının ev sahipliğinde düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Konseyi Sekretaryasının ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Konseyi Medya Forumu’na, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan’dan medya kurumlarının üst düzey yetkilileri katıldı.
Foruma, medya temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, sosyal medya fenomenleri ile üye ve gözlemci devletlerden iletişim öğrencileri de dahil olmak üzere 500’den fazla davetli katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM KONUSUNDA DA İŞBİRLİĞİ YAPMALIDIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum’a görüntülü mesajla hitap ederek, katılımcılara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya ve iletişim alanında bağımsızlık kazanmanın önemini vurguladığı konuşmasında, "Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya kanallarındaki yanlış bilgilendirme sorununa da değinerek, denetimsizliğin hem demokrasiyi hem de toplumsal huzuru giderek büyüyen oranda tehdit ettiğine dikkat çekti ve bu alanın kontrol altına alınacağını söyledi.
TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ AMBRAYEV: “TÜRK KONSEYİ, TÜRK DÜNYASI’NIN ORTAK SESİ OLMUŞTUR”
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Türk Konseyi Medya Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Türk Konseyi bünyesindeki işbirliğinin son iki yılda yeni bir döneme girdiğini ve Konsey’in siyasi, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda somut kazanımlar elde ederek Türk Dünyası’nın en etkin işbirliği mekanizması, ortak sesi ve platformu haline geldiğini” söyledi.
Türk Konseyi Medya Forumu’nun amaçlarına da değinen Genel Sekreter Amreyev, küreselleşme çağında, internetin gelişmesiyle, dünyanın tek parçalı bir bilgi ve iletişim alanı haline geldiğini belirtti ve işbirliğinin önemini belirtti. Türk Dünyası’nın bu zorlu zamanlarda, özellikle Karabağ Kurtuluş Savaşı sırasında, sosyal medya ve iletişim kanallarındaki örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Ambrayev, Türk Dünyası’nın medya kuruluşlarının tek bir bütün olarak hareket ettiklerini söyledi.
Genel Sekreter Ambrayev, Türk Konseyi’nin, ortak bilgi alanı oluşturarak, medya ve bilgi alanında ülkeler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI PROF. DR. FAHRETTİN ALTUN: “MEDYE TÜRK DÜNYASI’NDA İŞBİRLİĞİNİGELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, medyanın Türk Dünyası’nda işbirliğini geliştirmede ve yanlış bilgilerle mücadelede oynadığı önemli rol oynadığını belirtti. İletişim Başkanı Altun, ayrıca, “Türk dili konuşan ülkeler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini de belirterek, bu amaçla pratik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini” vurguladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşmasının devamında, "Yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak zorundayız.”
"…Karşımızda, toplumları sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. (…) Özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak zorundayız" dedi.
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HİKMET HAJİYEV: “KARABAĞ’I YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, 44 gün süren Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarma mücadelesi sırasında, üye devletlerin ve Türk Konseyi’nin, özellikle sahte medya kampanyalarına karşı mücadelede Azerbaycan halkına desteklerini esirgemediğini belirtti. Hikmet Hajiyev, Azerbaycan’ın Karabağ’ı yeniden inşa etmeye ve Türk-İslam medeniyetinin merkezi olarak tarihi itibarını yeniden kazandırmaya kararlı olduğunu belirtti ve kardeş Türk devletlerinin bu süreçte Azerbaycan’ın yanında olacağına inandığını söyledi.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI TATAR:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Konseyi Medya Forumu’nun Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğinin, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda oynadığı önemli role vurgu yaparak, medya ve sosyal medya ihlallerine ilşkin mücadelede Kuzey Kıbrıs’ın deneyimlerini anlattı.
“KÖKLÜ GEÇMİŞ, GÜÇLÜ GELECEK”
Genel oturumun ardından, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov’un moderatörlüğünde düzenlenen “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temalı Türk Dünyası 30. Yıl Özel Oturumu’nda konuşmacılar, Türk Konseyi çerçevesinde medya ve enformasyon bağlarını geliştirmek için oluşturulması gereken işbirliği yolları konusundaki görüş ve önerilerini anlattılar.
KATILIMCILAR İSTANBUL’U GEZDİLER
Forumun son günü katılımcılar, TRT dizilerinin çekildiği setleri, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdiler ve Boğaz turu yaptılar.