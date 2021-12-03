KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36. Dönem 1. Oturum etkinliğinde yaptığı konuşmada, ”KKTC bir geçektir, bir varlıktır. Yeni siyaset, Kıbrıs’ta yeni bir aşamadır, Federal modele kapılar kapanmıştır” dedi.
Dedeman Otel’de yer alan etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra pekçok bilim ve işinsanı katıldı.
M. KEMAL SALLI
KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR MARMARA VAKFI’NDA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 36. Dönem açılış etkinliğine katılarak yaptığı konuşmada, tüm dünyanın ve özellikle Rum Yönetimi’nin merak ettiği konularda kesin ve net konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yeni siyaset, Kıbrıs’ta yeni bir aşamadır, federal modele kapılar kapandı” diyerek, Türkiye ile bağların kopartılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Kıbrıs’ta iki toplum arasında kalıcı bir anlaşma yapılacaksa, bunun ancak yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet modelinde olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmasını ve Türk askerin Ada’dan çekilmesini de asla kabul etmeyeceklerini söyledi.
Kıbrıs’a barışın, Türkiye’nin 1974’te, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına dayanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı’yla geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz kimsenin boyunduruğu altında yaşamayız. KKTC bir gerçektir, bir varlıktır” dedi.
MARMARA GRUBU VAKFI BAŞKANI AKKAN SUVER: “VAKFIMIZ BİR AYDINLAR PLATFORMUDUR”
İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen etkinlik, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Akkan Suver’in açılış konuşmasıyla başladı. Vakfın bir aydınlar platformu olduğunu, ulusal ve uluslararası alanda kabul gördüğünü, Kıbrıs’ın, Marmara Grubu’nun uluslararası alandaki ilk göz ağrısı olduğunu dile getiren Suver, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı her zaman bir dava adamı, bir kahraman olarak andıklarını belirtti.
Suver, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Tatar’ın, babası Rüstem Tatar’dan devraldığı bayrağı başarıyla taşıdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın biyografisinin okunmasının ardından barkovizyon gösterimi yapıldı.
KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: “HER ZAMAN TÜRKİYE’YE GÜVENDİM, GÜVENMEYE DEVAM EDECEĞİM”
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 36. Dönem açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, İstanbul’da 10 yıldan fazla çalıştığını ve o günlerde Kıbrıs davasının geleceğinin nasıl şekilleneceğinin bilinmediğini, Kıbrıs meselesinin her zaman Türkiye’nin karşısına bir sorun olarak çıktığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “O günleri unutmam mümkün değil” dedi.
“Her zaman Türkiye’ye güvendim, güvenmeye devam edeceğim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı askeri Kıbrıs’ı terk ettiği, göndere İngiliz bayrağının çekildiği günü, Türkler açısından, Kıbrıs tarihinin en acı günü olduğunu söyledi ve “Kıbrıs’ın esas sahibi bizleriz” dedi.
Kıbrıs’ın yıllarca Osmanlı idaresinde yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ada’nın İngilizlere geçici bir süre kiralandığını, BM onaylı Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde söz hakkı bulunduğunu söyledi.
Kıbrıs yönetimi kuruluş antlaşmalarının, Türk-Yunan dengesini de kuran bir anlaşma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Makarios’un antlaşmaları ENOSİS için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediğini vurguladı.
“KIBRIS TÜRKÜ DİRENDİ, KAHRAMANLAR YETİŞTİRDİ”
Anlaşmalara rağmen Rumların Ada’yı ortak yönetmeye razı olmadıklarını, Kıbrıslı Türklere her türlü saldırının, soykırıma yönelik katliamların yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün direndiğini, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) çatısı altında örgütlenerek kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Yılmadan, korkmadan yıllarca bir kurtuluş mücadelesinin verildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ü ve devrimlerini de yakından izlediğini söyledi.
Kıbrıs Türkleri açısından özgürlük mücadelesinin 1571 yılından bu yana devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman, her konuda Türkiye ile birlikte hareket edildiğini ve KKTC’nin, yarım yüzyıldan bu yana Türkiye ile birlikte sürdürülen mücadele sayesinde var olduğunu belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerini Rum varlığı içinde yoketmeyi hedefleyen Annan Planı’nın dayatıldığı dönemde Türkiye ile bağların kopartılması tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, Rum tarafının plana “hayır” demesine rağmen, Ada’nın tamamını temsilen tek başına AB’ye alınarak, büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını kaydetti.
“ARTIK KIBRIS’TA İKİ AYRI EGEMEN DEVLET VAR”
“Sıfır asker, sıfır garanti” formülüne sonuna kadar ve kesinlikle karşı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet bulunduğunu vurguladı.
“Biz dik durduk, yeni siyaset, Kıbrıs’ta yeni bir aşamadır, federal modele kapılar kapandı” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen olarak, Türkiye ile bağların kopartılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Konuşmasında, Doğu Akdeniz derinliklerinde zengin hidrokarbon yataklarının bulunması sonrasında yaşanan gelişmelere ve bu bağlamda Mavi Vatan’ın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den zorla çıkarılamayacağını, Kıbrıs Türklerinin bu servetteki haklarının gasp edilemeyeceğini belirtti.
Yıllardır KKTC’nin bir bağımsız devlet olarak tanınması konusunda yaşanan sıkıntıları bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atılmak istendiğin ve devlet kurmaktan başka çarelerini kalmadığını belirtti.
Bundan böyle egemen eşitlik temelinde mücadelenin sürdürüleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası alanda Türkiye’nin de bu yeni siyasetin arkasında olduğunu vurguladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın devlete verdiği öneme işaret ederek, Marmara Grubu Vakfı’na Kıbrıs Türkü’nün sesi olması nedeniyle teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI TATAR: “KARARLIYIZ, DAVAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”
Devletin ekonomik olarak güçlenmesi, Maraş açılımı, turizm ve yükseköğretimin daha da gelişmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, asrın projesiyle, Türkiye’den getirilen suyun KKTC’ye can suyu sağladığı ve bu sayede tarımın yeniden canlanmakta olduğunu söyledi.
Yaşanan bunca olumsuz deneyimden sonra Kıbrıs’ta federal ortaklık temelinde bir anlaşma olamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik esasına dayalı, yan yana yaşayan iki devlet olarak devam etmek gerektiğini kaydetti.
Türkiye’deki işadamlarını Kıbrıs’a yatırım yapmaya yönlendiren TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının davasına destek verilmesini şükranla andığını ifade etti.
“KKTC’NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR COĞRAFİ KONUMA SAHİPTİR”
Coğrafi konumunun önemi, Doğu Akdeniz derinliklerinde keşfedilen zengin hidrokarbon rezervleri nedeniyle KKTC’nin daha fazla kabul görmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile güçlü bağların devamı, gönül birliğinin daha fazla gelişmesi gerektiğini dile getirdi ve Kıbrıslı Rumların hâlâ Kıbrıs’ı Yunanistan’ı bağlama hayali olduğunu söyledi.
“KKTC, KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞRINDAN ÇIKTI”
KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının bağrından çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesine dönülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet modelinde olabileceğini ifade eden Ersin Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesini ve askerin çekilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti ve “Sıfır asker, sıfır garanti formülünü asla kabul etmeyiz” dedi.
“Kıbrıs, Kıbrıslılarındır” söylemine tepki gösteren ve Kıbrıs Türklerinin ayrı bir halk olduğunu, bunu kimsenin tartışamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz tarihimize sahip çıkmak zorundayız” dedi.
“FEDERASYON MASALI BİTTİ. BİZ DE RUMLAR KADAR EGEMENİZ, RUMLAR KADAR HAK SAHİBİYİZ”
1974’te Mehmetçiğin adaya basmasıyla barışın geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten bu yana KKTC’de büyük bir kalkınma ve gelişme yaşandığını, Türkiye’yi “işgalci” olarak gösteren zihniyetin tarihi yanlış yaptığını, federasyon masalının bittiğini belirtti.
“Biz Rumlar kadar egemeniz, Rumlar kadar hak sahibiyiz. Biz kimsenin boyunduruğu altında yaşamayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ada’ya barışın Türk askeriyle geldiğini ve KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkılacağını söyledi.
Doğu Akdeniz’de stratejik çıkarların korunmasında Türkiye ile KKTC’nin iş birliğinin ve güçlü dayanışmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, milli duruşu sonuna kadar devam ettirmek gerektiğini söyledi.
Haklı mücadelenin sonuna kadar savunulması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı torunları olarak, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin Türklerin başarısı olduğunu, dünyanın çeşitli yerlerinde Kıbrıs Türklerin her türlü haksızlığa rağmen varlığını sürdürdüklerini ifade etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’deki Türk devletiyiz, tanısınlar veya tanımasınlar…” diyerek 144 farklı ülkeden öğrencinin KKTC’de eğitim gördüğünü söyledi.
“KKTC BİR GERÇEKTİR, BİR VARLIKTIR”
“KKTC bir gerçektir, bir varlıktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türki Cumhuriyetlerle iş birliğiyle önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir KKTC görüleceğini ifade etti.
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 36. Dönem açılış etkinliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7-9 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet edildi. Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdim edilmesinin sonrasında toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 36. Dönem açılış etkinliğine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milletvekili Orhan Erdem, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Eski Bakanlardan Ali Talip Özdemir, Akademik dünyadan Prof. Dr. İlter Turan, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Turhan Ece, Prof. Dr. Şenay Yalçın, Prof. Dr. Uğur Özgöker'in yanı sıra pekçok işinsanı katıldı.