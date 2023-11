Kültür ve Medya Dünyası

Spor Editörü ve Sunucusu Furkan Bozoğlu

Medya sektörüne ilk girişi şu anda da eğitime devam ettiği Selçuk Üniversitesi'nin Üniversite Televizyonu'nda oldu. Sunuculuk, Spikerlik eğitimi aldı. Daha sonra gelen iş teklifi ile Kanal 42 Televizyonu'nda muhabir olarak çalışmaya başladı. 4 Ay sonra Spor Haberleri Müdürlüğü'ne getirildi. Pazartesi günleri yayınlanan Futbol Saati programında moderatörlük yaptı. 2016 yılı içerisinde düzenlenen TRT, TSYD ve ESDER yarışmalarından ödüller kazandı. 2017 yılında Ekim ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı AGH projesini kazanarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da 4 ay yaşadı. Gönüllü olarak çalıştığı bu projede İngilizce ve Portekizce dil eğitimi aldı. 2018'in Şubat ayında Türkiye'ye döndü. Yönetmenliğini yaptığı kısa filmleri ve belgeselleri de bulunan Furkan Bozoğlu Yaklaşık 6 yıldır ise A Spor'da editör/muhabir ve sunuculuk görevlerini yürütmektedir. TSYD 2016 Spor Yazarları Yarışması Yerel Basın 1.’liği , TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 3.lüğü bulunmaktadır. Furkan Bozoğlu bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün haberciliği , güçlü gazeteciliği ve iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , saha haberciliği yönleriyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Furkan Bozoğlu gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri , Muhabirİremnaz Aksoy

İremnaz Aksoy, yaklaşık 12 yıl tiyatro ve çeşitli sahne sanatları eğitiminin ardından televizyon oyunculuğu yaptı. İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde Yeni Medya bölümü Yabancı Dil Yükseköğretim Okulu’nda 2 yıl İngilizce hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde Lisans eğitimini sürdürdü. Altınyıldız Classic, Rezonist Ajans, Zoom Yaşam Merkezi gibi birçok kurumda basın danışmanlığı ve kurumsal iletişim uzmanlığı yaptıktan sonra gönüllü muhabir olarak üniversitelerin gazetelerinde çalışmaya başladı. Göz Dergisi’nde çeşitli makaleler ve haberlerle ön plana çıkan İremnaz Aksoy Eurostar’da yayınlanan ‘Türkiye Anlat Bakalım’ programında medya planlama uzmanlığı yaptı ardından Milliyet Gazetesinin dijital platformunda yazıları yayınlandı. İstanbul Enstitüsü’nden Etkili iletişim, pazarlama, halkla ilişkiler, diksiyon üzerine eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de sektöre oldukça önemli isimler kazandıran Başkent İletişim Akademisi’nde Diksiyon ve Spikerlik sertifika programını da tamamladı. 2021 yılında 24 Tv’de çalışmaya başlayan İremnaz Aksoy bir çok önemli işte ve projede yer aldı. Özellikle 6 Şubat depremlerinde bölgede yaptığı çalışmalar ve dosya haberleriyle ön plana çıktı. İremnaz Aksoy bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , iletişimci ve gazeteci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. İremnaz Aksoy tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Övünç Ezgi Yılmaz

Mersin Anamur ilçesinde doğdu halen Mersin’de yaşamaktadır . Eğitimini bankacılık yüksek lisansını siyaset bilimi üzerine tamamlayan Övünç Ezgi Yılmaz’ın 4 tane yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Sevdan çekiyor beni , Yalnız insanlar Tuvali , Haykırışlar , Sürreal Evrende Yasak Aşk olmak üzere İkisi şiir , biri öykü , diğeri roman 4 eseri ile okuyucularıyla buluşmuş kitaplarıyla ilgili pek çok imza günü , söyleşi ve etkinliğe katılmıştır. Halen yeni bir roman yazmaktadır. Kendi deyimi ile Truvalı bir Akdeniz Kadını olarak Akdeniz Kültüründen beslenen bir yazardır. Övünç Ezgi Yılmaz Evrensel bir kadın yazar olarak tüm dilleri tüm dinleri tüm insanları tanımak istemektedir. Övünç Ezgi Yılmaz bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazarlığı , özgün konuları , güçlü kalemi ve iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Övünç Ezgi Yılmaz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Pınar Kanber

1974, İstanbul doğumlu sanatçı; 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılından itibaren kendi atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara sanat eğitimleri verdi. Kurumlarda ve STK’lar da sanat danışmanlıkları yaptı. Kocaeli’nde Avrupa Birliği Projelerini koordine etti. Kocaeli’nde yerel gazetede sanat köşe yazarlığı yaptı. Vehbi Koç Vakfı’nda Sanat Yönetmenliği yaparken yüzlerce sanat, kültür ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İşitme Engelliler ile tiyatro kulübü kurdu ve genel koordinatörlüğünü yaptı. Başta Kervansaraylar olmak üzere birçok konuda araştırmaları ve yazıları vardır. Halen İstanbul’daki kendi atölyesinde ulusal ve uluslararası sanat projelerine devam etmektedir. Pınar Kanber yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü tarzı , özgün çalışmaları , Vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Pınar Kanber gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Kervansarayların İzinde

Ressam Pınar Kanber Kervansarayların İzinde’yi şöyle anlatıyor : “Sanat benim için sadece mutlu etme aracı değildir aynı zamanda gerçeklerle yüzleşme, düşündürme, sorgulama aracıdır. Her zaman söylemek istediğim söz ve anlatımcı olgu, üretim süresince itici bir güç olur. Resimlerimin kaynağı hep yaşam ve yaşamın sürekliliği içindeki zaman kavramları olmuştur. Geçmiş bilinçaltına birikmiş izlenimler ile şimdikinin birleşimi olan bir dünyayı yansıtmak isterim.2005 yılında İpek Yollarındaki Selçuklu Kervansarayları üzerinden tarihsel ve kültürel bir araştırma içerisine girdim. Kilometrelerce gidilen yollar, görülen ve araştırılan 120 Kervansaray sonucunda oluşan duygu yoğunluğu ile çalışmalarıma başladım. Anadolu coğrafi konumu nedeni ile her zaman bir geçit ve köprü görevi görmüştür. Doğunun ipeği, baharatının ve diğer ürünlerinin kervanlarla Batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya uzanan ve bugün İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yollarını oluşturulmuştur. Bu yollar üzerinde ticareti geliştirmek ve yolların güvenliğini sağlamak amacı ile 30 – 40 km. aralıklarla kervansaraylar kurulduğunu görüyoruz. İçerisinde barınma, yemek, aşevi, mescit, nalbant, ticari eşyalar için depolar, araba tamirhaneleri, hastane, kütüphane, hamam, ayakkabı tamircisi, eczane, hayvanlar için yem ve veteriner ve hatta defin hizmetlerinin bile verilmiştir. Çalışmalarımın ilk durağı 1150 yılında Selçuklu Sultanı I.Mesut tarafından yapılan Alayhan, Anadolu’da yapılan ilk kervansaray ve Selçuklu mimarisinin en önemli simgesi olan çift gövdeli tek başlı aslan figürünün taşıyan ilk kervansaraydır. Fakat tarihi miras olarak adlandırdığımız bu Kervansaray ve diğer gördüğüm Kervansarayların yok olmaya mahkum olması, taşlarının kullanılmak için yıkılmaları, ortalarından yolların geçmesi ve bir çoğunun tamamen tahrip edilmesi ve yerlerinin bile bilinmemesi beni çok etkiledi. Yüreğimdeki bütün devinimler, gizler, duygular ve dışavurumlar ile onları resmetmeye başladım. Resmi araç olarak kullanarak geçmişi vurgulamak ve Kervansarayların varlığına farkındalık yaratmak istedim. Yeni sergim “Kervansarayların İzinde” de güncel olandan hareketle geriye doğru bakarak, Selçuklu Kervansaraylarının verilerini birleştirici öğelerini, tarihsel ve toplumsal dönüşüm içerisinde ele aldım. Her biri yeniden keşfedilmeyi bekleyen bu mimari formlar ve biçimleri, üst üste uyguladığım tekniklerle biçimsel yaratmayı sürdürmek ve nesneleri başkalaştırarak dönüştürerek farklı formlar yarattım. Yani her türlü etki ve oluşlar, dökme, akıtma, püskürtme, yer yer silme, kazımalar vb. etkilerden faydalandım. Gerçekçi mimari anlayışı modern sanat düzenlemesi içinde anlatımı seçtim. Bugün ve geçmiş arasında bir anlamda görsel bir köprü kurmak amacı ile nesne ve zaman bulgusunu kullandım. Soğuk sıcak renkler, açık koyu lekeler geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki farklılıklara göndermeler yaparken, çizgiler geçmişteki mimari formları şimdiki yaşama sıkı sıkı sarılmasına sebep olan bağların da simgesi olmaktadır. Kaderine terk edilmiş unutulmuş yok olmaya yüz tutmuş eskimiş solmuş Kervansaraylar bu sefer renklerle dile gelir. Turuncular fısıltı olur kırmızılar çığlık… Yeniden ve yeniden üretmek onların seslerini renkler aracılığı ile duyurmak için.

Sanatçı ve Program Sunucusu Sinem Sevindik

1986 İstanbul doğumlu SİNEM SEVİNDİK aslen Rize’lidir.İlk ve orta öğretimini Edirnekapı ilköğretim okulu,Lise Eğitimini de İstanbul Cibali Lisesi’nde tamamladı. Müzikle daha küçük yaşlarda tanışan Sinem Sevindik, 2001 yılında Eyüp Musiki Vakfı’nda TRT ses sanatçısı Alp Arslan’dan solfej, nazariyat dersleri alarak bilinçli müzik eğitimine başladı. Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu Şefi Hasan Esen yönetiminde koro derslerine katılarak repertuar, Koro eğitimi aldı. 2004 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı özel yetenek sınavlarında başarılı olarak Ses Eğitimi Bölümünü kazandı.Burada bir yıllık İngilizce hazırlık süreci ardından Konservatuar yıllarında Türk Musikisini yaşayan en önemli isimlerinden faydalandı. Selahattin İçli, Nevzat Atlığ, Sadun Aksüt, Münip Utandı, Faruk Salgar, Sinem Özdemir gibi hocalardan Klasik Türk Müziği, Repertuar, yorum ve üslup dersleri, Ayşegül Aral, Levent Kaya ve Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Erol Uras’dan Ses eğitimi (Şan ) ve Tekniği, Sahne Tekniği ve mimik diksiyon dersleri,ZüleyhaBagirova ve Mehru Ensari’den piyano eğitimi,Ertan Özkaya ve Mehmet Emin Bitmez’denud dersleri aldı. 2004 yılında konservatuar hayatı ile birlikte TRT İstanbul Radyosunun Gençlik korosu sınavlarını da kazanarak TRT Koro hayatını da aynı anda başlatmış oldu. Burada Trt Ses sanatçısı Serap Mutlu Akbulut ve Mehmet Özkaya ile çalışıp çeşitli konserlerde yer aldı.2006 yılında yapılan İstanbul Buüyükşehir Belediyesi İstanbul Şarkıları Ses yarışmasında İstanbul 3.sü oldu. İlerleyen yıllarda Eyüp Musiki Vakfı’nda da öğrenci konumundan Ses Eğitmeni ve Koro Şefi konumuna yükselerek birçok konser ve etkinliklerde yer aldı. Konservatuar, Musiki Vakfı ve TRT gibi üç ayrı koldan eğitim aldığı Türk Müziğini özel çalışmalarıyla da pekiştirdi. 2009 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses eğitimi bölümünden derece ile mezun oldu.Aynı zamanda Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Sunuculuk Spikerlik programını tamamlamıştır. 2016-2017 yıllarında Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen her okulda Türk Müziği projesinde Türk Sanat Müziği Şefi olarak görev yaptı. Şu anda onbir yıldır sürdürdüğü Eyüp Musiki Vakfı Koro ve TRT İSTANBUL Radyosu Türk Sanat Müziği Koro Şefliği ve Şan Eğitmenliği görevine devam etmektedir.Yine çeşitli kanallarda ve TRT Bünyesinde tv ve radyo programlarında yer almış kendi programlarını hazırlayıp sunmuş ve aktif olarak devam etmektedir.TRT Nağme ‘de; Akşamın Neşesi Akşamın Sesi ,Sabahın Nağmesi,TRT Kent Radyo’da “ Ver elini İstanbul “ Radyo Alaturka ‘da Sinemdeki Şarkılar gibi canlı programların yanı sıra Yine TRT Nağme ‘de halen yayınlanmaya devam eden Gençlerle Birlikte (3 yıl),bir sanatçı arkadaşıyla ortak yapım olan Geçmişin Penceresinden Programlarını hazırlayıp sunmaktadır.Ses Sanatçısı Sinem Sevindik hem Şefliğini yaptığı ,hem bireysel solo Konserleriyle sanatını icra etmeye devam etmektedir.Evli ve Çınar adında bir çocuk annesidir. Sinem Sevindik çok yönlü yeteneği , birikimi , kendine özgü programcılığı , özgün yorumculuğu , vizyonu , güçlü sesi ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sinem Sevindik tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Şevval Öztürk

Şevval Öztürk Bilgi Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü mezunudur. Aynı zamanda şu anda Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisidir. İş hayatında farklı alanlarda birçok deneyim kazanmış biri olarak şu anda aktif olarak modellik yapmaktadır. Çok önemli Birçok moda çekimlerinin workshoplarında yer aldı, profesyonel abiye çekimi iç giyim ve günlük kıyafet çekimleriyle ilgili fazlasıyla çalışmaları oldu. Pek çok markanın yüzü oldu. Aynı zamanda birçok defile organizasyonunda yer aldı gerek yurtdışındaki modacılar gerek Türk modacılarla birçok işbirliği oldu ve yakında yurt dışında bir defile çalışması olacak. Son olarak Best model yarışmasında 2021 Best Marmara ödülü alarak dereceye girerek güzelliğini tescilledi. Çok önemli modacıların defilelerinde yer alan Şevval Öztürk çalışmalarını sürdürmektedir. Şevval Öztürk bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü , vizyonu , güçlü modelliği ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Şevval Öztürk gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Talat Er

Talât Er, 25 Şubat 1968’de Adana’da doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı.Küçük yaşlarda Klasik müziğe ve kamana ilgi duymaya başladı.İlkokul son sınıfta Babasının hediye ettiği kemanla müziğe ilk adım attı. Aile dostları Ankara Radyosu keman sanat sanatçısı Hasan Özçivi’nin de teşvikleriyle ilk ciddi keman derslerini almaya başladı.1980 Yılında Adana Musiki derneğinde çalışmalara katıldı.1984 Yılında Adana Belediye Konservatuarı sınavını başarıyla kazandı. Burada Avni Anıl ve Ali Şenozan gibi hocalarla birlikte çalışma imkanı buldu. Aynı zamanda Değerli Bestekar Avni Anıl’dan bestekarlık konusunda feyz ve destek almıştır. 1987 yılında TRT’nin açmış olduğu yetişmiş saz sanatçısı sınavını kazanarak Ankara Radyosunda keman sanatçısı olarak göreve başla1999-2003 Yılları arasında,Hacettepe Üniversitesinde ve ODTÜ’de keman dersleri verdi. Talât Er 2000 Yılında bestekarlığa başladı. 17 ayrı makamda 80’e yakın bestesi vardır.29 Şarkı ve 5 Saz eseri TRT repertuarına kabul edilmiştir. Okyanus adlı şarkısı, 2002 ve 2003 Yılında TRT ve TRT dışında da en çok istenen şarkılar arasında yer aldı,Bazı özel radyolardan yılın şarkısı ödülünü almıştır. Katılmış olduğu sanat müziği beste yarışmalarında ödüller almıştır. Birçok şarkısı TRT ve sahne sanatçıları tarafından TV programlarında ve albümlerde yer almıştır. Talat Er, 2004 Yılında özel çalışmalarından dolayı,İstanbul Radyosuna tayin olmuştur. 2005-2007 Yılları arasında,Hava Eğitim Okulu korosunun Şefliğini ve Hocalığını yapmıştır. 2012 Yılından itibaren,TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan Musikimizi Yaşatanlar programını Dilek Yüzlüer’le birlikte 5 Yıl süreyle hazırlayıp sundu. 2012 Yılında Kadıköy Belediyesi bünyesinde Talât ER Müzik Topluluğunu kurdu. 2014 Yılından itibaren,Talat Er korosuyla birlikte Musikişinas Dostlar Korosu ve Göktürk Musiki Topluluğu Korolarının Hocalığını ve Şefliğini yapmaktadır. Birçok Radyo ve Televizyonda program yönetip şeflik yapmaktadır. Talat ER, TRT kurumunda 35. Yılında;Safiye Ayla,Müzeyyen Senar’dan günümüze uzanan bir çok sanatçıya eşlik etmiştir. 2017 Yılında,12 Şarkıdan oluşan kendi bestelerini seslendirdiği’Her Daim Aşk’ albümü Doremint şirketinden müzik severlere sundu. 2017 Yılında StavrosPazarentis,Alihan Samedov ve Buziki Orhan'dan oluşturduğu Avrasya Ustaları grubuyla konserler verrmiştir. 2020 Yılında enstrümantalsingle olarak ‘İşte Benim hayatım’ projesini çıkarmış ve klip çekmiştir. 2020 Yılında,TRT Nağme’de kendi projesi olan ‘Okyanustaki Damlalar’ programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. 2021 Yılında TRT Sanatçısı Ayşe Ekiz’le yaptıkları Sağlam Severim şarkısı düet olarak Doremint Şirketinden müzikseverlere sunulmuş aynı zamanda klip çekilmiştir. 2021 Yılında Dünyanın Ağıtı adlı enstrümantal eserine Milas Belediyesi ile ortak olarak yanan ormanlar içinde klip çekmiştir.2022 Yılında TRT Müzik Kanalında yayınlanan BEKLENEN ŞARKILAR Programını TRT Sanatçısı Esra İçöz ile birlikte hazırlayıp sundular. 2022 Yılında Bakırköy Talat Er Korosuna Hoca ve şef olarak başladı. 2022 Yılında Engin Kafkas güfteleri&Talat Er bestelerinden oluşan HEDİYEM OLSUN Albümünde kendi eserlerini seslendirmiş ve müzikseverlere sunmuştur. 2023 Yılında Onur Akay&ZekiSincarprodüksiyon tarafından düzenlenen ankette, jüri ve halk oylarıyla HEDİYEM OLSUN Albümü Altın plak ödülüne layık görülmüştür. 2023 Grup medya dergisi okurları anketinde Hediyem olsun Yılın şarkısı ödülüne layık görülmüştür. 2023 Yılında Göktürk Dergisinin düzenlediği ankette,okurlar tarafından Hediyem Olsun şarkısına Yılın şarkısı ödülüne layık görüldü. 2023 Yılında, diğer korolarıyla birlikte FAMİ Musiki ve sanat Derneğine Hoca ve şef olarak başladı. 2023 Yılında Farket Otizm Derneği tarafından düzenlenen ankette,Hediyem Olsun Yılın şarkısı ödülüne layık görülmüştür;ayrıca sanatta 40. Yıl sebebiyle onur ödülü takdim edilmiştir. Talat Er’in, Okyanus Ece ER adında bir kızı vardır.

Pr Uzmanı , Seyahat Yazarı ve Blogger Tuğçe Şen

25 Aralık 1988 İzmir doğumludur. İstanbul’da yaşamaktadır. Eğitim hayatı ilkokuldan lise dönemine Kadar Antalya’da geçmiştir. Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2021 yılında Turizm Seyahat Hizmetleri ön lisans bölümünü bitirdi. 2021 yılının ocak ayında kurduğu reklam ajansıyla kulvarını biraz daha geliştirdi. Gittiği yerlerin ve mekanların, konakladığı otellerin fotoğraflarını ve tanıtım videolarını çekiyor. Ekibiyle beraber markaya özel içerikler üreterek sosyal medya yönetimi, web sayfası yönetimi, influencer marketing çalışmaları yapıyor.Kurumsal hayattan ayrılarak tutkunu olduğu yolları hayatının merkezine aldı. İşinden ayrılma serüveni ise; Seyahat yazarlığı öncesi her hafta sonu bir yerlere giderek geziyordu. Çevresindeki insanlar zaman içerisinde ona “hafta sonu için gidilecek sakin bir rota önerin var mı? Buraya geldik Tuğçe ne yiyeceğiz?” şeklinde sorular sormaya başladığında anladı ki tutkusunun peşinden koşmalıydı. Kurumsal hayatın güvenli ortamından tam anlamıyla kopup, seyahatlerin maceralarına atılmak onun için zor ve cesaret isteyen bir şey oldu. Fakat cesaretini toplayıp bir anda işi bıraktı ve yollara düştü. Adilcevaz gazetesi, Milliyet, Evosangels, Foodandtravel, Favori lezzetler, Haberler.com Taşköprü gazetesi gibi yayımlarda Seyahat yazarlığı yapmaktadır. Bu zamana kadar 2 kez ödül aldı. Yürüttüğü pek çok sosyal sosyal sorumluluk projesi de bulunan Tuğçe Şen’in hikayesi Yollardan ajans sahipliğine devreden bir hikaye. Ajansı bünyesinde de önemli çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli belediyeler , THK başta olmak üzere Dünya Göz , Jolly Joker , MedicanaHospitial , Marmara Estetik gibi önemli kurum ve kuruluşların Pr ve Sosyal medya çalışmalarını yönetmektedir. Tuğçe Şen yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışmaları , özgün projeleri , güçlü iletişimi , gezi dünyasındaki yeri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Tuğçe Şen gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model YanitaShmidt

21 Aralık 1991 doğumlu olan YanitaShmidt hayalindeki meslek olan modellikle ilgili çalışmalara çok küçük yaşlarda başladı. 2005 yılında Hong Kong'da düzenlenen “Top Model of the World” dünya güzellik yarışmasında Kazakistan'ı Hong Kong'da temsil etmeye gitti. 70 ülke arasında ilk 10'a girdi. Yanitayı da şok eden bu başarı sonrasında 2010 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Dünya Sanat Şampiyonası'na katıldı. Model olarak beş kategoride yarıştı: Podyum modeli, konuşan model, bikini modeli, fotomodel, TV sunucusu. 3 altın ve 2 gümüş olmak üzere 5 madalya kazandı. Bu bir zaferdi! Kendi ve ülkesi için. 6 Ay Los Angeles'ta kaldı ve Global One ajansıyla çalıştı. Diğer modellerle birlikte bir model evde yaşadı ve modellik yolculuğu böyle parlak bir şekilde başladı. Şehre döndü ve moda haftalarına katılmaya başladım: Çin, Türkiye, Kazakistan, Hindistan, Moskova. İlk kapak Los Angeles'ta çekildi ve başarılı oldu. Daha sonra 2018 Best Model of World yarışmasına katıldı. İlk beşte yer aldı ve en iyi podyum modeli dalında aday gösterildi. Daha sonra çok sayıda teklif geldiğinden Türkiye'de kalıp model olarak çalışmaya karar verdi. Çok önemli modacılarla çalıştı. Yıldırım Mayruk, Mert Erkan, Oktay Seven , Asil Çağıl , agency, emmyorganizacion, Afw, Bfw, Ifw pek çok etkinliğe katıldı. Çok önemli markaların yüzü oldu. YanitaShmidt bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. YanitaShmidt tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tivi 6 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Talyak

Yeliz Talyak 6 Temmuz 1985’te doğdu. Babası Niyazi Küçükyılmaz iş dünyasının çok önemli bir ismi önemli bir girişimcidir. Yeliz Talyak küçük yaştan itibaren bu nedenle iş dünyasına hiç uzak olmayan bir çocukluk geçirdi. Eğitimlerin ardından özel yaşamına vakit ayıran evlenip çocuk sahibi olan Yeliz Talyak’ınEbrar Deva ve Derin Mira isimlerinde iki kız çocuğu vardır. Yeliz Talyak çocuklarının büyümesinden sonra tekrar iş dünyasına geri dönmüş ve Tivi 6’nın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Tivi 6 son 3 yıldır NKY medya bünyesinde Ankara merkezli ulusal bir kanal olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Daha önce farklı sektörlerde faaliyeti bulunan Niyazi Küçükyılmaz medya faaliyetleri için NKY medyayı kurmuştur. Tivi 6 Canlı Yayınlar , programlar , özel haberler , sağlık , gündem , ekonomi , siyaset , spor ve kültür sanat içerikli dinamik ve yenilikçi bir kanaldır. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Küçükyılmaz’ın başkanlığında ilerleyen kanalın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Talyak babasının kendisinin kahramanı olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda her kitleye hitap eden objektif yayıncılık yaptıklarına dikkat çeken Yeliz Talyak geleneksel medya içinde dijital unsurları da etkili kullandıklarını belirterek içerik ve programlarının başta youtube olmak üzere sosyal mecralarda da hızlı bir şekilde yer aldığını vurguluyor. Program bilgi ve duyurularının da instagram ve çeşitli sosyal medya hesaplarından duyurulduğunun altını çizen Yeliz Talyak tam bir aile kanalı olduklarını da söyledi. Yeliz Talyak sektördeki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yöneticiliği , özgün projeleri , vizyonu , güçlü televizyonculuğu ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Yeliz Talyak tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. Tivi 6 İzlemek için detaylar : Dsmart 206. Kanaldan yayın yapmakta. Kablo-tv 40. Kanaldan izleyebilirsiniz. Türksat uydu frekansı 12265 polarizasyon değeri v – dikey kapsama batı sr 27500 fec 5/6 Digitürk 610. Kanaldan izleyebilirsiniz kuruluş unvanı: nky medya televizyon yayıncılığı a.ş. yazışma adresi: ehlibeyt mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:130/1 Çankaya / Ankara