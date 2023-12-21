Kültür ve Medya Dünyası

Basketbolun Ekran Yüzü: Burcu Eken

Bilyoner sponsorluğunda gerçekleştirilen Tek Pota Ligi son dönemin en önemli spor organizasyonlarından birisi. Tek Pota Ligi, kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen, bu alandaki en geniş kapsamlı ve en profesyonel basketbol organizasyonu olma özelliği taşıyan bir şirketler arası basketbol ligi. 9 Yıldır süren 3 şehirde 520 takımın 5000 çalışanı mücadele etti. Oldukça önemli bir spor organizasyonu olan şirketlerin 4x4 basketbol ligi birbirinden çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne olurken organizasyonun muhabirliğini başarılı ve güzel gazeteci Burcu Eken üstleniyor. Burcu Eken maç önü ve sonrası sahadan özel röportajları, Mustafa Nalbant’la birlikte özel yayınlar ve özgün içerikleri ile Bilyoner Tek Pota Ligi’nin ekran yüzü olarak öne çıkıyor. Spor dünyasında spora ilgisi, bilgisi ve hakimiyeti ile tanınan Eken maçlarda şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Bilyoner Tek Pota Ligi tüm rekabetiyle devam ediyor.

Pınar Akın’dan Son EL

Pınar Akın'ın üçüncü yeni teklisi "Son El" isimli şarkı Vocal Resort etiketi ile 23 Eylül 2020 Çarşamba günü sevenlerin beğenisine sunuldu. Çocukluğundan bu yana Kayahan ve Nilüfer hayranı olan Pınar Akın bu ikilinin şarkılarını sürekli seslendirdi. Profesyonel müzik kariyerine ünlü müzisyen Melis Sökmen'den vokal dersleri alarak başladı. Aslen Uşaklı olan Pınar Akın, Melis Sökmen'den aldığı vokal dersleri sonucu çeşitli yerlerde profesyonel olarak sahne çalışmaları yaptı. Aynı zamanda moda tasarımcısı olan Pınar Akın, bir yandan da hız kesmeden sahnelere çıkmaya devam etti. 12 Haziran 2019 Tarihinde sanatçı ilk single çalışması Sözü, Eyüp Çungay müziği ise Ünlü sanatçı Gökhan Doğanay'a ait olan Vocal Records etiketi ile Sükunet isimli tekli çalışmasını piyasaya sundu. Pınar Akın'ın “Sükunet” İsimli şarkısı müzik otoriterlerinden tam not aldıktan sonra sosyal medya ve paylaşım platformlarında büyük beğeni topladı. Yaklaşık beş ay sonra 20.12.2019 tarihinde yepyeni "Şahane" isimli ikinci single çalışmasını piyasaya sundu. Yine Sözü, Eyüp Çungay müziği ise Gökhan Doğanay'a ve Klip yönetmenliği Fuat Yılmaz'a ait olan Şahene'nin Klibi büyük ilgi topladı. Gerek düzenlemesi, gerek ritimleri, gerek sözleri ile şarkı sosyal medya üzerinde büyük beğeni topladı. Üçüncü yeni teklisi "Son El❞ Söz Eyüp Çungay, Müzik Gökhan Doğanay Düzenleme Özhan Özal ve Klip yönetmenliği Eren Ergin'e ait. "Son El" isimli şarkı Vocal Resort etiketi ile 23 Eylül 2020 Çarşamba günü sevenlerin beğenisine sunuldu.

Haber Muhabiri Rojda Altıntaş ile Haber ve Medyaya Dair

Mesleğinize ilk adımı nasıl attınız?

2016 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ni aradım, staj yapmak istediğimi söyledim ve çağırdılar. 1 ay sonra Hürriyet Gazetesi’nde staja başladım. 6 ay boyunca Hürriyet Gazetesi’nde tecrübeli bir muhabirin yanında stajyerdim, sürekli sahadaydık, bir daha başka bir iş yapamayacağımı o zaman anladım.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Mükemmeliyetçiyim, bu zor bir durum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı haber için aktif kullanıyorum. Kişisel instagram hesabımdan çok fazla özel haber için ihbar aldım. Bu nedenle haber için atılmış tüm mesajlara yanıt veririm, mesaj gelip gelmediğini kontrol ederim

Mesleki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde İşitsel ve Görsel Medya Yapımcılığı bölümünü 2018 yılında bitirdim. Şu an Beykent Üniversitesi’nde Yeni Medya (Lisans) okuyorum. 2016 Hürriyet stajımın ardından 2018 yılında Tv5 Televizyonu’nda ilk kez televizyon kanalında çalışma şansı yakaladım. Ardından Cem TV, TELE1’de çalıştım. 2021 yılında, Hürriyet Gazetesi’nin stajyer olduğum zaman İstihbarat Şefi olan Celal Korkut, Demirören Haber Ajansı’na davet etti. Benim için ajansta çalışmak inanılmaz bir tecrübe oldu. 2 buçuk seneye yakın DHA’da çalıştıktan sonra tv100 kanalına transfer oldum.

Mesleğinizin sizce stresli yanları var mı neler ?

Kendine zaman ayırmamak stresli

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok belgesel izlerim

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Milyonluk Bebek

En çok üzüldüğünüz an ne yaparsınız?

Uyurum

Keşke yapmasaydım dediğiniz şey var mı ?

Yakın çevrem çok çalıştığımı bilir, keşke bu kadar çalışmasaydım dediğim oldu. Hayat bazen doğru zamanı beklemek olmalı

Bu zamana kadar unutamadığınız mesleki deneyiminiz anınız oldu mu?

DHA’da Adli Tıp Kurumu önünde muhabirlik yaptım. Çok acı dinledim, yazmamın hiçbir faydası olamayacağı acılardı, eve gelince saatlerce midemin bulandığı oldu stresten .

Gazeteci Yazar Tv Program Sunucusu Rüzgar Büyüktankaya

Rüzgar Büyüktankaya Aslen Makedonyalı olan Rüzgar Büyüktankaya İstanbul’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. İki çocuk annesidir. Fenomen Kaynana yarışmasından da bilinen Rüzgar Büyüktan Pek çok tv kanalında sunuculuk yaptı program hazırladı. Aile ilişkileri uzmanı olan Büyüktankaya yaşam koçu olarak da programlara katıldı. Danışmanlık çalışmalarını da sürdürmektedir. Köşe yazarlığı ve tv programı projeleri de devam etmektedir. İlk olarak Özlem Çamoğlu’nun sunduğuğu gündemde bugün programına yaşam koçu olarak katıldı sonrasında pek çok programdan teklif aldı ve Flash tv Aydanla Hayata dair programına ilişki uzmanı olarak katıldı. Zahide Yetiş ve Zuhal Topal’ın programlarına katıldı. Oyunculuk eğitimi de bulunan Rüzgar Büyüktankaya çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürmektedir. Rüzgar Büyüktankaya bu mesleğe dair yeteneği , birikimi , farklı alanlardaki başarısı , kendine özgü sunuculuğu ve programcılığı , özgün yaşam koçluğu , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Rüzgar Büyüktankaya tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Serhat Özcan

Aslen Kocaeli Kartepeli olan Serhat Özcan 34 yaşındadır. Sakarya üniversitesi spor akademisi mezunudur. Çok küçük yaşlardan itibaren medya iletişim ve oyunculuk sektörüne giren Serhat Özcan yaklaşık 20 yıldır sektör ün içindedir. Mankenlik ve oyunculukla uğraşan Serhat Özcan 2012 yılında Acun Ilıcalı’nın reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor Ünlüler-Gönüllür’e katılarak, adada başarılı bir performans sergilemişti. Özcan, daha sonrasında ise, Arka Sokaklar ve Savaşçı dizileri başta olmak üzere birçok projede yer almıştı. En fazla ses getiren projelerim Survivor, Savaşçı dizisi Yüzbaşı Metin Harmancı karakteri, Abdülhamid de Paşa karakteri, Arka Sokaklar yadigar karakteri rolleriydi Serhat Özcan son olarak başrol oyuncusu olarak yapımcılığını Asuman Zaim, Senarist ve Yönetmenliğini Mehmet Ali Zaim üstlendiği Metruk Filminde yer aldı. Serhat Özcan oyunculuktaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün rolleri , vizyonu , güçlü oyunculuğu ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , yakışıklılığı ve karizmasıyla da dikkat çekmektedir. Serhat Özcan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sinema Kralı ve Oyuncu Serhat Özer

Serhat Özer 30 Temmuz 1997 İzmit doğumludur. Aslan burcudur. 188 boyundadır, 83 kilodur. Göz rengi ise ela. İlkokulu ve liseyi Kartepe’de okudu. 2016 yılında liseden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi turizm otel işletmeciliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümünü bitirdi. Şu anda ise Anadolu Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir. Eğitimin çok önemli olduğunun farkında olan biri olarak üniversite okuduğu zamanlarda, turizm ve spor konusunda işler yaptım ama bir türlü mutlu olmadı. İstediği mesleğin aslında oyunculuk olduğunu anladı. Oyuncu olmak istiyordu çünkü farklı duyguları, hayatları yaşayarak deneyimlemek istiyordu. Şu anda oyunculuk konusunda eğitim alırken, bir yandan da sosyal medyada içerik üretmeye çalışmaktadır. Kamera önünde olmayı çok seven Serhat Özer 6. Sinemanın Kralı ve Kraliçesi Yarışmasında erkeklerde 2.olarak Sinemanın Kralı unvanını aldı. Serhat Özer Ayça Kuru Akademi : Mankenlik ve Zarafet Eğitimi , Ahmet Elginkan vakfı : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Diksiyon , Spikerlik ve Sunuculuk , Komek : Diksiyon , Halk eğitim merkezi : Uygulamalı Tiyatro Tümay Özokur Akademi : Temel oyunculuk eğitimlerine sahiptir. Burger King Reklam filminin yanı sıra Soğuk Kumlar Kısa filminde de rol almıştır. Serhat Özer oyunculuğa dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün yüzü , vizyonu , eğitimle birleştirdiği güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , yakışıklılığı ve karizması ile de dikkat çekmektedir. Serhat Özer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sahnede Hem Manken Hem Şarkıcı Olan Tek İsim : Su Akkuyu

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezinde Fashion Week Türkiye organizasyonunda Su Akkuyu rüzgarı esti.Su Akkuyu artık etkinliklerde sadece kendine özgü bir konsept oluşturdu. Güzel model hem birbirinden farklı modacıların kıyafetleri ile podyumda arz-ı endam ederken her defilede güzel sesi ile de showunu tamamlıyor. Güzel manken birçok tasarımcının tasarımlarını giyerken Podyumda adeta devleşti ve kendine hayran bıraktı. Hemen her tasarım düzgün fiziği ile Su Akkuyu ile dikkat çekici bir hal alıyor. Bu yüzden Su Akkuyu son dönemin en aranan modeli konumunda.

KENDİ IŞIĞINA YÜRÜ

KEMAL SAYAR KENDİ IŞIĞINA YÜRÜ Kapı Yayınları’ndan çıktı. Çok büyük, varoluşsal bir yıkım yaşayan insanlar, karanlığın ortasında umut ışığını bulmalarına yardımcı olacak, onlara uzanacak bir el arar. Zifiri karanlıkta ruha yön gösterecek bir ışık çakımı. Çöl sıcağında bir serinlik. Varoluşsal bir sarsıntı ruhun üstünü örttüğünde, bir kum fırtınasında nasıl göz gözü görmüyorsa işte hayatın yolları da öyle görünmez olur; bu hengâmenin ortasında kalan insanlar bir yön, bir ışık bulmakta zorlanırlar. Hayatın o en zor geçitlerinde, karanlığı delen bir ışık mutlaka vardır. Onunla yolumuzu bulur, onunla yaşamaya devam ederiz. Senin içinde yanan kandili kimse söndüremez. Etrafı zifiri karanlık kapladığında sakın korkma. Kendi ışığına yürü.” Zor günlerin içinden selametle çıkabilmek için kendi ışığımızı işaret ediyor Kemal Sayar. Ümitle tekrar parlatılacak bir ışık. Bir başına değil ama birlikte; yürek hizasında bir mücadele.

Rahmet Ailesi

Herkes Kalbinin Meyvesini Yer Yüz binler satan Bozkırın Sırrı’nın yazarı Ahmet Turgut’un yeni kitabı Rahmet Ailesi Kapı Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda. Sevginin temel kuralıdır. Seven, sevdiğini tanımak ister ve onun sevdiklerini de sever. Bu ilkeden hareketle Peygamber Efendimize (sav) farklı pencerelerden bakmak ve onunla aynı sevgide buluşan bazı yakınlarını hatırlatmak istedik. Nitekim öğrencilerin sergilediği güzellikleri görebilmek, onları yetiştiren eğitmeni tanıyabilmektir. Keza talebelerin nasıl yetiştiklerini görmek, En Güzel Rehbere (sav) nasıl öğrenci olabileceğimizi de öğretmekte…