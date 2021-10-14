Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.94
ALTIN
530.42
DOLAR
9.1815
STERLİN
12.5990
EURO
10.6593

Kazak Gençlerin 30. Yıl Coşkusu

M. Kemal SALLI
Türkiye

M. Kemal SALLI

[email protected]

14 Ekim 2021, 17:13

15 kez okundu.

İstanbul, Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak gençleri, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlamak üzere istanbul’da biraraya geldiler. 

Kardeş ülke Kazakistan bu yıl 30’ncu bağımsızlık yılını kutluyor.

Kazakistan, Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda pekçok başarıya imza attı. Kazakistan, bir millet yaşamı olarak çok kısa sayılacak 30 yıllık zaman diliminde bir dünya markası olmayı başardı ve bu başarının haklı gururunu yaşıyor. 

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü vesilesiyle İstanbul, Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak öğrenciler İstanbul’da biraraya geldiler. Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak öğrenciler de, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 30. Bağımsızlık Yılı etkinliğinde, İstanbul’da eğitim gören kardeşlerinin 30. yıl coşkusuna eşlik ettiler.  

Piknik şeklinde tertip edilen etkinlikte gençler konser izleyip, çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrenciler, ayrıca, Kazakistan bağımsızlığının 30. yılına ithafen flash mob eylemi gerçekleştirdiler. 

Yapılan bilgi yarışmaları başta olmak üzere çeşitli yarışmaların galipleri Başkonsolos Alim Bayel tarafından özel hediyelerle ödüllendirildi.

Bunun yanı sıra etkinlikte İstanbul’da eğitim almakta olan gençlerin teşkilatı kurularak, liderleri seçildi. ‘Birlik’ Kazak Gençleri Teşkilatı’nın misyonu, Kazak gençlerini birleştirmek, vatan sevgisi ve ülkeye hizmet ideallerini aşılamak, dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmektir.

Kazak gençlerinin eğitim konusunda en çok tercih ettikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğu bilinmektedir. Bağımsızlık yıllarında Türkiye’nin yüksek eğitim kurumlarında binlerce Kazak genci eğitim aldı. 

Türkiye’deki Kazakistanlı gençlerin birliğini güçlendirmeye yönelik etkinlikler devam edecek. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma