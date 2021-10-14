M. Kemal SALLI

İstanbul, Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak gençleri, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlamak üzere istanbul’da biraraya geldiler.
Kardeş ülke Kazakistan bu yıl 30’ncu bağımsızlık yılını kutluyor.
Kazakistan, Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda pekçok başarıya imza attı. Kazakistan, bir millet yaşamı olarak çok kısa sayılacak 30 yıllık zaman diliminde bir dünya markası olmayı başardı ve bu başarının haklı gururunu yaşıyor.
Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü vesilesiyle İstanbul, Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak öğrenciler İstanbul’da biraraya geldiler. Bursa ve Sakarya üniversitelerinde eğitim gören Kazak öğrenciler de, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 30. Bağımsızlık Yılı etkinliğinde, İstanbul’da eğitim gören kardeşlerinin 30. yıl coşkusuna eşlik ettiler.
Piknik şeklinde tertip edilen etkinlikte gençler konser izleyip, çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrenciler, ayrıca, Kazakistan bağımsızlığının 30. yılına ithafen flash mob eylemi gerçekleştirdiler.
Yapılan bilgi yarışmaları başta olmak üzere çeşitli yarışmaların galipleri Başkonsolos Alim Bayel tarafından özel hediyelerle ödüllendirildi.
Bunun yanı sıra etkinlikte İstanbul’da eğitim almakta olan gençlerin teşkilatı kurularak, liderleri seçildi. ‘Birlik’ Kazak Gençleri Teşkilatı’nın misyonu, Kazak gençlerini birleştirmek, vatan sevgisi ve ülkeye hizmet ideallerini aşılamak, dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmektir.
Kazak gençlerinin eğitim konusunda en çok tercih ettikleri ülkelerden birinin Türkiye olduğu bilinmektedir. Bağımsızlık yıllarında Türkiye’nin yüksek eğitim kurumlarında binlerce Kazak genci eğitim aldı.
Türkiye’deki Kazakistanlı gençlerin birliğini güçlendirmeye yönelik etkinlikler devam edecek.