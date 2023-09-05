Dr Şerqiye MEMMEDOVA tarafından düzenlenen programda KİAMP-Türkiye Genel Koordinatörü Sn Dr Elvin ABDURAHMANLI Küçük yaşlı Çocukların eğitime kazandırılması ve gizlice iş yerlerinde çalıştırılarak istismar edilmesine karşı önlemlerin alınması amacıyla bu programın KİAMP-Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Koordinatörlüğü olarak destek verdiklerini açıklamıştır. Dr Şerqiyye Memmedova 11 yıldır Türkiyede Kayıtsız Azerbaycanlı çocukların eğitime kazandırılması amacıyla bu programı sürdürmektedir. Nitekim Dr Şerqiyye Memmedova Azerbaycanlı kız ve erkek çocukların okur yazarlığının artırılması için elinden geldiği kadar desteğini sürdüreceğini ifade ederek bu projenin önceki yıllarda olduğu gibi gelecektede süreceğinin teminatını verdi. Belirtmemiz gerekiyor ki, Hüseyn Cavid adına İstanbul’daki Azerbaycan okulunda 1970’li yıllardan Türkiyeye göç etmiş ve kayıtsız Azerbaycanlıların çocuklarının eğitim ve öğretim hayatı dışında kalmaması için 11 yıldır gönüllü şekilde aktif olarak eğitim faaliyeti göstermektedir. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetinin gerekli kurumları konu ile ilgili sorunların çözümünde ortak faaliyet göstermesi sorunun kısa zamanda çözümüne pozitif bir etki edecektir. Sorunun çözümü için Kadınların Mariflendirme Birliği, Hüseyn Cavid Okulu ve KİAMP-Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörlüğünün katılımıyla Azerbaycanlı ailelerle kurumlar tarafından 3 görüş gerçekleştirilmiştir.

Haber kaynağı: KİAMP-Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörlüğü İletişim Başkanlığı