İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile İş Gıda Grup Üst Yöneticisi Feliks Boynuinceoğlu katıldı.

Elde ettikleri başarılarda sponsorlukların önemine dikkati çeken TVF Başkanı Üstündağ, "Türk voleybolunun geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz, hepimizin gururu olmaya devam edecek. Bu yolda sponsorların çok önem arz ettiğini söyleyebilirim. Bu başarılarda çok büyük emekler var. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Aramıza yeni bir yol arkadaşı, değer ortağı katıldı. İş Gıda, KFC markasıyla ligimizin önümüzdeki sezon isim sponsoru olacaktır. Türk voleyboluna değer katacak, önemli işler yapmaları için destek verecek bir anlaşma. Bu destekler devam ettikçe Türk voleybolu ülkemizi gururlandırmaya devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin gururlanacağı başka başarılar da elde edeceklerini söyleyen Üstündağ, "Dünyada 1 numarayız, Avrupa'nın da şampiyonuyuz. Artık sırada ne var sorusu soruluyor, Türkiye'nin gururlanacağı hangi organizasyon varsa hedefimiz o organizasyonda zirvede olmak. Paris Olimpiyatlarında katılacak ve orada derece elde edecek güçteyiz. İşimiz daha da zorlaştı. Çıta yüksek. Bunu başarmak zorundayız, başaracak gücümüz ve inancımız var." ifadelerini kullandı.

Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçiş süreci ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Üstündağ, "Vargas, Türk voleyboluna yabancı değil, içimizden biri. Türkiye'ye ilk geldiği kulüpte, ülkemizde voleybol oynama imkanı sağlanmıştı. Daha sonra milli takımda oynama teklifini götürdük. Milli takım forması giymekten gurur duyacağını söyleyerek, 'Bu ülkede ekmek yiyorum, bu ülkenin de seve seve vatandaşı olurum.' dedi. Bu süreci en yakından takip edenlerden biriyim. Türk voleyboluna kazandırılmış bir oyuncu oldu. Melissa'nın da gelmesi ve teknik kadro değişikliğiyle var olan potansiyelin sahaya yansıtıldığını görüyoruz. Ülkemizi gururlandırmaya, sevindirmeye gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutlayarak konuşmasına başlayan İş Gıda Grup Üst Yöneticisi Feliks Boynuinceoğlu da şunları söyledi:

"Bunun gibi başarıları destekleyecek iş birliğini duyurmak için buradayız. TVF'nin ve kulüplerin çalışması neticesinde voleyboldaki başarılar hepimizin gurur kaynağı. Bu başarıların artması için kulüp ve sporcuların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden 1. lige sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lig önümüzdeki sezon KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi olarak anılacak. Bu ligin voleybolcun geleceğini şekillendirdiğine inanıyoruz. Bu sponsorlukla voleybolcularımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Voleybolun yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından iki kurum arasında anlaşma imzalandı.

AA