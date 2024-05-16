HABER: Ömer Faruk Yıldırım

Polat Enerji’nin orta vade yatırım hedefleri arasında ise, 312,1 MWm kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 7. büyük rüzgar enerji santrali olan Soma RES’te yatırımlarına devam ederek, Soma RES’i Avrupa’nın en büyük rüzgar enerji santrali yapmak var.

Önce Vatan Gazetesi Yazarı Ferhat Yıldırım ile görüşen Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, Türkiye’nin yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcıların hem de yurt dışından gelecek olan yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

Türkiye sadece yenilenebilir enerji üretimi ile de değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalat sanayinde de önemli bir aşama kaydetmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor” şeklinde konuştu.

Soma RES ile Soma halkına da ekonomik katkılar sunan Polat Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sürekliliğini arttırmak adına 4 MWh kapasiteli elektrik depolama sistemi kurulum ve devreye alma çalışmalarına başlamasıyla Soma’nın ülke ekonomisine verdiği katkıyı da artırmayı hedefliyor.

756,2 MWm kurulu gücüyle Türkiye’de toplam 6 bölgede rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle temiz enerji üreten Yenilenebilir enerji sektörünün öncü oyuncusu Polat Enerji, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması ve enerji tedarik kaynaklarının çeşitlenmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

Toplam 5 rüzgar ve 1 güneş enerjisi santraliyle temiz enerji üreten Polat Enerji, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği rüzgar enerjisi konusunda liderliğini sürdürüyor. Yıllık enerji üretim kapasitesi 2 milyar KWh’e ulaşan Polat Enerji, kapasite artırımı yatırımlarının yanı sıra enerji depolama çalışmalarını da sürdürerek bu alanda da ilkler arasında yer almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sene Yalova’daki Göktepe RES için gerçekleştirilen kapasite artışı yatırımı ile santral kurulu gücünü 121,1 MWm’ye yükselten Polat Enerji, farklı santrallerinde toplam 30 MW rüzgar kapasite artışı ve 46,6 MW güneş hibrit kapasite artışı ile yatırımlarına bu sene de devam ediyor.

Polat Enerji'nin rüzgar kurulu gücü, Türkiye rüzgar kurulu gücünün yaklaşık %6,1’ni oluşturuyor. Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçleri baz alınarak yapılan araştırmaya göre Polat Enerji, rüzgar enerjisi alanında kurulu 719,8MWm’lik kapasitesi ile Türkiye’de yıllardır bulunduğu lider konumunu 2023 sonu itibarı ile de korudu.

Yenilenebilir enerji santralleriyle 2023 yılında 2 milyar kWh’e yakın elektrik üretimi ile yaklaşık 610 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Polat Enerji, portföyündeki santrallerle her yıl 55 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer 1,3 milyon ton civarında karbon dioksit gazı emisyonu azaltımı sağlıyor.

Rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik anlamında çok önemli kaynaklara sahip olan Türkiye’de, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı son 10 yılda önemli bir artış göstererek %29'dan %42'ye çıktı. Ulusal Eylem Planı (UEP) Kapsamında Türkiye’nin 2035 yılı enerji hedefleri doğrultusunda, toplam kurulu kapasitesinin 189,7 GW seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payının yaklaşık %65’e, elektrik üretimindeki payının ise %55’e yükselmesi beklenmektedir. Aynı dönemde, rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye toplam kurulu elektrik gücünün %43,5’ini ve toplam üretilen elektriğin ise %34,2’sini oluşturması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin hedefe emin adımlarla ilerlediğini belirten Polat Enerji CEO’su Cem Deniz, “Geçen yıl rüzgar enerjisi yatırımlarında yaklaşık 400 MWe kurulu güç devreye alınabildi. Güneş enerjisinde ise yaklaşık 2 GW’a yakın kurulu güç devreye alındı, bunun neredeyse %90’ını lisanssız elektrik üretim santralleri oluşturuyor. Ulusal planlardaki hedeflere ulaşabilmemiz için ise her sene rüzgarda en az 1,5 GW, güneşte en az 3,5 GW kurulu gücü devreye almamız gerekiyor. Türkiye’nin güçlü potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu hedeflerin dahi üzerine çıkma imkanına sahibiz. Sektör olarak en büyük beklentimiz, hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirmek ve Türkiye’nin sahip olduğu muazzam yenilenebilir enerji potansiyelini tüm paydaşlarımızla beraber gerçeğe dönüştürmek” dedi.

Pandemi ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının küresel anlamda enerji sektöründe arz güvenliği konusunu gündeme taşıdığını ifade eden Deniz, özellikle Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını belirtti. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum bağlamında stratejik bir pozisyonda olduğunu ifade eden Polat Enerji CEO’su Cem Deniz “Türkiye sadece yenilenebilir enerji üretimi ile de değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalat sanayinde de önemli bir aşama kaydetmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

· Türkiye bulunduğu coğrafi konum anlamında stratejik bir pozisyondadır.

· Rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik anlamında çok önemli kaynaklara sahibiz ve son yıllarda yaptığımız atılımlar ile özellikle güneş, rüzgâr ve jeotermalde elektrik santralleri anlamında dünyaya örnek gösterilecek seviyede işler başardık.

· Türkiye sadece yenilenebilir enerji üretimi ile de değil aynı zamanda yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yerli imalat sanayinde de önemli bir noktaya ulaşmıştır. Sadece yurt içi piyasaya değil ihracata odaklı büyüyen bir ekonomi haline gelmiştir.

· Türkiye yenilenebilir enerji anlamında hem yurt içi yatırımcılar hem de yurt dışından gelecek yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırmaktadır.

· Türkiye’ye baktığımızda da yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının son 10 yılda ciddi anlamda artarak %29'dan %42'ye çıktığını görmekteyiz.

· Türkiye son on yılda yenilenebilir enerjide etkileyici bir büyüme yaşamış olsa da Türkiye’nin potansiyeli düşünüldüğünde bu artış yeterli görülmemektedir. Çok daha fazla yatırımı hayata geçirme gücüne sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

· 2023 verilerine bakıldığında, Türkiye’nin mevcut kurulu gücü yaklaşık 106,7 bin MW olarak belirlenmiştir.

· Bu kurulu gücün %56’sını yenilenebilir enerji oluşturuyor. Yaklaşık olarak Güneş enerjisinin 11,3 bin MW, rüzgar enerjisinin 11,8 bin MW ve hidroelektrik santrallerinin 32 bin MW kurulu gücü bulunmaktadır.

· On ikinci Kalkınma Planı Hedeflerine göre 2028 yılında, kurulu güç olarak Güneş enerjisinde 30 GW ve Rüzgarda da 18 GW hedefleniyor. Bu her yıl güneş ve rüzgarda toplamda 5 GW ilave yatırım demek. Ulusal planlardaki hedeflere ve hatta daha da üstüne çıkma potansiyeline sahibiz.

· 2035 yılında ise Türkiye’nin toplamda 190 bin MW kurulu güce ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun %65’nin ise yenilenebilir enerjiden elde edilmesi bekleniyor.

· Geçen sene rüzgar enerjisi tarafında yaklaşık sadece 400 MW kurulu güç devreye alınabildi. Güneş enerjisinde ise yaklaşık 2 GW’a yakın kurulu güç devreye alındı bunun yaklaşık %90’ı lisanssız elektrik üretim santralleri oluşturmaktadır.

· Hedeflerimize ulaşabilmemiz için her sene en az 1,5 GW’ın üstünde Rüzgar, 3,5 GW’ın üstünde de Güneş kurulu gücünü devreye almamız gerekmektedir.

· Sektör olarak en büyük beklentimiz hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirmek ve Türkiye’nin sahip olduğu muazzam yenilenebilir enerji potansiyelini tüm paydaşlarımızla beraber gerçeğe dönüştürmek olarak özetleyebiliriz.

Dünyada Yenilenebilir Enerji

· Pandeminin enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma sonrasında 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı enerjide arz güvenliği konusunu gündemin en üst sıralarına taşıdı.

· İklim değişikliği etkilerinin artık daha çok hissedilmesiyle ülkeler küresel ısınma ile mücadele için önemli adımlar atmaya başladı.

· Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere yeşil dönüşüm eylem planları ve net sıfır emisyon hedefleri ilan ediliyor.

· Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının arz güvenliğinin sağlanmasındaki önemi de anlaşılmış oldu.

· Dünyada geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji alanında devreye alınan yatırımlar kapsamında çok büyük rekorlar kırıldı. Bu gelişimin öncülüğünü de dünyada devreye alınan kurulu güç kapasitesinin nerdeyse yarısından fazlasını yapan Çin sağlamış oldu.

Polat Enerji

· Polat Enerji 20 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji sektöründe yer almaktadır.

· Uzun yıllardır rüzgar enerjisinde sektör liderliğini korumaktadır. Şu anda 719,8 MWm rüzgar ve 36,4 MWm güneş kurulu gücümüzle toplam portföy büyüklüğümüz 756,2 MWm’dır.

· Enerji üretimimiz yılda 2 milyar kWh’e ulaşmaktadır.

· Yenilenebilir enerji santralleriyle 2023 yılında 2 milyar kWh’e yakın elektrik üreterek, yaklaşık 610 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Polat Enerji, portföyündeki santrallerle her yıl 53 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,3 milyon ton karbon dioksit emisyonu azaltımı sağlıyor.

· 2023 yılında Yalova’da yer alan Göktepe RES projemizin kapasite artışı yatırımı devreye aldık; böylece santral kurulu gücü 121,1MWm’ye yükseldi.

· Polat Enerji farklı santrallerinde toplam 30 MW rüzgar kapasite artışı ve 46,6 MW güneş hibrit kapasite artışı ile yatırımlarına bu sene de devam ediyor. 2025 yılının ilk yarısından önce 80 MW’a yakın kapasite artışı ve hibrit yatırımlarımızı devreye almayı planlıyoruz.

· Ayrıca sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin ilk şebeke ölçekli depolama sistemlerinden birini de Soma RES’te devreye almak üzere yatırım süreçlerine başladık.

· Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçleri baz alınarak yapılan araştırmaya göre Polat Enerji, rüzgar enerjisi alanında kurulu 719,8 MWe’lik kapasitesi ile Türkiye’de yıllardır bulunduğu lider konumunu 2023 yılında da korudu.

· Polat Enerji'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü, Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücünün yaklaşık %6,1’ünü oluşturuyor.

"Geleceğe Yeşil Işık Yak" sosyal sorumluluk projesi

· Polat Enerji ve Polat Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen "Geleceğe Yeşil Işık Yak" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye’yi dolaşarak çocukları yenilenebilir enerji ile tanıştırıyoruz.

· Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Geleceğe Yeşil Işık Yak projesi” Öğretmen Eğitimleri ve Enerji Atölyeleri gibi çeşitli modüllerden oluşuyor.

· İlk yılında Polat Enerji’nin santral bölgelerine odaklanan projenin hedefi Türkiye genelinde bilinçli ve çevreci nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

· Milli Eğitim İl Müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen Öğretmen Eğitimleri kapsamında öğretmenlerin; iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji konularında farkındalıklarını yükselterek gelecek nesillere rehberlik etmeleri hedefleniyor.

· 3. ve 4. sınıf öğrencilerini temiz enerji konusunda bilinçlendirmek için düzenlenen Enerji Atölyelerinde öğrencilere yenilenebilir enerji, rüzgâr enerjisi ve sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar çeşitli interaktif etkinliklerle aktarılıyor.

· Aralık ayında saha organizasyon sürecinin başladığı proje kapsamında 7 farklı şehirde 7 öğretmen eğitimi, 40 farklı okulda 70 atölye yapılacak.

· Geleceğe Yeşil Işık Yak projesinde 2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar 700 öğretmene, 2.400 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.