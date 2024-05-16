Sergi, Cihan için engelli bir sporcunun ilk sanat sergisi olma özelliği taşıyarak büyük ilgi görüyor.

Okan Cihan, hayatının büyük bir bölümünü spor alanında geçirmiş bir isim. Ancak fiziksel engele rağmen sanata olan tutkusu hiç dinmedi. Çizdiği portrelerde incelikle işlenmiş detaylar ve derin duygular bulunuyor. Cihan, resim yaparken kalemi ağzıyla kullanıyor ve bu şekilde hayal dünyasını kağıdına aktarıyor.

Okan Cihan sergi sırasında ağzı ile Real Madrid forması giyen başarılı futbolcu Arda Güler'in portresini çizerek sergiye gelen sanatseverleri büyüledi.

Yaptığı konuşmada, " Karakalem portre resimleri çiziyorum. Sürekli yeni arayışlar içinde olmak ve yeni hobiler edinmek benim doğamda var. Resimle tanışmam da böyle başladı. Hiçbir resim eğitimi almadım. Sadece sosyal medyada bu işi yapanların videolarını izleyerek geliştirdim. Her fırsatta daha iyi anlaştığımız için hevesim daha da arttı ve artık resim yapmak sevdiğim hobilerimden biri haline geldi" dedi.

Serginin başarısında önemli bir rol oynayan isimlerden biri de Spor Politikaları Derneği Başkanı Hakan Nergis oldu. Nergis'in sahip olduğu projede Cihan'a büyük bir destek verdi ve onun yeteneklerini daha geniş kitlelere tanıtmaya yardımcı oldu.

Ünsped Kültür ve Spor Kulübü, sergi için kapılarını açan sanatın gücünü kutladı ve Cihan'a destek oldu. Kulüp, sanatın herkes için erişilebilir olmasını ve Cihan'ın yeteneğini parlatmayı amaçladı.

Heybeliada Lions Kulübü Başkanı Hülya Güveli de sergi sürecinde Cihan'a yakın ilgi gösterdi.