HABER: M.KEMAL SALLI

Türkiye Pakistanlı Öğrenciler Birliği ve Yerli Düşünce Derneği ile YTB’nin birlikte YTB salonunda düzenlediği, “Pakistan ve Türkiye Arasındaki Kardeşliğin 76. Yılı” etkinliğine katılan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek başladığı konuşmasında şunları ifade etti;

“Pakistan,Türkiye ilişkileri;

1947 den bu güne,kardeşlik temeli üzerinde,ortak din ve kültürel miras ile tarihi köklü bağlara dayanır.

Ortak değerimiz ve büyük münevverimiz,bağımsız Pakistan’ın öncüsü ve fikir babası,saygı ve rahmetle andığımız,Allame İkbal’in Türk milletine olan tarihi sevgisi,

Çanakkale ve İstiklal Savaşımızdaki,destekleri,

iki halkın kardeşliğine çok büyük katkılar sağlamıştır.

Pakistan’ı ve Pakistanlı kardeşlerimi, 2010 da sel baskını sonrasında yapımına vesile olduğum,Muhsin Yazıcıoğlu,Mehmet Akif Ersoy,Ahmet Yesevi, Şeyh Şamil ve Aliya İzzet Begoviç adlarındaki yerleşkelerin inşası ve anahtar teslimi için gittiğimde bizzat tanıma şerefine nail oldum.

Ve memnuniyetle gördüm ki,

Pakistan ve Türkiye,dünya döndükçe var olacak,iki ayrı bedende,ama aynı ruha sahip iki kardeş millettir.

İnanıyorum ki sizler,eğitiminizi tamamlayıp ülkenize gidince, çeşiti hizmetleri üstlenecek ve iki kardeş ülke ve milletin her alanda var olan iyi ilişkilerini daha da yükseklere taşıyacaksınız inşallah.

Bu vesile;15 Mayıs 1919 da ülkemizi işgal eden düşmana

karşı,Güzel İzmir’imizde,

ilk kurşunu atan,ve direniş gösteren şehidlerimiz,Hasan Tahsin ve Süleyman Fethi beyleri saygı ve rahmetle anıyorum.

Aynı zamanda bu gün Filistin’in 15 Mayıs El- Nakba günü yani “Felaket Günü” dür.

Siyonist İsrail yönetiminin aylardır Gazze ve Refah’ta çocuklar başta olmak üzere sivillere uyguladığı soykırımı kınıyor,hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum.

Sözlerimi;karanlık çökünce ortaya çıkan yıldızlar gibi olan iki kardeş ülke için;zindabad Pakistan,zindabad Türkiye diyerek tamamlıyor,

sizleri tekrar saygı ile selamlıyorum.”

İlginin ve katılımın çok yüksek olduğu etkinlikte,Pakistan Türkiye Büyükelçi Yrd.Ahmed Bhutto,Yerli Düşünce Derneği Başkanı Eski Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu,Ankara Üniversitesi Dekanı Prof.Dr.Yusuf Kağan Kadıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyolog Prof.Dr.Pervin Dinçer de birer selamlama konuşmaları yaptılar.

Etkinlik;Pakistan’ın tanıtımı ile ilgili slayt gösterileri ve Pakistan yemeklerinin ikramı ile sona erdi.