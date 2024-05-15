Dr. Akkan Suver'e PABSEC Onur Madalyası

HABER: M.KEMAL SALLI

Dr. Akkan Suver de, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'ya 1974 ,yılında Türkiye'de yayınlanan (50 yıl önce) Arnavut Edebiyatı adlı kitabını sundu.

Arnavutluk Devleti daha önce de, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından Dr. Akkan Suver'e Arnavutluk Devlet Nişanı sunmuştu.

Dr. Akkan Suver ile birlikte Madalya Alanlar: Ukrayna Milletvekili Anna Purtova, Gürcistan Milletvekili Ramaz Nikolashvili, Sırbistan Milletvekili İgor Becic ve Arnavutluk Milletvekili Petro Koçi