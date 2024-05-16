ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

15 Temmuz 2024 günü önce Karadağ (Montenegro) Maslahatgüzarı Dorde Jankovic’i ziyaret etti. Karadağ Balıkesir Fahri Konsolosu olarak Karadağ Büyükelçiliği'ni ziyareti bir görev olarak kabul ettiğini belirten Dr. Suver Maslahatgüzar Dorde Jankovic’e bir de kitap hediye etti. Ziyarette kendisine Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Göksel Bilgiç eşlik etti.

Dr. Akkan Suver, Karadağ ziyareti sonrası, önceki Cumhurbaşkanı Bamir Topi (2007 -2012 ) tarafından kabul edildi.

Kabul sonrası Cumhurbaşkanı İlir Meta (2017-2022) tarafından onuruna yemek verilen Dr .Akkan Suver, akşam üzeri de Arnavutluk önceki Cumhurbaşkanı merhum Bujar Nishani'nin (2012-2017) Eşi Odeta Nishani'yi ziyaret etti. Ziyarette Arnavutluk Milletvekili Kreshnik Çollaku da hazır bulundu.

Göksel Bilgiç'le ziyaretlerini gerçekleştiren Dr. Akkan Suver Karadağ Maslahatgüzarı'yla samimi bir görüşme yaptı.

Daha önce 9 Haziran 2017 tarihinde Büyükelçi Dusan Mrdovic'i Tiran'da ziyaret ettiğini de belirten Dr. Akkan Suver, Maslahatgüzar Dorde Jankovic’ e Türkiye’ deki çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Dr. Akkan Suver temaslarının sonuncusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Tirana Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'a yaptı.

İki günlük çalışmaların bir değerlendirilmesinin yapıldığı ziyarette Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı çalışmaları hakkında Büyükelçi Tayyar Kağan Atay'a bilgi sunumunda bulundu.