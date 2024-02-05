Merhabalar sevgili dostlar, Yörelerimizin Mutfaklarında bu hafta ''KARADENİZ MUTFAĞI''ndayız.

Bir uçtan bir uca Karadeniz denilince yemekleri olarak da hepimizin aklına Çay-Fındık ve Hamsi geliyor.

Oysaki Bölge sürekli yağış aldığı için çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğundan,aklınıza gelebilecek her türlü ottan,yapraktan ve meyveden yemekler de yapılmaktadır.Ve bilinmeyen ama bu mutfağın en belirleyici özelliğide ot yemekleridir.

Sebze,meyve ve ot ağırlıklı yemekler Karadeniz'i özellikle vejetaryen mutfağı ile ön plana çıkarıyor.

Karadeniz'in doğusunda yer alan Ordu,Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin gibi şehirlerin mutfağında şu ana kadar tespit edilmiş 150-200 çeşit yemek bulunmaktadır.

Karalahana,Sakarca,Fasulye diblesi,Isırgan otu,Mısır ekmeği,Muhlama,Kuymak bu bölgede sık tüketilen yemekler arasında yerini almaktadır.

Yemeklerin yanı sıra Karadeniz de tatlıların bir çoğu da meyvelerden yapılmaktadır.Farklı lezzetleri tatma imkanı bulabilen turistler için Kiraz ve Kara yemişin soğanla kavrulması,turşu çeşitlerinin kavrularak tüketilmesi de gelen ziyaretçileri şaşırtmaya devam ediyor.

Meyvelerden yapılan tatlıları arasında Armut tatlısı,Kokulu üzüm tatlısı,Kabak tatlısı gibi çeşitlere rastlarız.

Ama Karadeniz Mutfağı tatlıları nelerdir desek hemen herkes sanırım Hamsiköy Sütlacı ile Laz Böreğini söyler.Bunların yanı sıra üçüncü sıraya da ana ürünü bölgenin Kara üzüm'ü Karadenizin incisi olarak tabir edilen ''Üzüm''den yapılan ''Pepeçura''tatlısıdır.

Karadeniz kıyı şeridi boyunca ''Karadeniz Mutfağı''ile genelleme yapsak da aslında Karadeniz'e bağlı her bir şehrin de kendine has mutfağı ve çeşitleri bulunmaktadır.

Trabzon'un,Rize'nin,Giresun'un ,Samsun'un ve Karadeniz Bölgemizde bulunan daha bir çok ilimizin adları ile özleşen ve bilinen birçok yemeği de bulunmaktadır.

Galacoş,Sahan paçası,Koca karı gerdanı,Et'li pazı sarma,Hamsili pilav,Karalahana dolması,Karavu şerbeti ve daha bir çok yemek genel adıyla Karadeniz Mutfağı adı altında birleşse de Şehirlerin adları ile özleşen ve bilinen yemeklerdir.

Keşke imkanımız olsa da hepsini sizlerle paylaşabilsem,her hafta iki yöre yemeği dedik ve bu hafta ''Karadeniz ''dediysek en çok tüketilen ve sevilen yemek gibi besleyici ve doyurucu olan her ne kadar ''çorba ''olarak bilinse de Karadenizlinin vazgeçemediği bir tarif ile başlayalım.

Bu tarif bir Karadenizli tarafından öğrenilip pişirilse de kusurumuz varsa affola diyelim ve nasıl pişirildiğine geçelim.

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 500 gr Kara lahana

• 3 su bardağı haşlanmış Mısır kırığı

• 2 su bardağı taze barbunya (kuru barbunyanın haşlanmışı da olabilir)

• 1 ad kuru soğan

• 2 ad kurutulmuş acı biber

• 1,5 yemek kaşığı Trabzon tereyağı

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 yemek kaşığı kuyruk yağı (arzuya göre)

• Tuz

• 2 su bardağı et suyu + 6 su bardağı su

HAZIRLANMASI:

• Mısır kırığı olarak aktardan alacağınız ürünü geceden ıslatın ve ertesi gün haşlayarak hazır hale getirin.

• Eğer barbunya'yı da kuru olarak kullanacaksanız onu da geceden ıslatın ve suyunu bir kaç sefer değiştirerek haşlayın.

• Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye alın.

• Üzerine tereyağ ve zeytinyağını ,kuyruk yağını alarak kavurmaya başlayın.

• Kurutulmuş acı biberleri sıcak suda yumuşatın ve ince doğradıktan sonra kavrulan soğanlara ekleyin.

• Haşlanmış mısır kırığını ve barbunyaları ekleyin.

• Tuzunu ve et suyunu vererek pişmeye bırakın.

• Kara lahanaları ince doğrayın.

• 10 dakika kaynayan yemeğe kara lahanayı ve biber salçasını ekleyin.

• Yarım saat pişirin.

• Yemeğiniz pişme esnasında suyunu çekecektir onun için 2 su bardağı sıcak su ilavesi yapın.

• 10 dakika daha pişirin ve ateşten indirin.

• Enfes lezzeti ile ''Kara lahana Çorbanız''servise hazır..

Afiyet olsun.

Sevgiyle...