Beşiktaş dün akşam Trabzonspor karşısına yine kısıtlı kadrosuyla fakat farklı bir dizilişle çıktı.

Yaklaşık 40 dakika yani maçın bir devrelik bölümünde isabetli şut çekemedi Beşiktaş. Son 3 sezondur yaşanılan bu problemin sebebi 2. bölgede yaratıcı oyuncu eksikliği.

Bana göre ligin değişme, gelişme, ilerleme göstermeyen orta ikilisi Gedson ve Ghezzal kendi performanslarının altında oynuyorlar. Ghezzal uzun süredir böyle fakat Gedson da son haftalarda gözle görülür bir düşüş var. Bunun en önemli nedeni; takımın gerçekçi bir hedefinin olmaması, oyuncuların motivasyonunu düşürüyor haliyle. Beşiktaş gibi bir takımın sadece 3.’lük için savaşması ya da kupa hedefinin olması zor bir kabul.

Maça baktığımızda alınan son iki mağlubiyetin şokuyla Fernando Santos, maça oldukça ofansif bir kadroyla çıktı. İlerde Gedson, Ghezzal, Rashica, Cenk ve Semih beşlisiyle maça başlayan Beşiktaş’ta goller haricinde etkili bir oyun olduğunu söyleyemeyiz. Bu kadar hücumcu bir kadroyla sadece 3 şutta 2 gol bulmak marifet değil.

Şayet herkes oynaması gereken yerde oynarsa. Bence Beşiktaş’ın golcü sorunu yok. Beşiktaş’ın savunma zaafiyeti de yok Beşiktaş’ın sorunu sahada şeflik yapacak, takımın beyni niteliğinde bir 10 numara eksikliği.

Takımdaki bu eksiklik, daha önceki sezonlarda da Beşiktaş’ın golcülerini etkisiz gösterdi. Negredo, Batshuayi, Vagner Love’da bu durumları yaşadık. Gol atması gereken oyuncu 2. bölgeden yeterli seviyede beslenemiyor. Geriye gelip top almaya çalıştıkça da pozisyon ve zaman kaybediyor. Hal böyle olunca ceza sahası içinde ve yayında üretemeyen, tıkanan bir Beşiktaş izliyoruz.

Bu maç özelinde bir kez daha gördük ki Semih Kılıçsoy gerçek bir santrfor. Daniel Amartey’in yeri 6 numara, Bakhtiyor ise tandemde etkili. Transferler gelene kadar kadroda bu isimlerle oynanacaksa macera aramaya gerek yok! Herkesin oynaması gereken yer belli.

Maçtan önce yayında söylediğim gibi Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kaleye en yakın oynaması gereken isimdir. Sağda ya da solda değil bu takımda santrfor Semih’tir. Dediklerimizin sağlaması da bu galibiyettir!