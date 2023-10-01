Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendirilirken, sürücüler tekrar Abant Kavşağı'ndan otoyola katılım sağlayabiliyorlar.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak, Tokat-Niksar yolunun 30-35. kilometrelerinde, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16.kilometreleri muhtelif kesimlerinde ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan devam ediyor.

AA